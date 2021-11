В Общественной палате призвали продолжить «приземление» IT-гигантов Эксперт назвал различия в наказаниях за фейки о COVID-19 в России и Греции 17 ноября 2021, 22:22

«Власти Греции демонстрируют серьезный подход к сохранению общественного порядка и безопасной онлайн-среды в непростых условиях пандемии», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Александр Малькевич, комментируя решение греческого парламента ввести уголовное наказание за распространение дезинформации о коронавирусе. По его словам, Россия выбрала другой вид наказания за это правонарушение. «Законы о борьбе с фейками важны как никогда – мы это видим на примере нашей страны. Судя по всему, рост количества фейков в этом году составит 120-130 процентов относительно прошлого года. Фейки на глобальном, международном уровне – главная из цифровых угроз для гражданского общества. Опасность «инфодемии» в том, что она приводит к панике и мешает распространению социально-значимой информации, а в условиях эпидемии властям важно уметь быстро и жестко пресекать поток недостоверных сведений», – заявил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. «Решение Греции демонстрирует серьезный подход политиков этой страны к сохранению общественного порядка в нынешних непростых условиях. Наше законодательство по противодействию дезинформации было усовершенствовано еще в начале пандемии. Другое дело, что мы предлагаем иную схему работы: наказывать не уголовно, а рублем, то есть выписывать многомиллионные штрафы, чтобы отбить охоту врать», – уточнил Малькевич. Теперь, по его мнению, властям нужно научиться еще более оперативно реагировать на фейки. «Когда происходит очередное экстремальное событие, зачастую чиновники не знают, как грамотно обнародовать объективную информацию и как при этом учесть психологию пользователей соцсетей», – отметил собеседник. С другой стороны, говорит он, в России с этим частично помогают справиться кибер-волонтеры, способные выявить явную выдумку и уведомить об этом Роскомнадзор, чтобы тот принял меры. «Эффективность борьбы зависит и от объединения усилий властей и онлайн-платформ. Примером такого взаимодействия может служить недавний российский меморандум о взаимодействии в системной борьбе с фейками, подписанный крупнейшими ИТ-компании и СМИ в октябре. Этот меморандум позволит выработать единые правила верификации и маркировки недостоверной информации, а также формировать лучшие практики проверки достоверности публикаций», – сказал Малькевич. Напомним, на прошлой неделе парламент Греции решил ввести уголовное наказание за распространение фейков о коронавирусе, сообщили РИА Новости. За ложные сообщения, которые могут «вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению» предусматривается тюремный срок – не менее трех месяцев. Замруководителя аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви считает, что Россия стала уже «одной из стран-пионеров в развитии подобного законодательства, и остальные государства с огромным интересом смотрят на наш опыт». «Рано или поздно они пойдут по этому пути, вводя санкции за распространение общественно опасных фейков. Это нормальная реакция страны – защитить общество от того, что ему может навредить», – заявил эксперт. «Пандемия показала, что надо юридически наказывать за фейки. Вступление в силу российского закона об ответственности за распространение недостоверных данных о ковиде довольно сильно повлияло и на людей, и интернет-площадки. Все стали более ответственно относиться к контенту, который они распространяют», – уточнил эксперт. Федеральные власти, по мнению Ви, также научились справляться с волнами фейков, которые поднимаются после резонансных событий. «Если раньше дезинформация часто возникала после какого-либо чрезвычайного происшествия, – например, взрыва, – то в эпоху пандемии к ним добавились подозрительные «ковидные истории». Но и с этим у нас теперь тоже достаточно успешно борются», – считает собеседник.

Звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская умерла от коронавируса 17 ноября 2021, 09:09

Участница программы «Танцы со звездами», танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская умерла на 42-м году жизни, сообщила ее коллега, ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева. По ее словам, причиной смерти артистки стал коронавирус. «Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте... <...> Светлая память светлому человеку», – передает РИА «Новости» слова Черняевой. Телеведущая уточнила, что Асмаловская не прививалась от COVID-19. Кристина Асмаловская – мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России среди профессионалов. В 2006 году она окончила РАТИ-ГИТИС. В 2012 году в паре с актером Маратом Башаровым танцовщица приняла участие в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1», где дуэт занял третье место. Асмаловская также играла в кино. Она известна по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви», выступала в качестве ведущей «АБВГДейки». Страны НАТО вошли в топ-10 получателей секретного экспорта из России 17 ноября 2021, 11:05 Текст: Наталья Ануфриева

Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую десятку импортеров такой продукции из России вошли США, Чехия, Великобритания. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) SSSS-экспорт в США вырос с 706 млн долларов примерно до 841 млн долларов, в Чехию – с 102 млн долларов до 706 млн долларов, в Германию – с 173 млн долларов до 302 млн долларов, в Нидерланды – с 53 млн долларов до 222 млн долларов, передает РБК. Также в десятке крупнейших получателей российских секретных товаров за весь 2020 год фигурировали только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места). Экспорт, закодированный в статистике ФТС как SSSS, включает в себя поставки оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД), самолетов и вертолетов – как военных, так и гражданских (группа 88), ядерных материалов (некоторые товарные позиции группы 28). Отмечается, что на основе этих данных невозможно точно определить, сколько Россия отправляет за рубеж вооружений или ядерного топлива. Вместе с тем крупнейшим покупателем российской чувствительной продукции второй год подряд является Алжир, причем в основном речь идет о поставках авиационной техники и вооружений. В первую десятку стабильно входят и Китай с Индией. Скрытый экспорт в Чехию, отражающий сумму по группам 88 (авиатехника, детали к ней) и 93 (оружие, боеприпасы) в неизвестной пропорции, за девять месяцев 2021 года, по открытым данным ФТС, составил 705,9 млн долларов, однако зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям 88 и 93 за девять месяцев текущего года составил менее 5 млн долларов. Представитель Чешского управления статистики (CZSO) пояснил, что, вероятно, разночтение связано с тем, как отражается временный вывоз авиатехники из России на ремонт в Чехию. «Со стороны нашей внешнеторговой статистики мы не учитываем летательные аппараты, которые ввозятся к нам для ремонта/техобслуживания, а затем вывозятся обратно. В основном это летательные аппараты из России. С нашей стороны корректно учитывать это в балансе услуг», – заявил представитель CZSO. Известно, что в Чехии работает и компания LOM Praha, учрежденная Минобороны Чехии, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки «Ми» в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро.Организация закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков, следует из базы данных ImportGenius. Также Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) с 2008 года владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410. Схожий временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, так как зеркальная статистика европейского агентства Eurostat показывает символические объемы импорта из России по группам 88, 93. Российская таможенная статистика также отражает секретный экспорт в Германию на сумму порядка 50 млн долларов за январь-сентябрь 2021 года по группе «Продукты неорганической химии; соединения (...) радиоактивных элементов или изотопов». В свою очередь, по данным Eurostat, импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов в Германию из России составил около 45 млн евро за тот же период. Экспорт в Соединенные Штаты под кодом SSSS составил 841 млн долларов за первые три квартала года – почти столько же, сколько за весь прошлый год. В том числе речь идет о 574 млн долларов скрытого экспорта в группе химических соединений. В свою очередь, внешнеторговая статистика США, предоставляемая без изъятий американским Бюро переписи населения (US Census Bureau), показывает, что импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов из России составил около 541 млн долларов, включая 522 млн долларов поставок обогащенного урана (плутония). Поставки низкообогащенного урана из России в США ведет «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX, входит в «Росатом»). В 2020 году выручка компании в США составила 784 млн долларов, или 37% совокупной выручки. По данным канадской уранодобывающей компании Cameco, цена урана в долгосрочных контрактах в 2021 году (с января по конец октября) выросла примерно на 23%. Другая существенная часть чувствительного экспорта из России в США – это поставки патронов для гражданского стрелкового оружия. В январе-сентябре импорт российских патронов в США (входят в группу 93 «Оружие и боеприпасы» ТН ВЭД) достиг 142,5 млн долларов – больше, чем за весь 2020 год. Отмечается, что Россия – крупнейший иностранный поставщик патронов в США. В сентябре 2021 года вступили в силу новые американские санкции, которые ограничивают «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России, что должно негативно отразиться на поставках российских патронов. Ранее сообщалось, что Россия получила первые заявки на поставку БТР «Бумеранг» из-за рубежа. Литовский депутат: Тихановская ест за наш счет и не может сказать «добрый вечер» 17 ноября 2021, 14:36

