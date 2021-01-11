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11 января, понедельник  |  Последнее обновление — 15:02  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Twitter столкнул Навального с либералами

Ходорковский и Навальный назвали блокировку Трампа актом цензуры, а Шендерович – проявлением демократии Сергей Фадеичев, Зураб Джавахадзе/ТАСС,
Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Американская соцсеть Twitter, навсегда заблокировав американского президента Дональда Трампа с его 88 млн подписчиков, вызвала когнитивный диссонанс в головах российских либералов. Те ощутили острую необходимость реагировать на события в Вашингтоне, но не смогли определиться с линией партии. Почему попытка взятия Капитолия сторонниками Трампа заставила понервничать российских либералов? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Чем политическая цензура в США опасна для России

Цензура в США набирает обороты Jaap Arriens/Global Look Press
Вслед за ограничением доступа к аккаунтам американцев, несогласных с итогами выборов, Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Подобная цензура со стороны западных интернет-платформ может коснуться и России, где около 50% пользователей владеют аккаунтами в иностранных соцсетях. Как Twitter и Facebook могут навредить выборам в России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Пусть США перебесятся

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом». Подробности...

Игры в демократию кончились

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Еще до капитолийских событий (спектакль под названием «93-й год в Вашингтоне») мне хотелось написать статью о главном итоге 2020 года как свершившемся на наших глазах моменте перехода известного нам мироустройства от формата либеральной демократии к формату демократии тоталитарной. Подробности...
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Интернет-гиганты – новые враги государств

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Если бы Facebook не выжигал огнем и мечом конкурентов, Google не убивал бы поисковую выдачу неугодных, Twitter не издевался бы над президентом, а владельцы стриминговых платформ блокировали бы трансляции с откровенным насилием сами, то необходимости в ужесточении законодательства не было бы. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Чем политическая цензура в США опасна для России

    Цензура в США набирает обороты    11 января 2021, 14:58
    Фото: Jaap Arriens/Global Look Press
    Текст: Наталья Макарова, Ирина Яровая

    Вслед за ограничением доступа к аккаунтам американцев, несогласных с итогами выборов, Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Подобная цензура со стороны западных интернет-платформ может коснуться и России, где около 50% пользователей владеют аккаунтами в иностранных соцсетях. Как Twitter и Facebook могут навредить выборам в России?

    В понедельник акции компании Twitter на предварительных торгах в США упали в цене более чем на 8% после блокировки аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа. По состоянию на 12.44 мск акции компании снижались в цене на 7,89% – до 47,42 доллара. Минутами ранее падение достигало 8,3%, передает РИА «Новости». По данным американских СМИ, Трамп в понедельник намерен выступить с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов.

    Ранее аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже его аккаунт заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. 

    Кроме того, Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения ситуации в США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла. На этом фоне основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.

    «Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android – это самое меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации», – написал Дуров в Telegram.

    «Facebook, Instagram, Twitter и другие платформы являются частью сети крупнейших цифровых транснациональных корпораций FAGMA (Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple). Они управляются очень ограниченным количеством людей, которые тесно связаны друг с другом и никогда не скрывали того, что придерживаются леволиберальных ценностей. Они полностью соотносятся с глобальной повесткой Демократической партии США», – рассказал публицист, политолог-американист Владимир Можегов.

    По словам собеседника, его изумило то, с какой «наглостью цифровые платформы вводят ограничения против сторонников уходящего президента». «Такой глобальной, бескомпромиссной цензуры мир еще не видел. Не только Трампу, но и сотням тысяч его сторонников блокируют аккаунты, лишая половину Америки последней возможности для высказывания. Такому в свое время могли бы позавидовать даже большевики», – заявил собеседник. 

    Абсолютное влияние американских либеральных сил на цифровые корпорации эксперт объяснил традиционными особенностями электората Демократической партии. «Американцы, придерживающиеся левой идеологии, проживают в мегаполисах. Они хорошо образованы и обладают большими ресурсами. Такие люди становятся банкирами, в руках которых сосредоточены все мировые деньги, финансирующие, в том числе, цифровые транснациональные корпорации», – объяснил Можегов. При этом электорат республиканцев проживает в «одноэтажной, молчаливой Америке».

