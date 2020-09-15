Билл Гейтс обеспокоился использованием его имени в конспирологических теориях

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс поражен, что его имя активно используется сторонниками конспирологических теорий заговора в связи с пандемией коронавируса, заявил бизнесмен немецкому изданию Bild.

«Эти сумасшедшие идеи распространяются в социальных сетях быстрее, чем правда. Я поражен, что мое имя всплывает в этих конспирологических теориях», – передает его слова ТАСС.

«Мне кажется, есть некая ирония в том, что я призывал готовиться к этой пандемии, а сейчас нашлись люди, которые говорят, что я ответственен за нее. Мы находимся в разгаре пандемии, и важнее, чем прежде, излагать факты и правду», – добавил Гейтс.

Сторонники теорий заговора упрекали бизнесмена в том, что он якобы стремится имплантировать людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса. Так, с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей.

Сам Гейтс выразил сожаление в связи с тем, что его усилия по привлечению внимания к борьбе с инфекционными заболеваниями еще до распространения нового коронавируса оказались недостаточными.