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НОВОСТЬ ЧАСА

Эксперт оценил вероятность введения санкций против госдолга России

5 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:56  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» определили конечную дату

Названа дата достройки «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
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Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

Склонные к депрессии подростки нередко оказываются в плену у сетевых «групп смерти» Zuma/ТАСС
Намеченный на 3 марта в России массовый подростковый суицид удалось предотвратить. Тинейджеров в соцсетях уговаривали покончить с собой именно в этот день. Владимир Путин назвал организаторов «групп смерти» «ублюдками» и «букашками», которых «раздавить не жалко». Какие системные меры надо принять, чтобы заранее свести к минимуму угрозу новых подобных флешмобов? Подробности...
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США устанавливают однопартийное правление

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт оценил вероятность введения санкций против госдолга России
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    Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

    Склонные к депрессии подростки нередко оказываются в плену у сетевых «групп смерти»    5 марта 2021, 11:04
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Александр Рыбин,
    Наталья Макарова

    Намеченный на 3 марта в России массовый подростковый суицид удалось предотвратить. Тинейджеров в соцсетях уговаривали покончить с собой именно в этот день. Владимир Путин назвал организаторов «групп смерти» «ублюдками» и «букашками», которых «раздавить не жалко». Какие системные меры надо принять, чтобы заранее свести к минимуму угрозу новых подобных флешмобов?

    В четверг президент Владимир Путин выступил с крайне резким комментарием по поводу организаторов «групп смерти» в интернете – тех, кто в массовом порядке склоняет российских подростков к самоубийству. Речь об этом зашла во время встречи в Кремле с молодыми волонтерами.

    «Когда полиция добирается до этих уродов, одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рембо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко», – заявил Путин.

    Авторы таких призывов умудряются при этом даже зарабатывать на рекламе, возмутился президент. По его словам, в интернете распространяется детская порнография, детей вовлекают в незаконные акции – и это служит источником прибыли, в том числе при подталкивании к суицидам.

    Тема «групп смерти» неслучайно оказалась в центре внимания главы государства. С конца февраля в экспертной среде зазвучали опасения по поводу обращенных к подросткам массовых призывов покончить с собой 3 марта. Как отмечал ТАСС, в социальной сети TikTok 24 февраля началось распространение видеороликов с призывами к подросткам совершать самоубийства. Уже к вечеру 25 февраля ролик с такой агитацией собрал более 432 тыс. просмотров.

    Как полагают эксперты, опасная волна перекинулась на Россию с Украины. Так, еще 18 февраля «Украинские новости» вышли под заголовком «В Украине произошла волна подростковых суицидов. Виной могут быть челленджи из TikТok и «группы смерти». Позднее издание «Гордон» писало: «В ТikТоk 3 марта назвали днем суицида. 99% детей над этим посмеются, но найдутся и те, кто воспримет как руководство к действию».

    В России первым ударил в набат Роскомнадзор, который вместе с прокуратурой и коллегами из Роспотребнадзора вскоре добился от TikTok блокировки аккаунтов, содержавших суицидальные призывы. Администрация TikTok сама призвала пользователей жаловаться на неприемлемый контент, чтобы помочь сети быстрее блокировать его тиражирование. Свои меры приняли в Министерстве просвещения. Директора школ в Москве и в других городах направили в родительские чаты предупреждения, одно из которых звучало, например, так:

    «Просим вас поговорить с вашими детьми на эту тему, еще раз сказать им, что вы их любите и они вам дороги».

    Кроме учителей, тревогу забили и политики. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой выявить организаторов распространения в соцсетях информации, призывающей несовершеннолетних к совершению опасных для их жизни действий. Бастрыкин велел «принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников».

