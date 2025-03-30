Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Российские войска освободили Запорожье в ДНР
Российские войска завершили освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике, в то время как подразделения группировки войск наносят удары по ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую и Сумскую области, нанося значительные потери противнику.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что подразделения группировки войск «Центр» благодаря успешным наступательным действиям достигли этой цели.
В докладе о ходе специальной военной операции подчеркивается, что на Белгородском направлении были нанесены удары по живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, включая механизированные и штурмовые полки, в различных населенных пунктах Харьковской и Сумской областей. В результате этих операций противник потерял до 70 военнослужащих и несколько единиц техники.
На Харьковском и Луганском направлениях были поражены мотопехотные и механизированные формирования ВСУ, что привело к потерям до 240 украинских солдат и различной боевой техники, включая иностранные бронетранспортеры и системы залпового огня. Российские подразделения улучшили свои позиции и продолжили наступление вглубь обороны противника.
На Донецком направлении также были нанесены удары по ряду бригад, в том числе аэромобильным и морской пехоты ВСУ, что привело к потерям до 510 военнослужащих. Российская авиация и артиллерия продолжили уничтожать инфраструктурные объекты, включая склады боеприпасов и беспилотников. В результате ракетного удара по пункту временной дислокации в Донецкой народной республике уничтожено до 170 боевиков и наемников.
С начала специальной военной операции уничтожены тысячи единиц украинской боевой техники, включая самолеты, беспилотники, танки и артиллерию. На фоне освобождения Запорожья в ДНР Минобороны продолжает докладывать о значительных успехах российских войск в различных регионах Украины.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Веселовку в Сумской области.