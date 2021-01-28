Путин поручил привить от коронавируса почти 70 млн россиян Ученый объяснил связь темы чипирования людей с вакцинацией 28 января 2021, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Тематика чипирования людей при помощи вакцины от коронавируса поднята лоббистами, выступающими против вакцин, чтобы продвигать теорию отказа от профилактики вакцин, заявил и. о. директора ФГБУ НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. «Фантастических и конспирологических идей очень много, в том числе вокруг ковида. На наш взгляд, эта тема активно поднята «антивакцинальными» лоббистами для того, чтобы продвигать теорию отказа от вакцинопрофилактики», – заявил Лиознов, говоря о чипировании с помощью вакцин от коронавируса, передает РИА «Новости». В 2020 году с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте основателя Microsoft Билла Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей. Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса.

Вирусолог объяснил влияние мужских половых гормонов на смертность от COVID-19 27 января 2021, 19:20

Фото: Гришкин Денис/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

Поскольку смертность от коронавируса среди мужчин всех возрастов выше, чем среди женщин, логично предположить, что дело в половых гормонах, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя соответствующие выводы исследователей из Йельского университета. Ученые из Йельского университета выяснили, что половые гормоны играют основную роль в предрасположенности к осложнениям при коронавирусной инфекции. В связи с этим, согласно исследованию, мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины. «То, что от коронавирусной инфекции умирают чаще мужчины – это почти сразу стало известно, еще когда вирус был только в Китае, а уже на европейцах все подтвердилось. Соответственно, логично предположить даже без исследований, что дело в половых гормонах, скорее всего», – говорит Чепурнов. Он подчеркивает, что во всяком случае мужская смертность от коронавируса всевозрастная, поэтому ее вряд ли можно было бы объяснить какими-то обычными факторами или сопутствующими болезнями. «Правда, не припоминаю, чтобы еще при каких-то инфекционных заболеваниях половые гормоны как-то влияли. Но были другие факторы, как, например, при вспышке сибирской язвы в Свердловске в 1979 году – тогда погибали чаще мужчины, причем по большей части военнообязанного возраста, что многих навело на мысли о том, что это хитрое биологическое оружие. Причем это было во времена, когда еще не умели проводить соответствующих исследований. Позже, кстати, выяснилось, что заболеваемость связана со временем, когда люди шли домой», – рассказывает вирусолог. Также он объясняет, что при эпидемиях постоянно бывают какие-то определенные адресаты. Например, вилюйский энцефаломиелит (заболевание центральной нервной системы), по мнению эксперта, выглядит как инфекционное этническое оружие, поскольку им болеют только представители коренных народов – якуты, эвены, эвенки. «Также, если мы говорим о ковиде, то доказано, что негроиды и монголоиды болеют им чаще и интенсивнее», – заключил Чепурнов. Ранее ученые из Турции сообщили, что разработали назальный спрей, который якобы может уничтожить коронавирус за минуту. Китайские врачи начали брать мазки на COVID-19 ректально 28 января 2021, 09:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Китайские врачи начали брать мазки ректально для тестирования на коронавирус: по их мнению, этот метод более точен по сравнению с другими, пишут СМИ. Заместитель главного врача отделения инфекционных респираторных заболеваний пекинской больницы «Ююань» Ли Тунцзэн заявил китайским журналистам, что для массового скрининга на коронавирус проведение ПЦР-теста при помощи мазка из зева наиболее быстрый и удобный метод. При этом коэффициент точности теста при взятии мазка из носоглотки значительно выше, однако процедура не очень приятная. По его словам, некоторые бессимптомные носители вируса или заболевшие в легкой форме после заражения восстанавливаются очень быстро, возможно через 3-5 дней выявить вирус с помощью мазка из зева не удастся. «Исследования показали, что у некоторых зараженных вирус сохраняется более длительное время в испражнениях или в прямой кишке, по этой причине добавили ПЦР-тест при помощи мазка ректально для того, чтобы повысить процент обнаружения инфицированных и сократить запоздалые диагнозы», – передает РИА «Новости» слова Ли Тунцзэна. По словам врачам, с учетом того, что этот метод тестирования не такой удобный, как мазок из зева, его используют только в точках централизованного карантина. Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что тест на коронавирус может показать ложный отрицательный результат в 30-40% случаев. ЕС не договорился с AstraZeneca о поставках вакцины 28 января 2021, 01:23

