Для распространения фейков о ковиде используют котиков

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16 февраля, среда  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
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В США напрасно радуются прибыли от кризиса на Украине

WSJ благодарит Украину за борьбу с российским газом Jim West/imageBROKER/Global Look Press
Западные СМИ опубликовали радостную новость о том, что США обошли своих конкурентов – Саудовскую Аравию и Россию – по добыче нефти и газа. Более того, в январе впервые экспорт СПГ из США в Европу превысил поставки по трубопроводу из России. И все это произошло якобы благодаря украинскому кризису. Почему логика этих откровений страдает? Подробности...
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«Мы не понимаем, что у Путина в голове»

Западные спецслужбы жалуются на неспособность просчитать действия президента Путина Patrick Semansky/AP/ТАСС
«Путин заставляет Запад гадать о своем следующем шаге. Рассвет над Украиной взошел без единого выстрела и падения первых ракет, но атмосфера остается напряженной». Такими словами в западных СМИ комментируют несостоявшееся «вторжение» России на Украину, назначенное Байденом на 16 февраля. Несмотря на несбывшийся прогноз, американские и британские аналитики продолжают называть новые даты войны. Подробности...
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Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года, началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-японской войне, как погиб и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
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Германия примет участие в принуждении Киева к миру

Лидеры России и Германии солидарны в важности выполнения Минских договоренностей Kay Nietfeld/Reuters
Визит германского канцлера Олафа Шольца в Москву запомнится не только его пикировкой с российским президентом Владимиром Путиным по поводу Донбасса, НАТО и Югославии. Главное, что немецкий руководитель был вынужден открыто разочаровать Украину. В частности, по поводу того, как именно надо выполнять Минские соглашения. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Для распространения фейков о ковиде используют котиков

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Самый опасный вид авторов дезинформации о COVID-19 – те, кто пытается не просто распространить фейки, а еще и всеми доступными способами расширить число их потенциальных жертв. Подробности...

Как зима помогла русским взять неприступную турецкую крепость

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 февраля 1916 года русские овладели турецкой крепостью Эрзерум. Стремительное, особенно по меркам Первой мировой, наступление проходило в тяжелейших условиях. И все-таки наши предки овладели важной вражеской крепостью. Подробности...

Украине необходимо вторжение здравого смысла

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Нашим соседям нужен свежий воздух, который рассеял бы застоявшийся националистический морок, вернул Украине представление о своём подлинном масштабе и открыл ей путь к большим задачам, достойным её народа. Разумеется, рука об руку с Россией. Подробности...
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Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

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Тиктокеры из США на войне с Россией

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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Александр Малькевич

    Для распространения фейков о ковиде используют котиков

    Александр Малькевич
    первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
    		16 февраля 2022, 17:45

    Когда дело доходит до принятия решений в области здравоохранения, дезинформация может нанести непоправимый вред людям. Например, те, кто поверят недостоверным материалам о прививке, могут отказаться от вакцинации, а те, кто наткнутся на непроверенные способы лечения, рискуют попасть в больницу или даже умереть.

    Подобное уже случилось в Нигерии из-за фейка о том, что вылечиться от коронавируса поможет гидроксихлорохин: отравилось множество граждан, их пришлось массово реанимировать. Чаще всего отследить первоисточник фейка довольно сложно, но иногда автор не просто не прячется, а пытается привлечь максимальное внимание аудитории, получив свой кусочек славы.

    Особенно опасной ситуация становится, когда фейки распространяют люди, которые выдают себя за серьёзных медицинских специалистов, но по факту ими не являются. Ориентируясь на «значимость» и раскрученность подобного спикера, люди могут начать неправильное лечение или предпринять какие-то необдуманные опасные действия, которые способны привести к весьма печальным последствиям.

    Так, например, американский остеопат Шерри Тенпенни убеждает аудиторию, что прививки от COVID-19 вызывают мужское бесплодие. Эти заявления широко разошлись в сети, люди постоянно пересылали друг другу ролики и комментировали их. В результате кто-то, возможно, принял решение не вакцинироваться, что могло стоить здоровья ему и его близким.

