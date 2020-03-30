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30 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Чем отмена крепостного права навредила России

Крестьяне верили, что помещики утаили от них истинную волю императора, чем воспользовались радикалы и террористыФото: Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян
(Чтение манифеста)»
Ровно 160 лет назад Александр II объявил о начале крестьянской реформы. В тот же день, но четырьмя годами ранее, он произнес крылатое: «Если не отменим крепостное право свыше, оно отменится снизу». Почему большинство историков сходятся на том, что давно назревшая реформа только ухудшила положение страны? И насколько корректно называть проводившего ее императора «либералом»?  Подробности...
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Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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Коронавирус уничтожает военное могущество США

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Википедия – оружие Третьей мировой войны

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Опасность ситуации в том, что у ресурса нет людей, которые могли бы вычитывать и действительно придавать нейтральный контекст каждой из статей, учитывая их несметное число. Подробности...

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              Википедия – оружие Третьей мировой войны

              Александр Малькевич
              президент Фонда защиты национальных ценностей
              		 30 марта 2020, 12:12

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              Сегодня я хочу поговорить с вами о… Википедии. В том числе потому, что ресурс, созданный в 2001 году, уверенно входит в «пятерку» самых популярных сайтов глобальной Сети и, без сомнения, является важнейшим источником информации для огромного числа людей по всему миру.

              При этом, основа существования Википедии – открытое добавление информации – является ее же основным недостатком, открывая простор и простым вандалам, и матерым манипуляторам информацией.

              Поясню свою мысль простым примером: в прошлом году в Берлине на большой международной конференции, посвященной теме свободы слова, бушевал мой друг и коллега, известный немецкий режиссер-документалист и журналист Дирк Польманн. Темой его выступления стала практика нарушения свободы слова в рамках Википедии.

              Что он сказал дословно: «Это пятый по популярности сайт в мире. Все обращаются к Википедии за информацией. Если вы ищете определение хлорофилла или какую-нибудь математическую формулу, она может вам отлично помочь. Но все меняется, если вы ищете что-то, связанное с историей или политикой. И многие журналисты, если они, например, хотят взять интервью у человека, используют Google для поиска информации, и первой ссылкой, которую они увидят, будет статья в Википедии. Там они узнают информацию о человеке, у которого будут брать интервью. Или даже откажутся от интервью, потому что прочитают, что он известен, как сторонник теорий заговора, или что-нибудь подобное».

              Да, и здесь начинаются проблемы. Вроде бы ресурс постоянно заявляет о принципе беспристрастности, который исповедуют все модераторы Википедии, но очевидно, что это не больше, чем громкие слова. Тем более, что информация, на которую ссылаются авторы статей, изначально может иметь явную окраску и сомнительную цель.

              Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

              Яркий пример: в Википедии есть развернутые статьи о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Это ладно, но ведь на ресурсе есть уже и статья о вмешательстве России, Ирана и Китая в президентские выборы Америки 2020 года, которые, напомню, состоятся через полгода.

              Кем созданы эти страницы? Беспристрастны ли они? Нет, поскольку сама постановка вопроса преследует очевидные цели. При этом нельзя не отметить, что единственная статья по запросу «вмешательство США» – это война во Вьетнаме.

              Многие эксперты говорят, что в ряде случаев Википедия давно стала инструментом гибридных войн, их информационного направления, когда энциклопедические статьи становятся настоящим переписыванием истории.

              В связи с этим актуален вопрос: стоит верить Википедии или нет?

              К сожалению, он риторический.

              Точно известно одно: опасность всей ситуации в том, что у ресурса нет людей, которые могли бы вычитывать и действительно придавать нейтральный контекст каждой из статей, учитывая их несметное число. При этом не стоит забывать еще и про т.н. «информационных вандалов», которые постоянно вносят правки в тексты «идеологического содержания» – и нейтрализовать их могут только внимательные оппоненты, которые убирают эти изменения.

              Подчеркну еще раз крайне важный с моей точки зрения вопрос: «А судьи кто?». Отдают ли читатели себе отчет в том, что верификация статей проводится без участия экспертного сообщества, что опасно само по себе?! То есть достоверность статьи в Википедии основывается, в основном, на «информации из источников». Говоря проще – на основе публикаций в СМИ. Википедия открыто говорит, что модель редактирования статей опирается больше на «цивилизованность людей, а не на их компетенции».

              Однако даже здесь есть «нюансы». Так, у Википедии есть (просто не все это знают) свой «черный список» изданий, запрещенных к цитированию: ссылки на них невозможно добавить ни в одну статью! Российских среди них – великое множество; например, Федеральное агентство новостей (РИА ФАН).

              Чувствуете подвох? То есть «статьи в Википедии пишутся на основе публикаций в СМИ», только вот некие безымянные редакторы ресурса список «одобренных СМИ» определяют единолично!

              Но и это еще не все, что вы должны знать о цензуре в «народной энциклопедии» (так любят рассказывать о ней некоторые наши «либеральные блогеры»).

              Российский интернет-просветительский проект «Антипропаганда» провел эксперимент и попытался создать на «самом свободном ресурсе» страницу под названием «Продажность администрации русскоязычной Википедии», в которой были представлены факты критики электронной энциклопедии из-за наличия многочисленных недостоверных сведений. Все – с отсылкой на авторитетные источники, как того требуют правила.

              И что вы думаете? Спустя несколько минут после размещения статья была вынесена администраторами на быстрое удаление в связи с «отсутствием значимости». В течение последующего часа весь материал и любое упоминание о нем были удалены. Кроме того, администраторы Википедии заблокировали для других участников возможность создания статьи с аналогичным заголовком. Без комментариев.

              Вопрос в связи с этим у меня один: когда большинство осознает, что Википедия превратилась в точно такое же орудие информационной войны, как СМИ или социальные сети? И искаженной и предвзято поданной информации, а также тенденциозно подобранных фактов в ней содержится ничуть не меньше, чем на других онлайн-ресурсах.

              Когда я начал разбираться в «особенностях Вики-энциклопедии» и писать о ее «проделках» у себя в телеграм-канале, многие пользователи меня поддержали. Процитирую вот такую реплику: «Мы знаем целую плеяду людей, которые играют заметную роль в пространстве общественной жизни, молодежной политики, и при этом модерация Википедии проявляет крайнюю насторожённость и избыточное внимание к возможным публикациям о них. По всей видимости, вики-цензоры считают, что страна должна знать только тех героев, которых ей показывает Википедия».

              Согласен полностью. И подчеркну еще раз: Википедия – очевидное оружие информационной войны, особенно опасное своей репутацией беспристрастного ресурса, в которую привыкли верить пользователи.

              Закончить же хочу цитатой из Дирка Польманна – главного на сегодня исследователя «особенностей Википедии»: «Есть только 1% пользователей, определяющих содержание Википедии, и мы не можем противостоять им, потому что у нас нет никаких легальных инструментов давления на этих людей. Представьте, что значит, когда у вас есть власть определять исход политических событий и наполнять ими энциклопедию, обращаясь к которой, люди думают, что содержащаяся в ней информация достоверна и объективна?!».

              Задумайтесь над этим и вы.


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