Фото: Thiago Prudencio/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Еврокомиссия (ЕК) не достигла соглашения с компанией AstraZeneca о календаре поставок вакцины против коронавируса на первый квартал 2021 года в предусмотренных контрактом объемах, заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес по итогам переговоров с главой AstraZeneca Паскалем Сорио. «Мы сожалеем в связи с отсутствием ясности по графику поставок и требуем от AstraZeneca четкий план быстрой доставки всего объема вакцины, которую мы предзаказали на первый квартал 2021 года. Мы продолжим работу с компанией, чтобы найти решение и быстро поставить вакцины гражданам ЕС. Евросоюз остается един и тверд. Контрактные обязательства должны быть выполнены», – приводит слова еврокомиссара ТАСС. Накануне глава британско-шведской компании AstraZeneca Паскаль Сорио объяснил, что сбои поставок вакцины в ЕС вызваны двухмесячным отставанием от графика производства. Ранее AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении планируемых поставок вакцины в первом квартале 2021 года на 60%. В понедельник ЕК потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением объема поставок вакцин. После этого ЕК ввела контроль за экспортом вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в ЕС. Власти Германии поддержали это решение. В минувшую пятницу президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир. Путин поручил привить от коронавируса почти 70 млн россиян 28 января 2021, 15:10

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин. «В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера – 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», – заявил президент в ходе совещания с правительством, передает ТАСС. Президент отметил, что производство вакцины от коронавирусной инфекции в России идет с опережением графика. «Министр [промышленности и торговли Денис] Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов», – заявил глава государства. Президент отметил, что в России по сравнению со многими европейскими странами уровень заболеваемости COVID-19 ниже. «На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах», – сказал Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания сообщила, что на данный момент произведено 8,2 млн доз, для вакцинации граждан в медицинские организации направлено 2,7 млн доз. Она добавила, что разница между объемами производства и доступными для вакцинации дозами обоснована контролем качества и безопасности вакцин. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В Москве посетителей ночных клубов обязали танцевать в масках 27 января 2021, 21:56

Фото: Loic Mazalrey/Reuters

Текст: Ксения Панькова

Посетителям развлекательных заведений Москвы необходимо находиться на танцполе в масках, сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, отметив, что также действуют ограничения по числу гостей и требования соблюдать социальную дистанцию. «Действительно, перчаточно-масочный режим никто не отменял. И сегодня я читал несколько комментариев, что в офисах в принципе тоже никто давно в перчатках и масках не ходит. Но могу сказать, что в мэрии все ходят в масках и перчатках обязательно. И между этажами, и в кабинетах тоже надевают. Танцевать, может, и неудобно [в масках], но зато безопасно», – сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС. Он подтвердил, что в московских развлекательных заведениях продолжает действовать рекомендация оставаться в маске на танцполе. Кроме того, действуют ограничения по количеству гостей, требования соблюдать социальную дистанцию. «Надеюсь, рынок отреагирует взаимовежливо на те решения, которые приняты сегодня, будет соблюдать все те правила, которые предписаны, ну и призывать своих гостей также их соблюдать, в том числе и применять необязательные сейчас QR-коды, которые также позволяют людям узнавать о возможном контакте с заболевшими», – заключил Немерюк. При этом он спрогнозировал всплеск посетителей в ресторанах, барах и ночных клубах Москвы в ближайшие выходные. «Рынок оценивает рост посетителей или рост выручки, если в обычных ресторанах это порядка 6-10%, то для баров и ночных клубов – это более значительный рост. И в ближайшие выходные они действительно ожидают определенный всплеск – увеличение посетителей в несколько раз», – заключил представитель власти. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения. Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения. Выявлено повышающее риск смерти от COVID-19 в три раза заболевание 28 января 2021, 08:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Американские ученые обнаружили, что у пациентов с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше, чем у людей без психического расстройства, следует из статьи в журнале JAMA Psychiatry. В ходе анализа специалисты изучили медицинские записи 26540 пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май 2020 года, среди которых коронавирусом заразились 7348 человек. Ученые разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории – с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами, сравнив исходы их заболевания с другими больными COVID-19, у которых подобных расстройств не было, передает РИА «Новости». Так, из более чем семи тысяч заразившихся коронавирусом 75 пациентов страдали шизофренией, 564 – аффективными расстройствами, еще 360 – тревожными. При этом 864 пациента с COVID-19 умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента постановки диагноза. Скорректировав результаты с учетом пола, возраста, расы и известных факторов риска, ученые обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше. Вместе с тем связи между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от коронавируса ученые не обнаружили. Как отметили авторы исследования, сокращение продолжительности жизни у страдающих шизофренией обычно связывается с другими медицинскими факторами риска. При этом специалисты указали, что в вопросе связи шизофрении и смертности от COVID-19 необходимы дальнейшие исследования. Ранее бразильские ученые выяснили, что COVID-19 атакует клетки центральной нервной системы, вызывая повреждения в коре головного мозга. По их словам, это может привести к проявлениям шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. При этом специалисты уточняют, что такие изменения замечены у пациентов, переносящих заболевание как с осложнениями, так и в легкой форме. Власти Москвы раскрыли планы по производству вакцины «Спутник V» 27 января 2021, 23:25

