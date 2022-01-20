Эксперт раскритиковал звезд, которые эксплуатируют заблуждения о коронавирусе

Призывающие не верить в коронавирус звезды и медиаперсоны манипулируют своей аудиторией ради собственного пиара, заявил журналистам подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов. По его мнению, подобного рода действия наносят вред обществу.

С начала пандемии в медиапространстве, в частности в социальных сетях, распространяется огромное количество видео и публикаций о COVID-19. Сейчас на тему коронавируса используют люди с миллионами подписчиков, но при этом не имеющие никакого отношения к вирусологии, отметил Филатов.

«Начинаешь смотреть: он представляется доктором-вирусологом, а, оказывается, он всю жизнь работал ортопедом и почему-то вдруг в пандемию стал вирусологом. К сожалению, такие вещи, которые противоречат логике и здравому смыслу, очень легко «заходят» в наши массы и поддерживаются ими», – указал он.

Филатов отметил, что наблюдает за многочисленными роликами о коронавирусе и вакцинации в социальных сетях и оценивает их с точки зрения психологии. «Смотрю на автора видео: как он строит речь свою, как он логически выстраивает какие-то линии. Там идет явная подмена понятий и просто дикая тавтология. Но такие ролики имеют миллионы просмотров, что наносит огромный вред. Это манипуляция, конкретная манипуляция», – сказал эксперт.

Напомним, ряд известных актеров и звезд шоу-бизнеса, например, Мария Шукшина, Никита Джигурда, Наталья Ветлицкая, Виктория Боня, Катя Лель, убеждают свою многочисленную аудиторию в различных теориях о коронавирусе, большинство из которых не имеет реальных научных подтверждений.

Как считает подполковник ФСБ в отставке, подобные действия популярных медиаперсон представляют собой реальную угрозу. «Я думаю, что они представляют угрозу не только нацбезопасности, но в принципе угрозу всему миру. Жесткое нагнетание ситуации вокруг ковида эксперт назвал «психологическим феноменом», с которым корректнее было бы обращаться к психологам или даже к психотерапевтам», – полагает Филатов.

При этом эксперт подчеркнул, что так как тема ковида остается актуальной, многие просто делают себе пиар с целью дальнейшей монетизации. «Очень часто мотивация противника вакцинации идет вразрез с общественной безопасностью, в пользу себя любимого. Я думаю, прежде всего поэтому эксплуатируют эту тему и выстраивают какие-то, с их точки зрения, логические связи, которые не поддаются никакому нормальному анализу», – заключил Филатов.

При этом распространение ложной информации о коронавирусе и приведение доводов в пользу не делать прививку стало прибыльным делом. Только автор телеграм-канала «Ковид Сопротивление», как подсчитал полковник полиции в отставке Алексей Трифонов, зарабатывает до 22,6 млн рублей в год. Этот канал, на который подписаны более 120 тыс. человек, стал одной из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19.

Первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, руководитель рабочей группы по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич отмечал по этому поводу, что на Западе противники вакцинации зарабатывают миллионы долларов США.