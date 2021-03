Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри Путин уточнил число вакцинировавшихся от коронавируса россиян Путин резко высказался о толкающих детей к суициду «уродах» 4 марта 2021, 15:07

Как только полиция находит тех, кто подталкивает детей к самоубийствам в интернете, они «в штаны накладывают в прямом смысле слова», заявил Путин, назвав таких людей букашками, которых «раздавить не жалко». «Когда полиция добирается до этих уродов, одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рембо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко», – заявил Путин. Он также отметил, что, подталкивая подростков к суицидам, эти люди и выстраивают работу так, что еще и зарабатывают, размещают рекламу. Президент также заявил, что в интернете распространяется детская порнография, детей вовлекают в незаконные акции – это источник прибыли, в том числе при подталкивании к суицидам, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что нельзя позволять кому-то это делать, у подавляющего большинства наших граждан должно быть понимание опасности этих людей для будущего страны. Ранее Путин уже рассказывал о своей реакции на сообщения о существовании в социальных сетях «групп смерти» и назвал уродами людей, которые заманивают молодежь в такие организации.

Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей в своих целях 3 марта 2021, 14:29

Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях. «Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента – для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств», – передает слова президента РИА «Новости». «Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», – добавил Путин. Глава государства призвал выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные акции. «Вместе с тем, необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активно выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать», – сказал он. Ранее Роскомнадзор начал составлять административные протоколы в отношении ряда социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях. В социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены. Мошенники придумали новый способ обмана россиян 3 марта 2021, 08:15 Текст: Алина Назарова

Мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян – через рассылку e-mail, напоминающего сообщение от портала «Госуслуги», в котором получателю предлагают ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения социальных выплат. Письмо содержало типичные для сообщений с настоящего портала «Госуслуги» элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом e-mail говорилось, что его получателя положены социальные компенсации. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л.В., а для идентификации в личном кабинете необходимо было указать номер СНИЛС. На то, что письмо мошенническое, ясно указывал адрес отправителя – info@mybusinessplan.ru, передает РИА «Новости». После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором «получатель» выплат должен указать номер своей банковской карты, на которую должны «поступить» деньги. Схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, так как не затратна и имеет большой охват потенциальных жертв, пояснил эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея. «При этом можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала «Госуслуги» на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека», – отметил эксперт. Главными рисками в такой ситуации Кривошея назвал утечку данных и потерю доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, информация об имуществе, СНИЛС, номер телефона, иногда информация о здоровье и родственниках. «Паспортные данные и СНИЛС – это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных», – предупредил эксперт. Если все же вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, посоветовал Кривошея. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта «Госуслуги». Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с правоохранительными органами и, возможно, написать заявление в полицию о мошенничестве, заключил эксперт. Google пообещал прекратить слежку за пользователями 3 марта 2021, 18:24 Текст: Ксения Панькова

Американская компания Google взяла на себя обязательство прекратить слежку за пользователями в Сети, пишет Independent. Как сообщает издание, компания уже заявила, что прекратит поддержку сторонних файлов cookie, которые используются для отслеживания местоположения пользователей. Теперь Google заявила, что не будет использовать другие способы отслеживания людей, что приведет к серьезному изменению политики компании. «Сегодня мы четко заявляем, что после прекращения использования сторонних файлов cookie мы не будем создавать альтернативные идентификаторы для отслеживания людей, просматривающих веб-страницы, и не будем использовать их в наших продуктах», – заявил директор Google по управлению продуктами для объявления конфиденциальности и доверия Дэвид Темкин. Вместо этого, как отмечает Independent, компания будет использовать только «технологии сохранения конфиденциальности», которые по-прежнему позволяют рекламодателям понимать, как ведут себя люди, но без сбора информации о каждом из них в отдельности. В декабре Национальная комиссия по информатике и свободам Франции оштрафовала компании Google и Amazon на 100 и 35 млн евро соответственно за несоблюдение законодательства по конфиденциальности данных пользователей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной брехней и выдумками» 70% того, что писали про его встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля. Белорусский лидер также заявил, что на его встрече с российским лидером в Сочи были подвергнуты ревизии буквально все вопросы отношений двух стран, сообщает агентство БелТА. «Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 – это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений», – сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. Напомним, 22 февраля президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Также главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной Поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике. В Кремле сообщили, что Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, она была очень конструктивной и откровенной.