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Антон Никитин

В особой экономической зоне «Технополис «Москва» ежемесячно смогут производить около 11 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «На площадке особой экономической зоны «Технополис Москва», работающей в городе, в беспрецедентно короткие сроки, чуть более трех месяцев, совместно с компанией «Р-Фарм» создали современнейшее производство по выпуску вакцины, которое подразумевает полный цикл производства. Начиная от выращивания соответствующего материала биологического и, соответственно, его соответствующей фасовки. Мы рассчитываем начало выпуска первых товарных партий на конец февраля. Если брать предельную производственную мощность данного завода, то речь идет об 11 млн доз вакцин ежемесячно», – приводит слова Ефимова ТАСС. Заместитель мэра заметил, что заводу потребуется некоторое время для выхода на полную производственную мощность. «Мы рассчитываем, что даже в ближайшие месяцы производство будет составлять по несколько миллионов доз вакцин. И если говорить про непосредственно компанию-производителя, то они рассматривают и вопросы экспорта своей продукции», – сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия-24». Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. В Чехии решили вводить только вторую дозу вакцины из-за нехватки препарата 27 января 2021, 19:17 Текст: Ксения Панькова

Минздрав Чехии рекомендовал краевым координаторам процесса вакцинирования временно прекратить вводить первые дозы вакцин от коронавируса, чтобы хватило препарата для тех, кому пора делать повторные прививки, сообщила представитель ведомства Барбора Петерова. «Из-за недостатка вакцин в республике мы рекомендовали краевым координаторам процесса вакцинирования, чтобы они временно, возможно, на две недели, прекратили с сегодняшнего дня проводить процедуры первичных прививок от коронавируса и сосредоточились на повторных (прививках)», – цитирует РИА «Новости» Петерову. В связи ситуацией с нехваткой вакцин временно прекращена регистрация желающих сделать прививку в категории людей в возрасте от 80 лет, а также медиков, непосредственно работающих с больными коронавирусом, все они по первоначальному плану должны были пройти вакцинацию до конца января. Как сообщил первый вице-премьер и глава республиканского кризисного штаба Ян Гамачек, поставки вакцин в настоящее время сокращены на 60-80%. «Предполагается, что примерно через две недели ситуация с поставками войдет в норму. Помимо вакцин фирм Pfizer/BioNTech в республику также начнут поставляться вакцины фирмы Moderna», – сообщил Гамачек. Ранее советник премьер-министра Чехии по вопросам вакцинации населения Роман Прымула заявил, что власти страны обсуждают возможность покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. В середине октября министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью. Мадрид остановил вакцинацию от COVID-19 27 января 2021, 18:01 Текст: Ольга Никитина