Член Сейма от фракции регионов Литвы Ремигиюс Жемайтайтис раскритиковал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, назвав ситуацию с ней унижением для страны. Жемайтайтис написал в Facebook, комментируя выпуск одной из местных передач, что он «не видел такого позора, чтобы Литва была так унижена», передает Sputnik «Литва». «(Тихановская) год живет в Литве, ест за наши деньги, (имеет) защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: «Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа». Когда люди, которые хотят получить вид на жительство в Литве, должны доказать, что знают литовский язык, а здесь ничего! Позор моей стране! И еще показывает по LRT! Что дальше? Может быть, изменим конституцию Литовской Республики и предложим (Тихановской) стать президентом?» – написал он. Политика также повеселило, что СМИ назвало Тихановскую «лидером оппозиции», потому что она не может быть «президентом», хотя глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявляет, что она является якобы «главой» Белоруссии. Также депутата возмущает, что один год содержания Тихановской обошелся Литве в 400 тыс. евро. Напомним, в августе 2020 года после президентских выборов, по итогам которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Его соперница на выборах Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, а его вступление в должность назвала «попыткой захвата власти». Она заявила, что одержала победу на выборах. Тихановская уехала из республики, за границей она проводит встречи с властями иностранных государств. Так, в Чехии ее приняли как президента Белоруссии. Между тем в Белоруссии на нее завели дело по статье о присвоении власти. Названы самые популярные в России породы кошек 17 ноября 2021, 13:38

У большинства жителей России живут беспородные кошки, однако среди самых популярных пород сибирские, короткошерстные британские, американские мейн-куны, рассказала газете ВЗГЛЯД президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко, отметив, что среди россиян существуют предубеждения не только против черных кошек, но и против белых. В пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы рассказали, что черных кошек жители столицы забирают из приютов в три раза реже, нежели животных другого окраса. Эксперты полагают, что данное явление связано с суевериями, однако они уверяют, что черные коты не опасны и такие же ласковые и дружелюбные, как и другие. «У большинства жителей России живут беспородные кошки. Но если мы говорим о какой-то популярной породе, то для русского человека красивая кошка – это большая пушистая кошка. Соответственно, это крупные кошки, например сибирские, короткошерстные британские, американские мейн-куны – это три основные породы, которые сейчас популярны в России», – рассказывает Шевченко. Поскольку Россия – большая страна, также популярны и многие другие породы кошек, например восточные, потому что они тонкие, звонкие, элегантные, красивые и очень умные, обучаются так же легко, как и собаки, продолжает эксперт. Кроме того, есть категория людей, которая любит животных без шерсти, поэтому предпочитают заводить в качестве домашнего животного кошку породы сфинкс, а те, кто любит мохнатых, покупают курчавых корниш-рексов. «Что касается окрасов, то действительно есть предубеждение против черных кошек, но среди породистых кошек это не работает – кошатники очень любят черных ориенталов, которые выглядят как пантеры. Единственное, не очень любят кошек белого окраса, потому что полагают, что они сильно пачкаются. Но это ошибочное мнение, кошки сами по себе чистюли, постоянно умываются и вычесывают языком свою шерсть. Красных кошек тоже очень любят, потому что они нарядные, красочные, разных предпочитают», – говорит фелинолог. Она отмечает, что самыми дорогими породами, как правило, являются самые популярные в стране (в России – сибирские, короткошерстные британские, американские мейн-куны), а также редкие, например короткошерстные бомбейские, бурмы. В Европе же сейчас модно приобретать длинношерстных кошек (мейн-кунов, норвежских лесных, турецких ангоров). «На любую породу есть свой любитель. Кому-то кажется, что кошка без шерсти, например сфинкс, страшная, вся в складочку, а кто-то говорит, что она очень красивая. Кому-то не нравятся те же персы (персидские кошки – прим. ВЗГЛЯД), потому что у них очень длинная шерсть, за которой нужно ухаживать, а для кого-то это самая красивая классическая порода. На каждую породу всегда найдется свой ценитель», – объясняет Шевченко. Также специалист рассказывает, что в России есть четыре национальные породы, которые признаны и ценятся практически во всем мире: сибирские, уральские рексы, донские сфинксы, курильские бобтейлы. Ранее в пресс-службе торговой интернет-площадки «Авито» провели анализ во время нерабочей недели в России и выявили, что граждане начали чаще приобретать домашних животных: спрос на кошек вырос на 24% по сравнению с предшествующей рабочей неделей, собак и птиц стали покупать чаще на 22%. В Генштабе назвали срок разгрома инфраструктуры ВМС Украины при нападении на Крым 17 ноября 2021, 17:53

