Бигтех перестал скрывать агрессию к России

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28 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:04  |  vz.ru
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Запад намерен лишить Россию авиации

Евросоюз грозит отобрать у России самолеты Airbus Андрей Самсонов/ТАСС
Авиационная отрасль России оказалась под санкционным давлением Запада. Полностью прекращено авиасообщение с Евросоюзом. Запрещены взлет, пролет и посадка всех самолетов с российской регистрацией и российскими владельцами, в том числе бизнес-джетов. Но это еще далеко не все. Главное – под вопрос поставлена эксплуатация Россией всех лайнеров под маркой Airbus.  Подробности...
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Условия «мира по Путину» услышали во Франции

Земмур уверен: отказ от расширения НАТО на восток выгоден Франции Aurelien Morissard/imago-images.de/
Global Look Press
Тема отношений с Россией обещает стать одной из главных на президентских выборах во Франции. Нынешние власти в лице Эммануэля Макрона занимают крайне жесткую позицию из-за операции ВС РФ на Украине, однако его соперник с правого фланга Эрик Земмур сенсационно предложил выполнить ключевое требование Москвы к НАТО. Подробности...
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Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
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Как реагировать на всплеск русофобии за рубежом

Иностранцы подвергают проживающих за рубежом россиян массовым нападкам и травле REUTERS/Mayela Lopez
Из-за военной операции ВС РФ на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Причем травлю устраивают как украинцы, так и граждане зарубежных государств. Нападки на русскоязычных приобрели устрашающие масштабы – в Польше украинцы грозятся «резать глотки» дальнобойщикам, а в Чехии русских студентов выгоняют с занятий. К чему следует быть готовым за рубежом и как власти России могут повлиять на ситуацию? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Бигтех перестал скрывать агрессию к России

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Meta демонстративно отказывается исполнять требования российского закона, но и прекращать работу в России не хочет. Но совершенно не потому, что заботится о своих российских пользователях. Подробности...

Запад продолжает на Украине дело Ленина

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, публицист
За Украиной не осталось вообще ничего, кроме того, что она НеРоссия. Она – прямая наследница дела Ленина и его беспощадной борьбы против «национальной гордости великороссов», и ее единственная задача – грохнуть русский проект, не оставить от него камня на камне. Подробности...
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Рай может подождать

Владимир Мамонтов
Владимир Мамонтов, журналист
Все эти помешанные на деньгах уроды, которые за свою газовую жижу готовы всех удавить. Убийцы Каддафи. Лгуны и мошенники. Которые, закатывая глаза, как святоши, тащили и тащили ракеты к нашим границам. Подробности...
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В Париже услышали Путина

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Спецоперация армии РФ на Украине

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Визит Алиева на фоне заговора

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Александр Малькевич

    Бигтех перестал скрывать агрессию к России

    Александр Малькевич
    первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
    		28 февраля 2022, 20:15

    В минувший четверг президент США Байден объявил о санкциях против России, затрагивающих импорт высокотехнологичных товаров. Ограничения в основном сосредоточены на полупроводниках и других высокотехнологичных инструментах, которые могут использоваться в оборонном комплексе. Согласно заявлению Министерства торговли, потребительские коммуникационные устройства санкции затронут в гораздо меньшей степени. Однако хотя официально объявленных ограничений нет, как США, так и другие страны Запада настаивают на том, чтобы технологические компании действовали в отношении российских пользователей более агрессивно.

    Так, Марк Уорнер, председатель комитета Сената США по разведке, потребовал от Twitter, Meta и Google занять более жесткую позицию в отношении России. В письме Сундару Пичаи, генеральному директору Alphabet (материнской компании Google), которой также принадлежит YouTube, сенатор обвинил платформы в получении прибыли от российской «дезинформации». Он написал, что его сотрудники обнаружили, что видеосервис продвигает рекламные посты о спецоперации в Украине от RT, Sputnik, ТАСС. Таким образом, по его мнению, рекламная сеть Google поддерживала российские государственные СМИ.

    Alphabet не пришлось долго уговаривать. YouTube объявил, что платформа не позволит некоторым российским каналам, в том числе Russia Today, монетизировать свой контент на платформе. «Мы приостанавливаем монетизацию ряда каналов на YouTube, в том числе нескольких российских каналов, связанных с недавними санкциями, – заявил представитель видеосервиса Фаршад Шадлу. – Мы будем значительно ограничивать рекомендации для этих каналов. И в ответ на запрос правительства мы ограничили доступ к RT и ряду других каналов в Украине». Помимо запрета на монетизацию, видео с этих каналов теперь реже попадают в рекомендации.

    Требования американских властей исполнила и Meta. В минувшую субботу корпорация объявила, что запретит российским государственным СМИ размещать рекламу или монетизировать свои платформы, а также продолжит применять свою маркировку фактчекинга к сообщениям российских государственных СМИ. Перед этим Роскомнадзор потребовал от компании прекратить цензуру российских СМИ и снять ранее наложенные ограничения. Meta отказалась, тем самым нарушив федеральный закон РФ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». В результате к Facebook с 25 февраля 2022 года Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа к сервису в виде замедления трафика.

    Однако Meta стремится усидеть на двух стульях. Компания демонстративно отказывается исполнять требования российского закона, но и прекращать работу в России не хочет. Но совершенно не потому, что заботится о своих российских пользователях. Как заявил вице-президент компании Ник Клегг, корпорация не планирует ограничивать доступ россиян к своим соцсетям потому, что «…люди в России используют их для выражения протеста, и чтобы организоваться против войны, используют в качестве источника независимой информации».  

    Фото: Gregor Macak Martin/CTK/<br>Global Look Press

    Именно поэтому Meta (видимо, по прямому указанию американских властей или своих кураторов в ЦРУ) спустя рукава смотрит на потоп распространяемых фейков в своих соцсетях. Да еще и закрывает глаза на их рекламное продвижение на российскую аудиторию. А, на секунду, эти фейки направлены на дестабилизацию нашего общества.

    При этом число новых «пожеланий» к бигтеху от истеблишмента западных стран скорее всего будет только увеличиваться – и, вероятно, удовлетворяться платформами. Так Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились в Meta, Twitter, Google, YouTube с просьбой не просто ограничивать монетизацию или пессимизировать российские медиа, но и в принципе заморозить аккаунты властей и государственных СМИ РФ и Белоруссии. ЕС, со своей стороны, призвал YouTube блокировать пользователей, которые «пропагандируют войну», для «борьбы с дезинформацией».

    Что с этим делать? Роскомнадзор должен реагировать на каждый такой враждебный выпад. И взыскивать с нарушителей по закону. Штрафовать, ограничивать доступ, запрещать рекламу. Использовать весь доступный арсенал мер. Время уговоров закончилось.  

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