Власти Мадрида приняли решение приостановить введение вакцины от коронавируса новым пациентам из-за нехватки препарата, сообщил зампредседателя правительства сообщества Мадрид Игнасио Агуадо. «На этой неделе и на следующей не будут никому вводиться первые дозы», – приводит его слова РИА «Новости». Агуадо потребовал обеспечить, чтобы пациенты, получившие первый компонент вакцины, получили и второй. «Нынешними темпами получения вакцины невозможно выполнить цель, намеченную правительством Испании: чтобы 70% населения было вакцинировано к концу июня. Такими темпами мы добьемся этого уровня к 2023 году», – заявил Агуадо. Он призвал правительство Испании усилить давление, чтобы страна получала больше вакцины. На прошлой неделе из-за ограниченного количества вакцины была приостановлена вакцинация медиков, вакцину продолжали распределять только в домах престарелых и среди людей с ограниченными возможностями. Вакцинация в Испании, как в большинстве стран ЕС, началась 27 декабря. В страну были поставлены 1 млн 310 тыс. 400 доз вакцин Pfizer/BioNtech и 35 тыс. 700 Moderna. Из них были введены 1 млн 291 тыс. 216 (95,9%). Две дозы вакцины получили 123 тыс. 697 пациентов (9,58%) во всей стране. В последние недели ряд стран ЕС столкнулись с проблемами в поставках вакцины Pfizer/BioNTech. Компания заявила, что сокращает поставки на три-четыре недели из-за строительных работ на заводе в Бельгии, благодаря которым предполагается увеличить объемы производства в долгосрочной перспективе. Сбои в поставках в европейские страны произошли и у компании AstraZeneca. На этой неделе Еврокомиссия (ЕК) приняла решение ввести контроль за экспортом производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в страны Евросоюза, а Германия поддержала запрет экспорта вакцин от коронавируса. Рекордную смертность от COVID-19 в мире зафиксировали вторую неделю подряд 27 января 2021, 19:01 Текст: Алексей Дегтярев

За прошедшую неделю в мире скончались свыше 95 тыс. человек от коронавирусной инфекции, это самый большой показатель с начала пандемии, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). С 18 по 24 января в мире зафиксировали 95 тыс. 991 летальный исход из-за коронавируса, рост по сравнению с предыдущей неделей составил 1%, сообщили в ВОЗ, передает ТАСС. За этот период в мире также заболели 4 млн 104 тыс. 947 человек, это на 15% меньше, чем количество заболевших на предыдущей неделе. В ВОЗ добавили, что заболеваемость в мире снижается вторую неделю подряд. Больше всего умерших (45 тыс. человек) зафиксировали в Северной и Южной Америке, за семь дней там заболели более 2,12 млн человек. В Европе количество летальных исходов составило более 38 тыс., в Африке –почти 5 тыс. Общее число инфицированных в мире на прошлой неделе достигло 98,28 млн человек, свыше 2,11 млн умерли. Предыдущий антирекорд по смертности от заболевания был установлен неделей ранее, тогда было зафиксировано 93 тыс. смертельных исходов от COVID-19. Ранее глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли заявил, что благодаря международному механизму поставок вакцин от коронавируса COVAX страны мира могут получить около 2,3 млрд доз. В Иране не исключили начало вакцинации со «Спутника V» 27 января 2021, 21:16 Текст: Ксения Панькова