В случае нападения Украины на Крым или иные российские территории, Черноморский флот произведет полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника от 50 минут до 10 часов, заявил высокопоставленный источник в Генштабе ВС России. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море. Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море. Тесть Кокорина напал на главу крупной IT-компании 17 ноября 2021, 13:12

В коттеджном поселке «Никологорское» Руслан Валитов, известный, тесть футболиста Александра Кокорина, напал на бизнесмена Льва Матвеева из-за дорожного конфликта. Как сообщает Telegram-канал Mash, в понедельник днем Матвеев подъехал к своему участку на автомобиле Mercedes. Спустя несколько минут его догнал Genesis Валитова. Тесть футболиста обвинил соседа в превышении скорости. В ходе перепалки завязалась драка, сопровождавшаяся оскорблениями и угрозами. «На «Мерсе» осталась приличная вмятина и сломанное зеркало. Матвеев думает, что нападавший был под наркотиками», – сообщает канал. Со слов местных жителей, Валитов отличается буйным поведением и недавно нападал на рабочих с арматурой в руках. Матвеев обратился в полицию, идет проверка. Лев Матвеев окончил Минский радиотехнический институт в 1993 году, специальность – инженер-программист. Во время обучения в институте неоднократно становился призером республиканских олимпиад по программированию. В период учебы возглавлял отдел баз данных в частной фирме. Автор ряда патентов в области обработки неструктурированной информации. На разных этапах карьеры возглавлял ИТ-компании численностью от 30 до 500 человек. В 1995 году основал собственную компанию. Председатель совета директоров группы компаний SearchInform – компания разрабатывает программное обеспечение по защите бизнеса от утечек информации и контролю рабочего времени (DLP-система, система контроля времени). Спикер на ежегодных конференциях в сфере ИБ, основатель ежегодного RoadShow SearhInform – серии образовательных конференций для специалистов сферы ИБ. Член Ассоциации независимых разработчиков ПО, член ТПП, реестра российских разработчиков ПО. Ранее Кокорин рассказал, как тюрьма изменила его жизнь. Напомним, суд удовлетворил ходатайство футболиста Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении и подтвердил условно-досрочное освобождение осужденных за драки в центре Москвы футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. После освобождения футболисты рассказали о своем заключении. Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева. В Германии озвучили политическую причину задержки сертификации «Северного потока – 2» 17 ноября 2021, 08:47

Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG имеет, возможно, политические основания: регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ, заявил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер. Брайнингер отметил, что «не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает – политика или немецкая бюрократия». Возможно, «регулятор нашел повод для отказа в сертификации», кроме того, «коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован», передает РИА «Новости». «Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала», – добавил он. При этом политик не видит никаких признаков отказа от «Северного потока – 2», так как «в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта». Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Сообщалось, что это связано с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента. Депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призывал больше не допускать отсрочек по вопросу запуска трубопровода «Северный поток – 2». Дибров: 80 процентов зрителей – идиоты 17 ноября 2021, 13:43

