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12 января, вторник  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Армению и Азербайджан помирит дорога в Россию

Лидеры России, Армении и Азербайджана встретились в трехстороннем формате kremlin.ru
В понедельник в Москве состоялись переговоры между российским лидером Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны должны были уточнить пункты соглашения о прекращении огня от 9 ноября, завершившего вторую карабахскую войну, а также решить, как дальше будет жить Южный Кавказ. Кое-что сделать действительно удалось. Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Удар США по Кубе должен стать сигналом для России

На Кубе теперь новая политическая система с новым президентом и собственная «перестройка» на манер советской Artur Widak/Global Look Press
Госдепартамент США вернул Кубу в список «стран – спонсоров терроризма», откуда ее в свое время исключил Барак Обама. У Трампа для столь скандального шага есть свои резоны – это своего рода «задел» для возможного реванша на выборах 2024 года. Но перечень могут пополнить еще и за счет России – к этому призывали и республиканцы, и демократы. Что это означает для Гаваны и Москвы? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Что будет с Донбассом в 2021 году

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует. Подробности...
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Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации. Подробности...
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Пусть США перебесятся

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом». Подробности...
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США превращаются в диктатуру

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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11:22
собственная новость

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Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Удар США по Кубе должен стать сигналом для России

    На Кубе теперь новая политическая система с новым президентом и собственная «перестройка» на манер советской    12 января 2021, 11:00
    Фото: Artur Widak/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Госдепартамент США вернул Кубу в список «стран – спонсоров терроризма», откуда ее в свое время исключил Барак Обама. У Трампа для столь скандального шага есть свои резоны – это своего рода «задел» для возможного реванша на выборах 2024 года. Но перечень могут пополнить еще и за счет России – к этому призывали и республиканцы, и демократы. Что это означает для Гаваны и Москвы?

    У Дональда Трампа, казалось бы, сейчас должны быть другие заботы, чем многострадальная Куба, которая нынче «тише воды, ниже травы». Выборы и судебные баталии проиграны, на кону – импичмент, кругом измена, трусость и обман, даже любимую игрушку – аккаунт в Twitter – и ту отняли навсегда

    На этом фоне Госдепартамент – одна из наиболее лояльных к опальному президенту госструктур – неожиданно выступил с официальным заявлением, что Гавана вернулась в список «спонсоров терроризма». На практике это означает, что глава американского государства, кем бы он ни был, получил удобный инструментарий для давления на кубинское правительство. Речь идет об ограничениях в области торговли, разнообразных санкциях, которые могут быть наложены также на компании из третьих стран, ведущие дела с Островом свободы, и даже снятии дипломатического иммунитета с отдельных кубинских чиновников.

    Формальная объявленная причина такого шага – «неоднократное оказание поддержки актам международного терроризма посредством предоставления убежища террористам». Имеются в виду представители леворадикальных группировок из Колумбии – одного из главных союзников США в регионе, но с учетом, что в Гаване в свое время нашли убежище коммунисты и революционеры из самых разных стран, это мог быть вообще кто угодно. Прежде ту же Кубу обвиняли, например, в укрывательстве баскских сепаратистов, будто бы Вашингтону есть дело до басков.

    В реальности никто не верит в то, что Куба, оставаясь занозой в американской национальной гордости, несет для Америки террористическую угрозу – она не ассоциируется с ней даже в самих США. Эпоха, когда Госдепу всюду мерещились происки коммунистов, давно прошла, как и времена, когда Остров свободы был готов выступить одним из фронтов «мировой революции». Там теперь новая политическая система с новым президентом, собственная «перестройка» на манер советской, и нет ни желания, ни (что еще важнее) ресурсов на то, чтобы вести чувствительную антивашингтонскую деятельность.

    Если не считать, конечно, модели, по которой кубинцы помогают системе здравоохранения находящейся под санкциями Венесуэлы в обмен на нефть. Но могли бы посчитать и это: повод, повторимся, мог быть любым, случившееся бессмысленно рассматривать в контексте международной деятельности Кубы.

    Скорее, это часть внутрипартийной борьбы в самих США, которая все еще ведется по инерции, хотя последние правила в ней уже отменены. Демократы сейчас работают на добивание оппонентов из республиканского стана – и у них, кажется, получается. Следующий шаг – импичмент Трампа, после которого он потеряет право баллотироваться на выборах 2024 года и шанс на реванш. Но заявление Госдепа по Кубе – свидетельство того, что Трамп на этот реванш по-прежнему рассчитывает.

    Один из ключевых штатов в контексте президентских выборов – Флорида, где проживает значительное количество эмигрантов из Кубы и их потомков. Как правило, они относятся к режиму братьев Кастро крайне негативно – в духе «ни шагу назад».