Иран, возможно, начнет вакцинацию от COVID-19 с российской вакцины «Спутник V». Об этом рассказал глава отдела по связям с общественностью иранского минздрава Киануш Джаханпур. «Да, абсолютно верно», – сказал Джаханпур, отвечая на вопрос, может ли вакцинация в Иране начаться с использованием вакцины из России, если она поступит раньше вакцин других стран, передает РИА «Новости». По его словам, вакцинация начнется с людей, находящихся «на передовой», с медицинских сотрудников, следом будут вакцинированы пожилые с сопутствующими заболеваниями, затем без сопутствующих болезней, потом люди среднего возраста и далее молодежь. Ранее глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, в скором времени Тегеран приступит к ее совместному производству при участии Москвы. В августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от COVID-19, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В Минздраве предупредили об угрозе еще более страшной пандемии 28 января 2021, 09:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Следующая пандемия может быть еще разрушительнее, чем нынешняя, если не укреплять инфраструктуру общественного здравоохранения, не создать систему глобального мониторинга инфекций и не повысить всеобщий охват услугами здравоохранения, заявил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. «Поэтому наверняка мы знаем, что если не извлечем уроки из пандемии коронавирусной инфекции, не примем решения, подкрепленные определенными ресурсами, то следующая пандемия, которая несомненно наступит, будет еще разрушительнее», – передает ТАСС слова эксперта. Брико также отметил, что пандемия, с одной стороны, обострила ситуацию с инфекционными службами у нас в стране, а с другой стороны – способствовала развитию противоэпидемической службы. «Государство должно быть готово на национальном уровне к отражению угроз, связанных с инфекционными заболеваниями. К сожалению, в последние годы эпидемиологии инфекционных заболеваний уделялось недостаточное внимание. Есть шанс, что теперь это изменится», – отметил он. По словам Брико, новый коронавирус SARS-CoV-2 войдет в число сезонных респираторных инфекций. «COVID-19 создал чрезвычайную ситуацию в мире. И искоренить этот вирус (вызывающий COVID-19 SARS-CoV-2 – прим. ВЗГЛЯД) не удастся. Он войдет в нашу жизнь, как это сделал «свиной грипп» в 2010-м году, и будет одним из этиологических агентов ОРВИ», – сказал Брико. По его словам, на данный момент известно более 200 бактерий и вирусов, которые вызывают острые респираторные заболевания, при этом четыре из них – коронавирусы. «Новый коронавирус просто станет пятым в этой группе вирусов. Остается только надеяться, что он не будет настолько изменчив, как вирус гриппа, хотя это пока прогнозировать сложно», – отметил эксперт. Он добавил, что мутации коронавируса носят точечный характер. «Последние события показывают, что уже в 2020 году появилось несколько новых вариантов. Помимо зафиксированной мутации вируса в Великобритании, есть один из вариантов, предположительно, из ЮАР. Мутации, по данным ученых, носят точечный характер, но дальнейшее развитие событий прогнозировать пока сложно», – сказал Брико. По словам эксперта, уже известно, что у «британской» версии вируса выше скорость его передачи. «По некоторым данным, индекс репродукции нового варианта вируса увеличивается на 0,4-0,7 приблизительно и сейчас составляет 2,4. Это значит, что один человек может заразить двух-трех», – пояснил Брико. При этом он добавил, что это существенно ниже, чем у кори, при которой один человек может заразить до 12-18 человек. «Но преуменьшать значение коронавируса нельзя, – добавил эпидемиолог. – Очень хочется верить, что коронавирус не будет настолько изменчив, как вирус гриппа». Ранее в России получили первое в мире изображение «британского» штамма коронавируса. МИД заявил о переговорах с Африканским союзом о поставках «Спутника V» 27 января 2021, 19:50 Текст: Ксения Панькова

Россия ведет диалог с Африканским союзом о возможных поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил МИД России. По данным ведомства, продвижение «Спутник V» на рынки иностранных государств поручено Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), представители которого с середины 2020 года ведут переговоры в том числе и со странами Африки, включая ЮАР. «Кроме того, диалог по данной тематике ведется и с Африканским союзом, который, помимо закупок вакцин из третьих стран, приступил к проработке вопроса поставки на континент российской вакцины «Спутник V», – приводит РИА «Новости» сообщение МИД. В частности, как отметили в ведомстве, 12 января в формате видеоконференции состоялись экспертные переговоры представителей РФПИ и Африканской целевой группы по приобретению вакцины против COVID-19 (African Vaccine Acquisition Task Team, AVATT). В начале января министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе сообщил, что Южно-Африканская Республика ведет двусторонние переговоры с Россией по поводу использования в ЮАР препарата «Спутник V» для вакцинации населения страны от нового коронавируса. В конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ужесточить ограничения из-за коронавируса собрались в Чехии 28 января 2021, 02:34 Текст: Антон Никитин

Правительство Чехии в четверг соберется на внеочередное заседание для обсуждения возможности ужесточения социальных ограничений из-за коронавируса, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш. «Мы будем решать [на заседании] правительства вопросы, связанные с ужесточением [действующих ограничений]. Статистические данные [о ситуации с коронавирусом в Чехии] очень тревожные. Наши клиники полны больных [с COVID-19]», – приводит слова Бабиша ТАСС. Премьер-министр республики призвал жителей Чехии четко выполнять требования эпидемиологической безопасности. «Правительство с этой ситуацией [распространение коронавируса] не справится, если с ним все [жители страны] не будут сотрудничать», – сказал Бабиш. Кабмин отказался от реализации планов возобновить с 1 февраля обучение в школах и вузах. Классы пока могут посещать только ученики первых и вторых классов начальных школ, в которых обеспечены строжайшие правила санитарии. Ответственность за их соблюдение учащимися возложена на педагогов. Накануне Минздрав Чехии рекомендовал краевым координаторам процесса вакцинирования временно прекратить вводить первые дозы вакцин от коронавируса, чтобы хватило препарата для тех, кому пора делать повторные прививки. В Чехии, на территории которой распространяется так называемый британский штамм коронавируса, с 27 декабря действует максимальный уровень эпидемиологической угрозы. Гражданам рекомендовано отказаться от использования обычных медицинских масок и перейти на респираторы, которые обеспечивают значительно более высокую степень защиты органов дыхания от коронавирусной инфекции. Ожидается, что данная рекомендация перейдет в категорию обязательных для выполнения требований. В середине октября минувшего года министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью. По итогам последней недели октября Чехия вышла на первое место в Европе по числу умерших от коронавируса в пересчете на 100 тыс. жителей. В Чехии, население которой составляет 10,71 млн граждан, общее число заразившихся коронавирусом достигло 956155. С диагнозом COVID-19 умер 15791 житель республики. Установлены самые распространенные фейки о коронавирусе 28 января 2021, 12:43 Текст: Евгения Шестак

