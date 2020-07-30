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30 июля, четверг  |  Последнее обновление — 13:01  |  vz.ru
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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Лукашенко вовлек в предвыборную кампанию защитников Донбасса

КГБ Белоруссии изъял у задержанных россиян паспорта, презервативы и суданские фунты Kotsnews/Instagram
В среду КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян. Все они якобы сотрудники ЧВК, прибывшие в Минск для дестабилизации обстановки. Половина из них принимала участие в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно – есть риск их выдачи Киеву. Подробности...
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Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом

Иски к Facebook и другим зарубежным интернет-сервисам могут стать привычной практикой в России Daniel Cymbalista/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press
Очередная атака транснационального гиганта Google против российского СМИ, на этот раз канала «Царьград», может стать последней каплей терпения для российских законодателей. Сумма проблем, связанная с американскими IT-монстрами, включает в себя незаконное распоряжение данными россиян и распространение фейков. Существует ли возможность повлиять на Google или YouTube, не доводя дело до их блокировки в России? Подробности...
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Индия предлагает России построить новую геополитическую реальность

Сотрудничество России и Индии предполагает в том числе и военные аспекты Виталий Аньков/РИА Новости
Участие в очень подозрительном (по крайней мере, на первый взгляд) интеграционном процессе предлагает России один из ее важнейших партнеров – Индия. Самое опасное, о чем может идти речь в таком случае – это создание антикитайской коалиции, в которой Москва категорически не хочет участвовать. Неужели наши индийские друзья на пару с Соединенными Штатами хотят столкнуть нас лбами с китайцами? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...

Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
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  • Пока останусь в России
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  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

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    Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом

    Иски к Facebook и другим зарубежным интернет-сервисам могут стать привычной практикой в России    30 июля 2020, 12:20
    Фото: Daniel Cymbalista/Keystone Press Agency
    /Global Look Press
    Текст: Андрей Самохин

    Очередная атака транснационального гиганта Google против российского СМИ, на этот раз канала «Царьград», может стать последней каплей терпения для российских законодателей. Сумма проблем, связанная с американскими IT-монстрами, включает в себя незаконное распоряжение данными россиян и распространение фейков. Существует ли возможность повлиять на Google или YouTube, не доводя дело до их блокировки в России?

    В Рунете нарастает возмущение внезапной блокировкой на видеохостинге YouТube без возможности восстановления и без объяснения причин аккаунта телеканала «Царьград», у которого около миллиона подписчиков. Скандал вышел на государственный уровень. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала решение Google очередным примером политической цензуры.

    В качестве причины блокировки Google назвал некое «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточнялись. В ответ в «Царьграде» заявили, что не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков», а произошедшее стало для них полной неожиданностью.

    Google и принадлежащий ему YouTube, а также администрацию соцсети Facebook ранее уже упрекали в цензуре «неугодных» СМИ. Об этом, в частности, заявлял постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Twitter также неоднократно устраивал «зачистку» российских аккаунтов

    В апреле Google заблокировал аккаунт на YouTube, принадлежащий российскому Федеральному агентству новостей. В мае на подобных «основаниях» YouTube удалил аккаунты крымского телеканала «Крым 24» и информагентств Anna News и News-Front. Администрация видеохостинга назвала причиной некие «нарушения правил», не уточнив, впрочем, в чем эти нарушения заключались.

    Как отмечают специалисты, проблема в том, что западные IT-корпорации, включая Google и Facebook, действуют у нас (как, впрочем, и в других странах) в рамках собственных правил и американского законодательства, не имея в России даже официальных представительств.

    Но в зависшей проблеме во взаимоотношениях американских гигантов IT-бизнеса и российского закона недавно наметился коренной сдвиг. В середине июля Верховный суд разрешил россиянам предъявлять иски к Facebook в российских судах. Таким стал итог рассмотрения поданного еще в прошлом году иска нескольких граждан, в том числе бывшего члена Совета Федерации Евгения Тарло.

    Благодаря этому прецеденту, в российские суды могут начать массово поступать иски от сограждан и компаний на действия не только Facebook, но и других иностранных соцсетей и видеохостингов, тех же Twitter и YouТube.

    Однако, как поясняют эксперты – юристы и специалисты по интернет-технологиям, для этого следует разработать соответствующие законы и сам «алгоритм наказания» американских IT-платформ, что отнюдь не тривиальная задача.

    С одной стороны, ответственность хозяев Google, Facebook или Twitter за возможные нарушения российских законов усилена. Еще в декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы для компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. Так, в случае первого нарушения с юридических лиц могут взыскать от одного до шести миллионов рублей, в случае повторного – от 6 до 18 млн рублей.

