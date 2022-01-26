Ради хайпа и лайка толкают на смерть

Интернет – невероятно динамичное пространство. Мода на контент меняется едва ли не еженедельно, а в социальных сетях этот процесс происходит еще быстрее. Онлайн-челленджи, проверки лайфхаков, провокационные стримы – легкий способ завладеть вниманием аудитории и в одночасье «проснуться знаменитым».

В погоне за трендами, лайками и просмотрами пользователи, особенно подростки, готовы всячески развлекать своего зрителя. Вот только проблема в том, что такая безобидная на первый взгляд погоня за хайпом часто переходит границы разумного и приводит к вполне серьезным последствиям.

Челлендж — это вызов, своеобразное задание «на слабо». Изначально в идее проверить себя, попробовать что-то новое, нет ничего плохого, скорее наоборот. Некоторые активности даже благородны, как, например, ставший уже культовым Ice Bucket Challenge. «Испытание ведром ледяной воды» — кампания-флешмоб, по правилам которой знаменитости и обычные пользователи перед камерой выливали на себя ведро воды, а потом делали пожертвования в пользу фонда по изучению бокового амиотрофического склероза (БАС).

Другие челленджи хоть и невинны, но совершенно бессмысленны – вроде задания засунуть в рот как можно больше зефирок маршмелоу, произнося после каждого раза «chubby bunny» (в российском варианте «пухлый кролик»). Но есть и другая категория флешмобов, которая наглядно показывает не только безумие и отвагу экспериментаторов, но и базовое незнание физики и химии. Например, кажущийся безобидным челлендж с поеданием корицы столовыми ложками может привести в лучшем случае к рвоте и нарушениям пищеварения, в худшем – к поражению легких, зажатая в руке соль со льдом – к термическому ожогу, а проба капсул со стиральным порошком на вкус закончиться летальным исходом.

Ради заветного лайка создают не только безрассудные видеоролики, но и эффектные кадры, зачастую переходя при этом все границы здравого смысла. По данным исследования, которое было опубликовано в издании Journal of Travel Medicine и посвящено количеству смертей и тяжелых травм людей, делавших селфи, с 2008 года от таких фото серьезно пострадали в общей сложности 433 человека, 379 из них скончались. Средний возраст погибших – 24,4 года. Лидером среди стран по количеству летальных случаев является Индия (26%), затем идут США (10%), а на третьем месте – Россия (8,7%).

Особенно сильно новым веяниям в интернет-среде подвержены подростки. Психологи считают, что, повторяя за другими и принимая вызов, несовершеннолетние снимают стресс и пытаются испытать себя на прочность. Немаловажным является и так называемый феномен сдвига риска. Согласно ему, люди проявляют большую склонность к опасным поступкам, когда находятся в группе. Так и у подростков впечатление от опасного челленджа сглаживается за счет того, что они делают это не одни, а в кругу сверстников.

В ноябре 2021 года платформа TikTok выпустила масштабное исследование потенциально опасных челленджей и фейков, с которыми можно столкнуться на просторах сети. В опросе приняли участие 10 тысяч человек из 10 стран мира. Согласно результатам, 32% респондентов признались, что хотя они и не сомневались в безопасности челленджа, некоторый риск все равно был, 14% участников отметили рискованность онлайн-«вызовов», а 3% всех челленджей были определены как очень опасные. Однако перед тем, как испробовать тот или иной интернет-тренд, подростки старались проанализировать его на предмет потенциальных рисков: просматривали видео других пользователей, читали комментарии, обсуждали с друзьями. 46% отмечают, что все равно хотят получать больше информации о возможных последствиях.

Неудивительно, что именно TikTok взялся проводить подобные исследования, ведь на этой площадке риск столкновения детей с такого рода контентом достаточно велик, и уже были трагические прецеденты. Так, в январе 2021 года власти Италии распорядились о частичной блокировке социальной сети после гибели 10-летнего ребенка – девочка пыталась выполнить популярный на просторах платформы челлендж, который включает элементы удушения. К несчастью, спасти юную тиктокершу врачам так и не удалось. А руководству TikTok пришлось спешно решать проблему верификации пользователей, к слову, актуальную и для других онлайн-платформ, где любой может без труда обойти возрастные ограничения, просто указав другую дату рождения.

Однако «запретный плод сладок», и желающие попасть в соцсети, скорее всего, тем или иным способом это сделают. Как же тогда уберечь подростков от потенциального вреда? Самое очевидное – проследить за тем, чтобы видео с опасными вызовами «на слабо» не попадали в поле зрения юных пользователей – либо удалялись площадками максимально оперативно.

К сожалению, пока отдельного законодательного регулирования модерации подобного контента в России нет. Впрочем, новый закон, на мой взгляд, писать вовсе необязательно. Необходимый базис уже есть. С 1 февраля 2021 года в силу вступил закон о «самоконтроле соцсетей», обязывающий онлайн-площадки самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Среди него детская порнография, информация о способах изготовления и употребления наркотиков, склонение к самоубийству, призывы к экстремизму, массовым беспорядкам, терроризму и многое другое. Полагаю, некоторые онлайн-челленджи по уровню опасности для пользователей совершенно точно можно отнести к деструктивному контенту, а следовательно, и поступать с ним так же, как и с остальной «запрещёнкой» – срочно удалять и требовать ответственного подхода со стороны соцсетей.



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Правда, одного лишь закона может быть недостаточно, учитывая какое сопротивление он встречает со стороны ИТ-гигантов, упорно отказывающихся усилить модерацию и очистить свое пространство от запрещенных материалов.

Необходимы и жесткие санкции для тех, кто ставит под угрозу безопасность юных пользователей. В России некоторые инструменты уже были опробованы. Систематическое неудаление противоправной информации в прошлом году привело к первым крупным оборотным штрафам: Meta (бывшая Facebook) получила взыскание в размере 1,99 млрд руб., Google – 7,221 млрд руб. А Twitter еще прошлой весной успел доиграться в несоблюдение закона до замедления трафика на территории России. Однако до полной блокировки соцсеть доводить дело не рискнула, и пошла на мировую с Роскомнадзором, начав удалять незаконный контент.

Нужно понимать, что опасный и деструктивный контент – это априори незаконный контент, какую бы форму он ни принимал: посты в соцсетях, фотографии, видео или онлайн-челленджи. Последние к тому же являются одними из наиболее коварных его проявлений, ведь под развлекательной и яркой, хотя порой и бессмысленной, картинкой может скрываться реальная угроза жизни и здоровью пользователя – и что самое страшное, чаще всего ребенка, который может в силу простой неинформированности не понимать грозящей ему опасности.

И хотя полностью лишать пользователей интересных развлечений было бы слишком, тем не менее, пристальный контроль со стороны государства за границами разумного в сети совершенно точно необходим.