    Антикубинские кубинцы для США вообще не редкость. К их числу принадлежит в том числе сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз – один из самых умных врагов России на Капитолийском холме, сумевший затормозить строительство «Северного потока – 2». Правда, отец будущего сенатора перебрался в США за два года до кубинской революции, а прежде воевал на одной стороне с Фиделем Кастро, то есть относить его к числу диссидентов ошибочно.

    Но вернемся во Флориду. Барак Обама дважды побеждал там, но после того, как встретился с Раулем Кастро, снял с Кубы часть санкций и исключил ее из того самого списка «спонсоров терроризма», его преемница Клинтон проиграла выборы Трампу, то есть политику, который обещал вернуть отношения с Гаваной в период холодной войны.

    Свои обещания на кубинский счет Трамп по большей части сдержал – и «неопределившаяся» Флорида осталась верна ему на выборах 2020 года, хотя к демократам перешла даже соседняя, прежде наглухо республиканская Джорджия. То есть возвращение Гаваны в террористический список, как последняя из антикубинских мер, призвано закрепить флоридский успех с прицелом на будущие выборы.

    Для самой Кубы все это, конечно, некстати: экономический кризис на острове начался еще до наступления коронавируса и был спровоцирован в том числе более ранними ограничительными мерами, которые Трамп утверждал назло демократам. Однако Гаване привычно жить под жесткими санкциями, а их реальное содержание будет определять уже администрация Байдена – бывшего вице-президента при Обаме.

    Не исключено, что расширение списка за счет Кубы вообще спишут на «неадекватность» уходящего президента и откатят ситуацию назад уже через пару месяцев, так что у Гаваны нет серьезного повода для волнений – нынешних демократов гораздо чаще подозревают в симпатиях к коммунистам, чем в антикоммунистической паранойе. Зато повод для волнений есть у Москвы.

    Перечень «стран – спонсоров терроризма» в 1970-х годах стал одной из несущих колон для системы финансового давления, создаваемой против врагов Америки. В него никогда не включали СССР, он предназначался для более уязвимых государств, а попадание в него обозначало готовность Вашингтона предпринимать любые, в том числе предельно жесткие меры экономического шантажа.

    Сейчас в нем, помимо Кубы, находятся Иран, КНДР и Сирия, а также Судан, но Судан уже пообещали исключить. Эта «оттепель» не бесплатная: после военного переворота, направленного против многолетнего президента Омара аль-Башира, новые суданские власти выплатили американцам более 300 млн долларов в качестве компенсации за ущерб от террористической деятельности.

    Список будут пересматривать и в дальнейшем – призывы подогнать его под «объективную реальность» звучали уже неоднократно. И проблема в том, что

    в глазах слишком многих вашингтонских функционеров эта «объективная реальность» подразумевает включение в террористический перечень России.

    За последние четыре года к этому призывали как минимум трижды, причем закоперщиками выступали и республиканцы, и демократы. Последнее по времени серьезное предложение прозвучало в июне и имело форму доклада за авторством крупнейшей (более 140 человек) внутрипартийной группы республиканцев в Конгрессе. Формальные причины угадать не трудно – Сирия, Ливия, Донбасс, Крым, Грузия, Скрипали. Как уже было сказано выше, претензия для занесения в «террористический перечень» или, как его еще называют, «список главных врагов Америки» может быть почти любой, это вопрос политической воли.

    У Трампа ее не нашлось – он, по собственным словам, желал найти с Москвой общий язык. А вот Джо Байден той самой воли наскрести сможет.

    Примечательный факт: в период предвыборной кампании будущий президент-демократ грозил России «санкциями из ада», ту же самую формулировку использовали и республиканцы в нашумевшем докладе. Но дело тут не в совпадениях, а в обстоятельствах.

    Во-первых, в условиях масштабного политического кризиса и глубокого раскола общества Байдену придется искать платформы для объединения с республиканцами, дабы показать, что США все еще единая страна. Одной из наиболее очевидных платформ в этом смысле выглядит усиление давления на Россию – за это выступают в обеих ведущих партиях.

    Во-вторых, у включения России в список «стран – спонсоров терроризма» есть активный лоббист – Украина. Этого лоббиста нельзя назвать влиятельным, но у Байдена с Киевом «особые отношения» и черт знает какая система взаимозачетов. Министерство финансов США начало системную зачистку антибайденовского компромата на украинской территории, даже не дожидаясь смены президентов.

    Пытаясь передать прощальный привет своим флоридским избирателям, Трамп очень некстати напомнил новой администрации Белого дома и Капитолийскому холму об инструменте санкционного давления, который пока еще не применяли к Москве. Так что переживать сейчас нужно не за без вины виноватых кубинцев: справедливость в их отношении могут восстановить уже очень скоро, но тогда же колокол зазвонит по тебе.

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