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью СМИ заявил, что 80% всех зрителей в стране – идиоты, но с остальными все же есть о чем разговаривать. «Мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х. Сейчас 80% зрителей – идиоты, тогда как 20% – дельные люди, с которыми есть о чем поговорить. Так было и тогда. Особенность той поры – мы не думали о деньгах. Первым стал думать о них на ТВ Владик Листьев, с которым мы познакомились на тех же «Веселых ребятах», – заявил Дибров в интервью «Экспресс газете». В 2020 году Дибров рассказал, что получает пенсию в размере 33 тыс. рублей. Дибров – член академии Российского телевидения (2001). С декабря 2008 года он является ведущим телеигры «Кто хочет стать миллионером?», также вел ряд проектов на федеральных телеканалах. В последние годы Дибров вел программу «Временно доступен» на телеканале ТВЦ, а также программу «Секретная папка» на телеканале «Звезда». В 2013 году он стал лауреатом премии «Светский журналист года» в номинации «За вклад в профессию». Эстония озвучила требования Лукашенко для решения миграционного кризиса 17 ноября 2021, 14:49

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал Евросоюзу остановить миграционный кризис в обмен на официальное признание его в качестве президента республики, заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. «Он хочет, чтобы санкции были отменены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать [руководить страной]», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на эстонский портал Э-эр-эр. Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики. До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие. Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. Белоруссия ограничила прокачку нефти в Польшу по «Дружбе» 17 ноября 2021, 12:33

Прокачка нефти в направлении Польши по нефтепроводу «Дружба» ограничена на три дня из-за внепланового ремонта, проводимого «Гомельтранснефтью» на одной из веток, сообщил советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин. Демин сообщил, что «со вчерашнего дня «Гомельтранснефть» (Белоруссия) начала внеплановый ремонт на одной из веток МН «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», передает РИА «Новости». Ранее в сентябре Польша ограничила прием нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» из-за заполненности хранилища НПЗ Шведт. США предложили Китаю высвободить часть нефти из стратегических резервов 17 ноября 2021, 04:26

В рамках переговоров президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином, а также госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Китая Ван И Вашингтон предлагал Пекину высвободить часть нефти из стратегических резервов, сообщил источник. Источник South China Morning Post заявил, что энергоснабжение является «насущной проблемой» как для Китая, так и для США, сейчас «энергетические ведомства обеих сторон обсуждают детали». Сообщается, что Пекин в целом проявляет открытость в этом вопросе, но еще не принял на себя конкретных обязательств. Китай заявил США, что ему требуется учитывать собственные внутренние потребности. Стратегические запасы США составляют 727 млн баррелей нефти, Китая – около 200 млн баррелей. Высвобождение части этих резервов может оказать значительное влияние на мировые цены. Как пишет South China Morning Post, Вашингтон, скорее всего, уже на следующей неделе объявит о соответствующем шаге, даже если Пекин его не поддержит, передает ТАСС. Тем временем в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената США выступил и. о. руководителя информационного управления при минэнерго страны Стивен Нэлли. Он заявил, что «масштабы влияния» такого решения «будут относительно кратковременными» и «зависеть от того, сколько задействуют» нефти. Нэлли полагает, что влияние может продлиться всего несколько месяцев. При высвобождении от 15 млн до 48 млн баррелей нефти следует ожидать снижения цен на 2 доллара за баррель и падению цен на бензин в США на 5–10 центов за галлон (порядка 3,7 литра). Напомним, резкий скачок цен на горючее стал важнейшей внутриполитической проблемой в США: администрация Джо Байдена признает, что дорогая нефть вредна для американской экономики, но повлиять на ситуацию не может. Средняя цена бензина в США превысила 3,4 доллара за галлон (порядка 0,9 доллара за литр) – это максимальные показатели с 2014 года. В Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией 17 ноября 2021, 07:25

Десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать «тщетность и опасность» политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Законодатели во главе с Майклом Макколом, старшим республиканцем в международном комитете Палаты представителей, предложили набор альтернативных мер: от наращивания военной помощи Украине до расширения «сдерживающего» присутствия США и их союзников в бассейне Черного моря. «Мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность политикой администрации (президента США Джо) Байдена в отношении России и опасными последствиями, которые она имеет для нашего стратегического партнера Украины... Для сдерживания масштабной российской военной интервенции на Украине администрации нужно проецировать силу», – передает РИА «Новости» текст послания. Авторы считают, что жесткая риторика, осуждающая Россию, при Байдене есть, но она не дополняется «столь же сильными действиями». В упрек Белому дому они ставят продление договора СНВ-3, отсутствие видимой реакции на кибератаки, приписываемые российским спецслужбам или преступным хакерским группировкам, выбор «наименее действенных» мер для второго пакета санкций за якобы имевшее место применение боевых отравляющих веществ. Республиканцы призвали администрацию отменить исключения из санкций против газопровода «Северный поток – 2», вместе с европейскими союзниками пригрозить России рестрикциями против государственных компаний, банков и ключевых секторов экономики в случае «военного наступления на Украину». Украине и Грузии необходимо очертить «ясный путь» к членству в НАТО, предлагают авторы послания. «После катастрофического ухода из Афганистана неспособность решительно поддержать нашего стратегического партнера Украину нанесет непоправимый ущерб возможностям Америки сдерживать наших противников, а также репутации США как заслуживающего доверия союзника на мировой арене, – сказано в письме. – Настало время действовать. Это время силы, не слабости». Напомним, в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину». В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине признали провал водной блокады Крыма 17 ноября 2021, 17:38

Новость о том, что под Азовским морем нашли пресную воду вызвала активное обсуждение среди украинских пользователей, которые назвали провальной политику Киева в отношении Крыма. В соцсетях люди отмечают, что Украине в очередной раз не удалось ничего добиться, а проблемы с водоснабжением Крыма скоро решатся. Пользователи пришли к общему выводу – политика президента Владимира Зеленского и украинских чиновников оказалась провальной, сообщает «Рамблер». «Щелчок по носу Зеленского. Скоро нечем будет радоваться, дамба не работает, продукты в Крыму есть, вода будет, какие еще сказки придумают?» – пишет один из комментаторов. Отмечается, что водная блокада в отношении крымчан не сработала, а Киев ничего не смог добиться даже при помощи дамбы. «Будут воду качать прямо у нас из-под носа. Просто гениальная уловка России. Интересно, реально ли там есть огромные запасы для Крыма?» – написали в интернете. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что несколько пластов пресной воды были обнаружены под дном Азовского моря, пробы возьмут позже, а результаты о пригодности или непригодности воды станут известны в 2022 году. «Теперь мы ведем доразведку: какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ. Думаю, что эта работа будет завершена в следующем году», – сказал Хуснуллин. Запасы могут стать еще одним источником водоснабжения региона, где есть дефицит пресной воды из-за засухи. Напомним, Украина в 2014 году перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Теперь жители получают воду из местных источников. Из-за сильной засухи водохранилища Крыма обмелели, а некоторые населенные пункты получали воду по графику. Ситуация наладилась после продолжительных дождей летом. «Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей», – цитирует Хуснуллина РИА «Новости». Также вице-премьер согласился с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который назвал действия Киева геноцидом. В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма. Крым входит в состав России с 2014 года. По итогам референдума большинство жителей полуострова поддержали это решение. Евросоюз решил выделить деньги мигрантам на границе с Белоруссией 17 ноября 2021, 16:12

Брюссель намерен выделить 700 тыс. евро для помощи скопившимся на польско-белорусской границе беженцам, об этом заявила Еврокомиссия. Помощь планируется оказывать через Международный комитет Красного Креста, деньги планируется потратить на закупку питания, одеял, лекарств и гигиенических средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЕК. «ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей, скопившихся на границе... Призываю обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи большему числу мигрантов», – сказал еврокомиссар Янез Ленарчич. Ранее генштаб Белоруссии обвинил польских силовиков в применении к мигрантам спецсредств с токсичными химикатами. Во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии расценил действия польских силовиков на белорусско-польской границе как попытку прямой агрессии в отношении республики. До этого отмечалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие. Вместе с тем Белоруссия заявила о возросшем числе пострадавших мигрантов. Белорусские власти зарегистрировали применение польскими силовиками спецсредств против беженцев на белорусской границе, они сочли это насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. RT выяснил, как Ходорковский прячет недвижимость в Британии от кредиторов 17 ноября 2021, 11:37 Текст: Наталья Ануфриева