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину доложить о созданном плане по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, который должен быть поквартальным до 2024 года. Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли напомнил, что «запущены планы по развитию восточного полигона железных дорог, по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба, которые выходят на дальневосточные морские порты», передает ТАСС. Президент поручил правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба «Сейчас мы видим – проблемы есть, они сохраняются. И нужно сделать то, о чем я сказал, с указанием пропускной и провозной способности не вообще всего, а отдельных участков, а также отдельного веса грузового пояса до и после реализации проекта», – сказал Путин, завершая совещание по развитию угольной отрасли, передает РИА «Новости». Он попросил «сделать такой график в поквартальной разбивке до 2024 года включительно». «И прошу мне его доложить. И закрепить его правовым актом правительства», – добавил глава государства. По словам Путина, если жестко не регламентировать процесс, то «проблемы останутся». Ранее Путин поручил выстраивать планы на длительную перспективу в развитии угольной отрасли. Песков пояснил слова Путина о «хорьковых» интересах 4 марта 2021, 13:07

Президент Владимир Путин обвинил в «хорьковых» интересах тех, кто призывает детей выходить на незаконные акции, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о том, кого Путин имел в виду, когда накануне говорил на коллегии МВД об использовании детей для «достижения своих собственных, эгоистических хорьковых целей». В среду президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях. МВД заявило о внедрении программы для изобличения кибермошенников 3 марта 2021, 15:46

МВД России внедрило программу «Дистанционное мошенничество», позволяющую доказывать причастность лиц к серийным деяниям, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев. Глава МВД напомнил, что в системе министерства созданы подразделения по борьбе с киберпреступностью. «В прошлом году их численность увеличена на 3 тыс. единиц, в настоящее время насчитывается более 5 тыс. человек. Она будет корректироваться с учетом изменений структуры преступности», – приводятся на сайте МВД слова Колокольцева. Он также отметил, что подготовка специалистов для IT-подразделений системы МВД России осуществляется в ведомственных образовательных организациях, в том числе во взаимодействии с профильными вузами страны. Ранее глава МВД заявил, что российские правоохранители задержали наркоторговцев, создавших масштабную схему по поставке наркотиков в различные регионы страны. Путин заявил о резком росте преступности в IT-сфере 3 марта 2021, 13:42

Преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД. «Например, по преступлениям в сфере информационных технологий: за последние шесть лет их число возросло более чем в десять раз. Понятно – сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается», – сказал он. В этой связи Путин указал, что правоохранители должны активно мониторить интернет и поручил МВД наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи для предотвращения информационных преступлений, передает РИА «Новости». Путин также заявил, что обстановка 2020 года из-за пандемии затруднила работу по раскрытию преступлений, но органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. По его словам, «несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, органы правоохранители действовали грамотно, четко, без сбоев», передает ТАСС. Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал причину активизации законодателей в сфере регулирования интернета и заявил о необходимости развития в каждом сегменте ИТ-отрасли российских производителей. Путин поручил выстраивать планы на длительную перспективу в развитии угольной отрасли 2 марта 2021, 14:57 Текст: Алина Назарова

В развитии угольной отрасли следует выстраивать планы как на три-четыре года, так и на более длительную перспективу, с учетом потребностей других стран, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли. «Сегодня предлагаю обсудить ситуацию в отечественной угольной промышленности – одной из ключевых, опорных отраслей нашего топливно-энергетического комплекса, значимой для социально-экономического развития целых регионов нашей страны», – сказал Путин, открывая совещание, передает РИА «Новости». Президент заявил, что с 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 млн тонн в год, из них больше половины поставляется за рубеж, объем экспортных поставок вырос более чем на треть за последние восемь лет. «Для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию, выстраивать планы как на ближайшие три-четыре года, так и на более длительном горизонте, исходя из стратегических вызовов и долгосрочных перспектив мирового угольного рынка», – добавил Путин. Он также отметил, что необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей в регионах, где идет добыча, поэтому «важнейшая задача – забота об окружающей среде, улучшение экологической ситуации». «Эти вопросы также необходимо держать на постоянном контроле», – заявил президент. «По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давали, и не раз», – сказал президент. Кроме того, Путин призвал задействовать экспортные доходы от продажи угля для диверсификации экономик угледобывающих регионов. «Важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации угледобывающих регионов РФ. Этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной и комфортной среды для жизни», – сказал глава государства, передает ТАСС. Он также заявил, что поставки угля из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона можно нарастить. «На сегодняшней день основной сбыт приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, в прошлом году на этом направлении было поставлено 122 млн тонн российского угля», – сказал глава государства. По мнению Путина, «при этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании». «Важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности», – указал президент. Если говорить о долгосрочных перспективах мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия, то на этот счет есть разные прогнозы, отметил Путин. «Не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений, активного использования альтернативных видов топлива. Но вот что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Ну может быть, и это тоже внесет свои коррективы какие-то», – сказал он. Путин назвал Горбачева выдающимся деятелем современности 2 марта 2021, 10:35 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, назвав его выдающимся деятелем современности, сообщила пресс-служба Кремля. «Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Президент отметил, что энергия и жизненный опыт помогают Горбачеву участвовать в международных гуманитарных проектах и просветительской деятельности. Российский лидер пожелал Горбачеву здоровья и «всего самого доброго». Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза 15 марта 1990 года. В 1991 году, после подписания Беловежских соглашений, политик объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. С 1992 года по настоящее время Горбачев является президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований, также он создал Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира. Ранее Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений. Роскомнадзор собрался передать в суд протоколы о нарушениях Twitter 1 марта 2021, 23:28

