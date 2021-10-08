Эксперт оценил объединение российских СМИ и IT-гигантов для борьбы с фейками

«Подписание меморандума по противодействию фейкам – это показатель того, что российская IT-отрасль хорошо саморегулируется и опережает шаги государства в этой сфере», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере IT Вадим Глущенко. Ранее представители крупнейших российских IТ-компаний, медиахолдингов и изданий подписали меморандум для борьбы с фейками в Сети.

«Зачастую государственное правовое регулирование не успевает за актуальной повесткой в IT-сфере, и тогда на первый план выходят самостоятельные инициативы крупных игроков отрасли. Уверен, что это соглашение докажет свою эффективность, как было, например, с Антипиратским меморандумом», – подчеркнул директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

По его словам, ценность нового меморандума заключается в объединении компаний, работающих непосредственно с информацией. Они хорошо знают, что такое достоверные данные и что такое фейки. «Думаю, сейчас приоритетным направлением для них должна стать выработка принципов того, как осуществлять фактчекинг и как маркировать контент», – добавил эксперт.

В число тех, кто подписал документ, вошли представители ТАСС, «Яндекса», Mail.ru Group и Rambler&Co, «Интерфакса», РБК, Rutube, Ura.ru, холдинга «Бизнес ньюс медиа» (владеет газетой «Ведомости»), МИЦ «Известия», издания The Bell, центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и ряда других.

Целями подписания меморандума являются системная борьба с недостоверной информацией в интернете, создание безопасной информационной среды, выработка лучших практик противодействия распространению фейков.

По словам первого заместителя гендиректора Mail.ru Group Владимира Габриеляна, «в последние несколько лет видна тенденция, когда растет не только объем потребляемой информации, но и количество фейк-новостей, фейк-информации, которая вводит людей в заблуждение».

«Нам, как интернет-бизнесу, важно, чтобы доверие человека к интернет-среде и доверие к интернет-бизнесу сохранялось, поэтому я бы хотел отметить, что борьба с недостоверной информацией, борьба с искажающими фактами важна не только для общества, но она важна также для интернет-бизнеса», – подчеркнул он.

Директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова призвала другие медиа присоединиться к инициативе и напомнила, что агентство уже является партнером «Яндекс. Дзена» по направлению проектной информации.

«Параллельно мы внутри развиваем и накапливаем компетенции относительно того, как правильно проверять контент, как его верифицировать», – указала Пенчилова. Председатель совета директоров издательской группы «Бизнес ньюс медиа» (издатель «Ведомостей») Иван Еремин позитивно оценил инициативу, направленную на саморегулирование в отрасли.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер заметил, что «самая страшная среда для распространения фейков – это чаты школьные, детсадовские, потому что туда сложнее всего добраться и достучаться, а то, что там происходит, порой вызывает ужас». Он заявил, что необходимо «научить тех самых пользователей, тех самых мамочек, которые приводят своих детей в школы, анализировать информацию, знать, где и как ее можно проверить».

Как отметил генеральный директор Rutube Алексей Назаров, количество фейковых новостей только за прошедшие полгода превысило объем всего прошлого года, а это не только угроза для Rutube, но и для национальной безопасности в целом.

Генеральный директор центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» Алексей Гореславский считает, что главный вопрос – это скорость определения достоверности информации.

Заместитель генерального директора новостного агрегатора «СМИ2» Мария Рубцова отметила ценность меморандума для агрегаторов новостей. «Сложнее всего вычленять фейк-ньюс агрегаторам, поскольку новостная повестка формируется в автоматическом режиме. Нам кажется, объединив усилия, мы сможем разработать алгоритмы, которые обеспечат информационную безопасность и исключат из повестки некачественную информацию», – заявила она.

Среди мер противодействия фейкам предлагается разработка и принятие на добровольных началах общих механизмов и правил выявления, проверки, верификации (фактчекинга), опровержения и удаления недостоверной информации. Стороны выразили готовность принимать меры по ограничению доступа к фейкам в рамках выработанных правил.

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