Бизнесмен Михаил Ходорковский заложил свое поместье в Великобритании, чтобы спрятать недвижимость от кредиторов, в том числе от России, которой он должен 18,7 млрд рублей, выяснили журналисты. После освобождения из российской тюрьмы в декабре 2013 года Михаил Ходорковский уехал в Германию. В декабре 2015-го он перебрался в Лондон и запросил у Британии убежище после того, как в России в отношении него возбудили новое уголовное дело – по обвинению в организации убийств. Первые упоминания в СМИ о доме Ходорковского в Великобритании появились в 2019 году, передает RT. Тогда СМИ сообщали, что у Ходорковского есть загородный особняк близ Уодхерста (Восточный Суссекс) на юго-востоке Англии. После тема поместья в российских медиа не поднималась. Дом, о котором идет речь, был приобретен в апреле 2015 года за 4,67 млн фунтов и перестроен. Об этом свидетельствуют выписки из британских реестров, документы местных властей, фотографии из соцсетей. При этом причины не раскрывать подробности сделки были: Ходорковский, по официальным данным Федеральной службы судебных приставов, остался должен бюджету России 18,7 млрд рублей. Агентство недвижимости описывало поместье в рекламном проспекте как «исключительный загородный дом, расположенный на возвышенности южных склонов Бест-Бич-Хилл, откуда открываются величественные виды на местность Уилд в графстве Суссекс». Best Beech Place – трехэтажный особняк из красного кирпича – находится в районе «выдающейся природной красоты» Хай-Уилд в 50 милях от Лондона. Он был построен в 1929 году, в миле от города Уодхерст, округ Уэлден. В доме имеются семь спален, шесть гостиных, пять ванных комнат и два бассейна. Жилая секция соединяется с гаражом и техническими пристройками остекленной оранжереей. В отдельно стоящем флигеле три кабинета, за гаражом – теннисный корт, перед домом – фонтан. Площадь жилой секции дома – 971 кв. м, земельного участка – примерно 6,6 га. На территории поместья располагаются сады и луга, причем часть садов – одна из последних работ всемирно известного ландшафтного дизайнера Гертруды Джекилл. Стоимость поместья, по данным Zoopla estimates, в июле 2014 года составляла 4,25 млн фунтов, а теперь риелторы The Move Market оценивают дом уже в 6 млн фунтов. К стоимости особняка прибавляются и затраты на его содержание – поместью требуется в 18 раз больше энергии, чем среднестатистическому большому дому с четырьмя спальнями. По данным сервисов UK Power и Money Supermarket, основанным на статистике потребления по адресу Best Beech Place, ежегодные расходы на ЖКХ могут составлять 25 тыс. фунтов. Кроме того, на страховку уходит в среднем 6,7 тыс. унтов, а из-за того, что дом принадлежит юридическому лицу, налоги на имущество оплачиваются по повышенной ставке – 25,2 тыс. фунтов в год. Таким образом, на одно лишь содержание дома может уходить 57 тыс. фунтов ежегодно. При этом в схеме покупки дома задействованы два офшора и трастовое соглашение. В апреле 2015 года усадьбу за 4,67 млн евро купила зарегистрированная на Британских Виргинских островах (БВО) компания Hera Investment Holdings Limited. Компания действовала не от своего имени, а в интересах другой фирмы – Meritus Trust, также зарегистрированной в офшоре, но на Бермудах. Запись об этом содержится в выписке из кадастрового реестра Великобритании. Отмечается, что особенность юрисдикции БВО и Бермудов в том, что уточнить имена бенефициаров обеих компаний невозможно. Официально Meritus Trust занимается управлением активами состоятельных людей по всему миру. Однако о том, что реальные хозяева дома – семья основателя ЮКОСа, свидетельствуют документы из реестра юридических лиц Франции. Ходорковский указал полный адрес британского поместья в учредительных документах своих французских компаний European Choice и Open Press. В сертификате об оплате уставного капитала имение значится как адрес акционера. При этом документ подписан лично Ходорковским. При этом в марте 2021 года собственник заложил поместье Best Beech Place банку в счет обеспечения неких обязательств, следует из кадастровой выписки Великобритании: «Обременение установлено в пользу UBS AG (место регистрации: Швейцария)». Известно, что ЮКОС работал с этим банком еще в середине 1990-х годов, через него размещались