В отношении Twitter составят протоколы об административном правонарушении из-за неудаления запрещенной информации, сообщил Роскомнадзор. Протоколы передадут в суд, «который определит сумму штрафов». Twitter Inc. проинформирована о планах ведомства. Если после уведомления Twitter так и не удалит информацию, ей грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, а в случае повторного нарушения – штраф «до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании». Роскомнадзор также указал, что «за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков» штраф может составить до 8 млн рублей, за повторный отказ – «от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки», передает ТАСС. Напомним, Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российских законов – соцсеть с 2017 года не удалила почти 3 тыс. материалов «про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства; с порнографическими изображениями несовершеннолетних; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств». В России могут ввести налог для глобальных IT-компаний 4 марта 2021, 09:30 Текст: Алина Назарова

Налог на деятельность глобальных IT-компаний могут ввести в России, сообщают СМИ со ссылкой на участников совещания представителей отрасли с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Введение нового налога для глобальных компаний обсуждалось на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. На встрече присутствовали, в частности, представители компаний «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ», «1С», венчурного фонд Almaz Capital Partners, Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, «Яндекса», отраслевых ассоциаций, пишут «Ведомости». «Новый налог – это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название – «Цифровой налог». Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы», – рассказал один из участников совещания. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. Примерный срок принятия решения по данному вопросу – до середины текущего года. По словам еще одного участника встречи, обсуждалась также возможность перераспределения средств уже взимаемого НДС на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме, известного как «налог на Google». Однако в пресс-службе Минцифры ответили, что такой формат поддержки IT-отрасли сейчас не обсуждается. Разговор о перераспределении налоговых поступлений и введении нового налога зашел потому, что льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств, передали участники совещания слова Чернышенко. Отрасль высоких технологий и так пользуется значительными налоговыми льготами, которые чреваты выпадающими доходами бюджета. В пресс-службе Чернышенко заявили, что Минцифры совместно с IT-отраслью готовит предложения по мерам поддержки, в этом участвуют около 200 компаний. Однако пока министерство не вносило предложения в правительство и комментировать их преждевременно. Путин поручил защитить избирательное законодательство перед выборами в Госдуму 3 марта 2021, 14:11 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах в Государственную думу, подчеркнул, что избирательное законодательство должно быть надежно защищено. Он напомнил, что уже отмечал важность обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в ходе подготовки к проведению выборов в Государственную думу, передает РИА «Новости». «Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантированно и надежно защищено», – сказал он на расширенном заседании коллегии МВД. В феврале в ходе встречи с лидерами парламентских фракций президент Владимир Путин заявил, что заинтересованы в том, чтобы предстоящие выборы в Госдуму прошли достойно и честно, заинтересованы все. Президент призвал политиков проявить патриотическую сплоченность. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, защита суверенитета России и традиционных ценностей стала главной предвыборной идеей всех парламентских партий. В России зафиксировали сбой в работе Google и YouTube 4 марта 2021, 01:50 Текст: Алексей Дегтярев

В работе Google и YouTube в России зафиксирован сбой, об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных сайтов. Перебои начались около 1.00 мск 4 марта, сообщается на сайте Downdetector.ru, перебои затронули поисковик Google и видеохостинг YouTube. Согласно этой информации, 94% сообщивших о проблеме российских пользователей Google наблюдали проблемы в работе поискового сервиса, 5% сообщили о сложностях при входе в учетную запись. Порядка 78% посетителей YouTube в России сообщили о проблемах с загрузкой. Яровая попросила СК найти причастных к распространению в соцсетях призывов к суициду 2 марта 2021, 20:00 Текст: Елизавета Булкина

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой как можно скорее найти причастных к распространению в соцсетях контента по теме детского суицида. «В ряде соцсетей размещена информация, побуждающая к совершению детьми организованных опасных для их жизни действий. Ко мне поступила информация от встревоженных родителей, данная информация подтверждена Роскомнадзором, а также в СМИ департаментом образования города Москвы. Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», – передает слова депутата РИА «Новости». Яровая заявила, что направила главе СК запрос просьбой принять меры «с целью недопущения причинения вреда здоровью детей и обеспечить весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению лиц, причастных к организации и совершению преступных действий и пресечению противоправной деятельности». По словам депутата, склонение к суициду – опасное преступление. Она напомнила, что в 2017 году был принят закон о защите детей от склонения к самоубийству, который также предусматривал уголовную ответственность для организаторов «смертельных игр» для детей в социальных сетях. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с начала 2021 года удалил или заблокировал контент с призывами к суициду на более 500 сайтах.