    Эксперты считают, что механизм, который применил в последние дни TikТok, должен стать постоянным. «Социальные сети и другие платформы, с которых может раскручиваться пропаганда суицида, нужно настраивать на очень быструю модерацию своего контента», – говорит в этой связи замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

    «Напомню, что социальные сети – это в первую очередь коммерческие проекты. Самые ужасные вещи, вроде торговли наркотиками и пропаганды самоубийств, как бы странно не звучало, тоже монетизируются администраторами. Подобные флешмобы повышают внимание к интернет-площадкам, заодно повышая и доходы их бенефициаров», – подчеркивает эксперт.

    «Владельцы соцсетей пока довольно невнимательно относятся к своим обязанностям по выявлению групп, публикующих незаконный контент, не выслеживают тех, кто его модерирует. Значит, нужно наказывать соцсети за попустительство и бездействие, кратно увеличивать уже существующие штрафы», – рекомендует Данюк. Он также советует прописать в законодательстве «такой инструментарий, который позволит запретить доступ к российскому медиарынку тем платформам, что постоянно нарушают наши законы». «Иначе владельцы платформ будут недостаточно мотивированы на то, чтобы самим удалять противозаконный контент», – заключил Данюк.

    То ли помогли принятые властями меры, то ли сами российские подростки проявили здравый смысл, но массовой волны самоубийств в России 3 марта не случилось.

    Правда, в четверг утром в соцсетях появилось видео, на котором 12-летняя девочка пытается свести счеты с жизнью в городе Кропоткин на Кубани, однако прохожие успевают ее спасти. По информации источников газеты «Огни Кубани», девочка написала объяснительную в полиции, из которой следует, что в смертельном флешмобе 3 марта она не участвовала. По ее версии, она была сильно пьяна и не отдавала себе отчет в своих действиях. Не исключено, что произошло обычное совпадение.

    В любом случае, как констатируют в экспертной среде, в Сети сохраняется масса деструктивных групп, которые систематически вовлекают подростков в различные акции, вплоть до доведения до самоубийства. Глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская убеждена, что вычислением конкретных людей, которые скрываются под никами, «должны заниматься силовые структуры». Авторы подобных сообществ преследуют цель не только заработать на рекламе, но и наладить системную работу «по вовлечению молодежи в деструктивные течения и развалу базовых ценностей». А в том, что подобные группы продолжают функционировать, в первую очередь виноваты соцсети. «Блокировать что-либо в соцсетях Роскомнадзор сам не может. Для этого ему надо договариваться с соцсетями. А они не всегда идут на контакт и выполняют требования Роскомнадзора», – пояснила Касперская.

    Филипп Будейкин (фото: Петр Ковалев/ТАСС)

    Филипп Будейкин (фото: Петр Ковалев/ТАСС)

    По данным Роскомнадзора, только с начала года ведомство удалило или заблокировало контент с призывами к суициду на более чем полтысячи сайтах. В прошлом году такой контент был удален с более пяти тысяч сайтов. При этом с начала года в Роскомнадзор поступило более 62 тысяч электронных жалоб на распространение в интернете противоправной информации, за весь прошлый год их было 900 тысяч.

    Случаи уголовного преследования самих модераторов «групп смерти» пока остаются редкими. Первым стал куратор «группы смерти» из игры «Синий кит» Филипп Будейкин (ник – Филипп Лис), житель Подмосковья, который осенью 2016 года был взят под стражу и осужден на три года и четыре месяца заключения. Игра «Синий кит», которая провоцировала подростков с неустойчивой психикой на суицид, вызвала в России широкий резонанс летом 2016 года. Арест Будейкина стал результатом первой массовой кампании по борьбе с подобным контентом. В материалах его уголовного дела, возбужденного по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), речь шла о 15 жертвах. Впрочем, выйти из тюрьмы Будейкину удалось досрочно – он уже два года как на свободе.

    А летом 2019 года в Петербурге был вынесен очередной приговор за вовлечение подростков в «группы смерти». Суд признал 27-летнего московского почтальона Илью Сидорова (ник – Илья Спартак), тоже модератора «Синего кита», виновным в покушении на доведение до самоубийства 13-летней школьницы. Его приговорили к трем годам колонии-поселения.

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