США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Госдеп включил Кубу в список государств, которые, по мнению США, поддерживают международный терроризм, заявил глава ведомства Майкл Помпео.

Кубу вернули в список «за неоднократное оказание поддержки актам международного терроризма посредством предоставления убежища террористам». Включая Кубу в список, США, по словам главы Госдепа, «вновь призовут правительство Кубы к ответственности и пошлют ясный сигнал». В Вашингтоне потребовали, чтобы «кубинский режим» прекратил «поддержку терроризма и подрыв американского правосудия», передают РИА «Новости» и ТАСС.

Помпео указал, что Куба отказывалась выдать лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» и «укрывает нескольких преступников из США, которые разыскиваются по обвинениям в политически мотивированном насилии». Также, по мнению США, власти Кубы «вовлечены в целый спектр враждебной деятельности в регионе», например, в Венесуэле.

Госдеп обвинил Кубу в нарушении «обязательство прекратить поддержку терроризма, которое она дала в качестве условия ее исключения из списка» в 2015 году. Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве США, теперь против лиц и стран, «которые вовлечены в определенные виды торговли с Кубой», могут ввести санкции. Кроме того, вводятся «ограничения на иностранную помощь со стороны США». Предусмотрены «запрет на экспорт и продажу товаров оборонного назначения, введение определенного контроля за экспортом товаров двойного назначения».

Еще в 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о полной отмене политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Действия предшественника на посту главы государства в отношении Кубы он назвал «ужасными и ошибочными», пояснив, что Обама посеял в регионе «нестабильность и насилие».