на бирже депозитарные расписки. Там же хранил деньги Ходорковский, как и его партнер Леонид Невзлин, заочно приговоренный в России к пожизненному заключению. Еще одним доказательством принадлежности поместья Ходорковскому стал снимок из соцсетей бизнесмена: летом 2016 года он выложил в Facebook селфи с семьей в интерьерах особняка Best Beech Place на праздновании своего дня рождения. Стиль отделки дома идентичен снимкам, размещенным на сайте рекламного агентства недвижимости. Такими же оказались стулья с узорной обивкой и даже тарелки. Кроме того, по британским законам владелец обязан согласовывать ремонт и изменения конструкции с муниципальными властями. Вскоре после покупки дома в 2015 году такой запрос получил совет района Уэлден. В графе «Собственник/арендатор» поместья Best Beech Place была указана компания Saffery Champness Group – это одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых групп Великобритании, а ее руководство и совладельцы оказывали услуги лично Ходорковскому. Так, они управляют «личным» трастом Ходорковского на острове Гернси – Corbiere Limited. По данным, предоставленным самим трастом, он был создан с одной целью – «управление активами Ходорковского, включая юридическую защиту». В 2016 году запросы на реконструкцию подписывала Наталья Шачкова – одна из ближайших помощников бизнесмена, учредитель британской «Открытой России» (общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) – организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России по решению Генеральной прокуратуры – прим. ВЗГЛЯД), директор зарегистрированных в Эстонии компаний, управляющих медиапроектами МБХ. Отвечая на вопрос о том, что могло заставить Ходорковского отдать поместье в залог, основатель портала «Приговор», исследователь биографии бизнесмена Сергей Соколов отметил, что вряд ли у Ходорковского заканчиваются деньги. Он напомнил, что однажды на допросе тот заявил: «У меня денег столько, что хватит внукам и потомкам на тысячу лет вперед». «Зная, что потенциально у него все это могут изъять в счет компенсации по уголовному делу, он таким образом затрудняет поиск и изъятие недвижимости. Это уловка для маскировки собственности», – убежден эксперт. Бывший следователь Военной прокуратуры, адвокат по экономическим делам Анатолий Вербицкий указал, что на залоговое имущество накладывается запрет регистрационных действий на период, пока действует залог. До тех пор, пока у собственников дома есть обязательства перед банком, другие стороны не могут покупать и передавать это имущество. «Таким образом собственник может обезопасить себя от попыток других кредиторов отобрать у него имущество, в особенности если залог оформлен через дружественный ему банк», – отметил адвокат. В качестве одного из таких кредиторов Ходорковского выступает Россия, которой бизнесмен должен 18,7 млрд рублей. Эксперты считают, что Россия может запросить арест имущества Ходорковского за рубежом, включая недвижимость, в счет уплаты его долгов. Адвокат Сергей Князькин, специализирующийся на международных судебных процессах, отметил, что у России возможность обратить взыскание на зарубежные активы российского гражданина. Для этого нужно доказать, что имущество принадлежит этому гражданину, и заручиться решением местного суда. «За рубежом можно требовать взыскания имущества по судебному решению. Если в России суд установил, что человек нанес ущерб государству, то необходимо, чтобы другая страна легализовала у себя решение российского суда. Если суд другой страны принимает аналогичное решение, то в рамках этого уже можно требовать взыскания имущества и наложения ареста на имущество за рубежом», – пояснил он. Напомним, Верховный суд (ВС) Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией более 50 млрд долларов трем бывшим крупным акционерам ЮКОСа – Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum – и вернул дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама, заявив, что Апелляционный суд Гааги ошибочно отклонил довод России о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве. Таким образом, судьи ВС частично удовлетворили кассацию России, поданную в 2020 году. Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем и когда закончится эта долгая судебная тяжба.