    Но пока западные интернет-гиганты безнаказанно не выполняют даже решения российских судов. Так, Facebook и Twitter не заплатили предусмотренные российским Кодексом об административных правонарушениях штрафы в четыре миллиона рублей за отказ от локализации хранения данных россиян в установленные сроки. Следующим шагом в противостоянии американских соцсетей и российского правосудия, согласно действующему законодательству, должно стать увеличение штрафов до 18 млн рублей.

    Но по факту штраф даже в 3 тыс. рублей заплатил только Twitter. Но ни он, ни Facebook так и не организовали хранение персональной информации россиян надлежащим образом. Федеральная служба судебных приставов просто не может взыскать штрафы, поскольку офисов и имущества у этих компаний в России нет, констатировало издание «Коммерсант».

    На ту же проблему – отсутствие в России представительств западных IT-фирм – указывал и депутат Госдумы, член профильного комитета по информационной политике Антон Горелкин. Например, у Facebook российского офиса нет, но есть офис в Польше, недружественной к нам стране. «Мы должны требовать открытия официальных представительств в России», – говорил депутат Горелкин изданию Life.

    «Проблема еще и в том, что соцсети сами составляют пользовательские соглашения, позволяющие им действовать, как они хотят», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. «На законодательном уровне нужны требования, определяющие права и обязанности пользователя и соцсети, в том числе способы получения информации о причинах блокировок и возможность обжаловать это решение», – подчеркнул Журавлев. По мнению юриста, только если ситуация не будет разрешена на уровне «пользователь – ресурс», следует вмешиваться уже непосредственно государству – Роскомнадзору или судебным инстанциям.

    При этом эксперт уверен, что решение Верховного суда по резонансному иску Тарло уже будет иметь определяющее значение для будущей судебной практики. «Россияне получают все необходимые основания, чтобы самостоятельно, наравне с государством, отстаивать свои интересы в споре с иностранными интернет-ресурсами», – констатировал Журавлев.

    По оценке юриста, благодаря решению по иску Тарло пользователи смогут, в частности, оспаривать решение о блокировке аккаунтов в российском суде, а соцсеть или видеохостинг получить штраф за самоуправство. «Есть такое понятие как «астрент» – судебная неустойка. В данном случае это неустойка за каждый день неисполнения требований о разблокировании, – пояснил Журавлев. – Сумма будет рассчитываться, исходя из экономической целесообразности: например, потери доходов от рекламы».

    Но такой вид наказания американских интернет-фирм, как блокировка их трафика на территории России, вряд ли будет эффективным и полезным. Замедление трафика технически возможно, но здесь много рисков ударить по невиновным – по обычным пользователям, отметил Журавлев.

    «Блокировка – не выход. Я был против и блокировки Telegram, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Горелкин. – Это неэффективно, и это бьет по россиянам.

    Есть решения с большей эффективностью и меньшим уроном. Например, ограничения на показ рекламы.

    Так мы повлияем на их финансовую отчетность. А для любой международной компании это важнейший показатель».

    Юрист Журавлев и его коллеги предлагают другой метод воздействия. Государство может заблокировать деньги, предназначенные для западных IT- корпораций, когда эти средства уже ушли со счетов их российских контрагентов и находятся на корсчете банка агента. «IT-компании используют российские банки как шлюзы, – поясняет Журавлев. – Деньги идут через российский банк-посредник, прежде чем их переведут в Ирландию». На этом этапе, по предложению эксперта, деньги и можно арестовать, не ударив при этом по российскому бизнесу.

    В контексте обсуждения нынешних проблем российских пользователей с западными интернет-ресурсами всплыла еще одна важная тема. «Любой пользователь Google, любого сервиса, зарегистрированный на YouТube или имеющий почту, должен понимать – все его данные могут быть без согласия гражданина России переданы заграничным правоохранителям», – напомнил Александр Малькевич, член Общественной палаты, выступая во вторник на организованном ОП круглом столе «Корпорация Google: новый вид цифровой цензуры».

    Добавим, что Ассоциация юристов еще в марте разработала и направила в Госдуму законопроект, который «призван уравнять российские и иностранные IT-компании, лишив последние конкурентного преимущества». «Все меры собраны в единый пакет, правовые последствия подсчитаны, проведены анализы зарубежных практик, предложены специальные модели для того, чтобы сделать представительство для иностранных компаний по легкой схеме – это что-то вроде личного кабинета на сайте. Ждем действий со стороны коллег из правительства и Думы», – сообщил Журавлев.

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