    Эксперт предположил, что политика жесткой цензуры со стороны мировых социальных сетей будет только усиливаться по мере утверждения новой администрации у власти. «То, что происходит сейчас в Америке, то, как были выиграны прошедшие выборы, говорит о совершенном Байденом государственном перевороте со всеми присущими ему характеристиками: репрессиями против проигравшей стороны, жесткой тоталитарной диктатурой и цензурой в СМИ. Взяв власть, демократы ее уже не отдадут. Их жесткая государственная система будет выстраиваться не только в США, но и, прежде всего, в Евросоюзе. Поэтому нам стоит ожидать закручивания гаек на глобальном уровне», – уверен Можегов.

    Схожей точки зрения придерживается гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. По его словам, соцсети больше не скрывают своей ангажированности, и «решения о банах принимаются по звонку сверху». В этом есть риски и для России, считает собеседник.

    «Примерно 50% пользовательских аккаунтов наших граждан размещено на американских платформах. Возможно даже больше, если учесть YouTube.

    И пока мы зависим от их платформ, они могут делать с нашими новостными и медийными потоками все, что угодно. Потому нам нужно развивать собственные соцсети и видеохостинги, чтобы оставаться независимыми. Надеюсь, безумство Америки нам в этом поможет», – отмечает эксперт.

    «Но проблема в том, что не все наши чиновники осознают эти риски. Некоторые управленцы часто используют Twitter или Facebook для общения с населением. В Якутии, например, все общение граждан с государством происходит в WhatsApp», – указал Ашманов, назвав такую ситуацию опасной для государства в целом.

    В то же время руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов считает, что американцы вряд ли смогут повлиять на внутриполитические процессы в России с помощью соцсетей из-за того, что в России до сих пор сильно телевидение. «Доверие к нему падает, но именно телевидение остается основным каналом получения информации», – отметил Мамонов. Так, с помощью ТВ примерно 46% россиян получают информацию, в то время как через соцсети – 15%.

    «Социальные сети имеют свою аудиторию, в том числе и политически заряженного электората, но эта аудитория не столь масштабна. У нас другая структура потребления информации и, соответственно, другие источники», – убежден Мамонов.

    Телеведущий Владимир Соловьев, в свою очередь, назвал телевидение «последней по-настоящему свободной площадкой». «Здесь хотя бы действуют законы, а не произвол владельцев», – сказал журналист газете ВЗГЛЯД.

    «В это же время западные соцсети быстро превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись. Ведь самые страшные сатрапы получаются из вчерашних либералов. Нам говорили, что социальные сети создаются для нашей свободы, но это оказалось враньем. Потому России нужно смотреть на происходящее и делать выводы», – убежден собеседник. Телеведущий привел в пример Китай: «Он в этом плане гораздо более защищен».

    «Нам же нужно задать вопрос умникам, которые на протяжении многих лет делают вид, что занимаются аналогичными вещами. Где в итоге наш независимый софт? Где свои платформы? Или во время выборов в Госдуму в этом году в России произойдет то же самое, что было с Дональдом Трампом и его сторонниками – Twitter, Facebook и другие соцсети перейдут в атаку на тех, кто не поддерживает американское видение России?» – задается вопросом Соловьев.

    Добавим, что американские соцсети не гнушаются заниматься политической цензурой и в отношении российских СМИ. Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич упрекал Google и принадлежащий ему YouTube в цензуре «неугодных» СМИ. Twitter также неоднократно устраивал «зачистку» российских аккаунтов.

    В апреле 2020 года Google заблокировал аккаунт на YouTube, принадлежащий российскому Федеральному агентству новостей. В мае на подобных «основаниях» YouTube удалил аккаунты крымского телеканала «Крым 24» и информагентств Anna News и News-Front. А в июле YouТube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград». При этом в большинстве случае администрация хостинга не утруждает себя внятным пояснением причин блокировки.

    В качестве ответных мер в России был разработан и подписан президентом федеральный закон о санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.

    Закон распространится в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменяет решение о мерах.

    Также законом предусмотрена возможность блокировки, замедление трафика и административные штрафы. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей. Блокировка и замедление трафика могут применяться вместе со штрафами. Блокировка ресурса будет полностью зависеть от возможностей самой платформы.


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