    Даже если некоторые ИТ-гиганты вычисляют и блокируют таких распространителей фейков за нарушение политики платформы, те все равно находят способы высказаться. Показательный пример – Рашид Буттар, конспиролог, который является ярым противником вакцинации, а по совместительству и владельцем небольшого YouTube-канала. Решив нести в массы идеи о том, что Билл Гейтс и средства массовой информации замалчивают якобы реальную природу COVID-19, он сходил на интервью к Бет-Дэвиду, популярному финансовому YouTube-блогеру с более чем 2,2 млн подписчиков. В результате аудитория ярого антиваксера скакнула с 4,2 тыс. до 250 тыс. человек. За счет известного блогера Буттар не только раскрутил свой канал, но и значительно увеличил количество «открытых ушей» для продвижения фейков.

    Фото: Silas Stein/DPA/Global Look Press

    Действительно, самый опасный вид авторов дезинформации о COVID-19 – те, кто пытается не просто распространить фейки, а еще и всеми доступными способами расширить число их потенциальных жертв. Например, американец Джозеф Меркола – ещё один известный остеопат, но при этом распространитель дезинформации о коронавирусе в интернете – регулярно публикует посты с милыми животными, чтобы привлечь пользователей. А затем ничего не подозревающие любители котиков листают дальше и попадают на куда более опасные публикации о COVID-19.

    Как же бороться с такими фейкоделами? Во-первых, мыслить критически. Я ни в коем случае не умаляю важности остеопатов, но они всё-таки не врачи-вирусологи. Когда непрофильные специалисты начинают говорить про что-то, несвязанное с их непосредственной деятельностью, они, как в случае с распространением недостоверной информации по коронавирусу, занимаются откровенным вредительством.

    Во-вторых, с подобными персонажами стоит поступать также, как и с другими распространителями дезинформации: выводить их контент из поля зрения потенциальных жертв. По вопросу того, что именно делать с такими публикациями, подходы разных организаций расходятся. Лондонское королевское сообщество, одно из старейших в мире научных учреждений, в одном из последних своих отчетов рекомендует ИТ-гигантам не «уничтожать» фейковый контент, а скорректировать алгоритмы так, чтобы они могли предотвратить распространение фейков о вирусе и помешать людям зарабатывать деньги на ложных заявлениях.

    Британский Центр противодействия цифровой ненависти (CCDH) с ним не согласен и утверждает, что в некоторых случаях фейки недостаточно просто маркировать или пессимизировать, их надо удалять, так как они слишком опасны и широко расходятся. В пример исследователи приводят Plandemic – видео, ставшее вирусным в начале пандемии. Его авторы призывали отказаться от средств индивидуальной защиты и вакцинации, утверждая, что это вредит людям и повышает риск заболевания. Спикеры ролика выдавали себя за медицинских экспертов. ИТ-гиганты удаляли его из сети, но упорные пользователи загружали его обратно, хотя в конечном итоге видео все же исчезло из интернета. Если бы его просто понижали в выдаче, оно могло бы навредить еще большему числу людей.

    Выбор того или иного подхода – это дело каждой интернет-площадки и ее модерационных возможностей. Но что касается именно фейкоделов, то в борьбе с ними технических методов, вроде удаления или пессимизации, недостаточно: эти информационные сорняки необходимо беспощадно выпалывать. Чтобы люди не велись на фейки, их надо публично оспаривать, опровергать, перекрывать поток ложных фактов достоверной информацией из надежных источников. Нужно развенчивать псевдоавторитеты, не имеющие должных компетенций, но пытающиеся играть на уважении и доверии к профильным специалистам, особенно в тревожное пандемийное время. И соцсетям в этом вопросе надо помочь государству и настоящим экспертам, оперативно выявляя фейки и научив свои алгоритмы продвигать полезную и правдивую информацию.

    В России уже предприняты первые шаги в этом направлении: в прошлом году крупнейшие медиахолдинги, издания и ИТ-компании подписали меморандум о борьбе с фейками. С его помощью они планируют дать отпор недостоверной информации в интернете и создать безопасную информационную среду. Сейчас внутри группы подписантов разрабатываются правила противостояния ложным материалам. Хотелось бы, чтобы зарубежные ИТ-гиганты также присоединились к российским, ведь ключевое в борьбе с фейками – единство и слаженные действия на благо пользователей.

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