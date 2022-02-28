Бигтех перестал скрывать агрессию к России

В минувший четверг президент США Байден объявил о санкциях против России, затрагивающих импорт высокотехнологичных товаров. Ограничения в основном сосредоточены на полупроводниках и других высокотехнологичных инструментах, которые могут использоваться в оборонном комплексе. Согласно заявлению Министерства торговли, потребительские коммуникационные устройства санкции затронут в гораздо меньшей степени. Однако хотя официально объявленных ограничений нет, как США, так и другие страны Запада настаивают на том, чтобы технологические компании действовали в отношении российских пользователей более агрессивно.

Так, Марк Уорнер, председатель комитета Сената США по разведке, потребовал от Twitter, Meta и Google занять более жесткую позицию в отношении России. В письме Сундару Пичаи, генеральному директору Alphabet (материнской компании Google), которой также принадлежит YouTube, сенатор обвинил платформы в получении прибыли от российской «дезинформации». Он написал, что его сотрудники обнаружили, что видеосервис продвигает рекламные посты о спецоперации в Украине от RT, Sputnik, ТАСС. Таким образом, по его мнению, рекламная сеть Google поддерживала российские государственные СМИ.

Alphabet не пришлось долго уговаривать. YouTube объявил, что платформа не позволит некоторым российским каналам, в том числе Russia Today, монетизировать свой контент на платформе. «Мы приостанавливаем монетизацию ряда каналов на YouTube, в том числе нескольких российских каналов, связанных с недавними санкциями, – заявил представитель видеосервиса Фаршад Шадлу. – Мы будем значительно ограничивать рекомендации для этих каналов. И в ответ на запрос правительства мы ограничили доступ к RT и ряду других каналов в Украине». Помимо запрета на монетизацию, видео с этих каналов теперь реже попадают в рекомендации.

Требования американских властей исполнила и Meta. В минувшую субботу корпорация объявила, что запретит российским государственным СМИ размещать рекламу или монетизировать свои платформы, а также продолжит применять свою маркировку фактчекинга к сообщениям российских государственных СМИ. Перед этим Роскомнадзор потребовал от компании прекратить цензуру российских СМИ и снять ранее наложенные ограничения. Meta отказалась, тем самым нарушив федеральный закон РФ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». В результате к Facebook с 25 февраля 2022 года Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа к сервису в виде замедления трафика.

Однако Meta стремится усидеть на двух стульях. Компания демонстративно отказывается исполнять требования российского закона, но и прекращать работу в России не хочет. Но совершенно не потому, что заботится о своих российских пользователях. Как заявил вице-президент компании Ник Клегг, корпорация не планирует ограничивать доступ россиян к своим соцсетям потому, что «…люди в России используют их для выражения протеста, и чтобы организоваться против войны, используют в качестве источника независимой информации».

Именно поэтому Meta (видимо, по прямому указанию американских властей или своих кураторов в ЦРУ) спустя рукава смотрит на потоп распространяемых фейков в своих соцсетях. Да еще и закрывает глаза на их рекламное продвижение на российскую аудиторию. А, на секунду, эти фейки направлены на дестабилизацию нашего общества.

При этом число новых «пожеланий» к бигтеху от истеблишмента западных стран скорее всего будет только увеличиваться – и, вероятно, удовлетворяться платформами. Так Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились в Meta, Twitter, Google, YouTube с просьбой не просто ограничивать монетизацию или пессимизировать российские медиа, но и в принципе заморозить аккаунты властей и государственных СМИ РФ и Белоруссии. ЕС, со своей стороны, призвал YouTube блокировать пользователей, которые «пропагандируют войну», для «борьбы с дезинформацией».

Что с этим делать? Роскомнадзор должен реагировать на каждый такой враждебный выпад. И взыскивать с нарушителей по закону. Штрафовать, ограничивать доступ, запрещать рекламу. Использовать весь доступный арсенал мер. Время уговоров закончилось.