Самым распространенным фейком о коронавирусе среди россиян стал миф о том, что вирус – это следствие «заговора мировой элиты», якобы призванного сократить население планеты, с ним сталкивались 80% респондентов, выяснил Центр социологических исследований, входящий в структуру АНО «Диалог». Пандемия коронавируса породила множество фейковой информации относительно заболевания, чтобы не стать жертвой аферистов, россиянам нужно разобраться в переизбытке информации, передает Lenta.ru. Центр социологических исследований в конце декабря провел масштабное исследование и изучил, в какие мифы относительно коронавируса люди верили больше всего. Оказалось, что среди россиян самым распространенным фейком стал миф о том, что коронавирус – это следствие заговора мировой элиты или мирового правительства, призванный сократить население планеты. С ним сталкивались 80% респондентов, причем 56% из них заявили, что готовы поверить в эту информацию. Другие утверждали, что основатель Microsoft Билл Гейтс проведет чипирование человечества с помощью вакцины от коронавируса – так он установит тотальный контроль над всеми. С этим мифом сталкивался 51% участников опроса. Чуть меньше доверия респонденты оказали фейку о том, что вакцина от коронавируса будет содержать в себе чипы для отслеживания людей. Отмечается, что основной площадкой для распространения фейков стали соцсети. В них часто утверждалось, что человечество ждет дефицит товаров первой необходимости или кризис, при этом авторы сообщений ссылались на «высокопоставленных чиновников». Еще одним значимым фейком весны стала новость о скором закрытии Москвы: утверждалось, что в ближайшее время въезды в город перекроют. Издание отмечает, что недоверие к традиционной медицине породило множество мифов о том, как правильно лечиться. Зараженным советовали имбирь, пары спирта, воду с лимоном, соду или просто витамины – утверждалось, что они отлично помогают от COVID-19. Еще один фейк распространялся от имени доктора Леонида Рошаля – он якобы называл чеснок эффективным средством профилактики коронавируса. Также вокруг вакцины от коронавируса возникло огромное количество домыслов. Утверждалось, что она состоит из «частиц смертельных болезней и ядов», приводит к мутациям, содержит чипы и компонент, «провоцирующий заражение вирусом». В сети также активно рассуждали о том, что россиян принуждают к вакцинации, и убеждали в опасности самой процедуры. Пик распространения фейков о коронавирусе пришелся на март, апрель и май 2020 года, отметили в Генпрокуратуре России. То, что именно тогда люди были готовы верить в слухи, связали с тем, что к лету россияне стали знать больше подтвержденной информации о вирусе. Активной борьбой с фейками занялся Роскомнадзор. В ведомстве отчитались, что за год заблокировали более тысячи недостоверных материалов о коронавирусе. Ведущий эксперт АНО «Диалог» Тимофей Ви отметил, что в основе любого фейка лежит информационный вакуум – отсутствие достоверной и при этом простой и понятной информации, объясняющей явление или событие. Если люди не могут получить простое объяснения от СМИ или официальных властей, существующий информационный вакуум заполняют фейки. Важным условием борьбы с ними он назвал возможность получить доступное и понятное объяснение, проверенную информацию. Кроме того, необходимой составляющей он ранее называл «здоровый скептицизм». Напомним, ранее сторонники теорий заговора упрекнули бизнесмена Билла Гейтса в том, что он якобы стремится имплантировать людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса. Так, с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей. Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса. Также накануне Лига безопасного интернета зафиксировала случаи мошенничества в Сети, связанные с продажей вакцин против коронавируса.