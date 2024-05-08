В Петербурге задержан протаранивший Троицкий мост водитель Porsche

Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве

Лукьянов: Встреча Путина и Пашиняна не приведет к развороту политики Армении

Tекст: Анастасия Куликова

«Евразийский экономический союз сталкивается с военно-экономическими последствиями и находится под сильным давлением того кризиса, который продолжается в связи с развязанной Западом санкционной кампанией против России», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

«На этом фоне позиции участников ЕАЭС понятны: для Москвы в приоритете сохранение интеграционных форматов и направлений развития. Другим этот аспект также важен, но не стоит забывать про тех, кто опасается вторичных санкций со стороны США», – уточнил он. По мнению собеседника, лидеры стран – участниц международной организации будут продолжать придерживаться политики «лавирования».

Лукьянов считает, что наибольшее внимание будет приковано к Николу Пашиняну. «Он, как и другие официальные лица Еревана, стал редким гостем мероприятий, организованных по российской линии. Этот саммит стал исключением. Более того, премьер Армении будет председательствовать на заседании», – указал политолог.

Также стоит следить за двусторонними переговорами Пашиняна и Путина. Дело в том, что в отношениях Армении и России сложилась довольно парадоксальная ситуация, заметил спикер. «Официально все остается как прежде – мы союзники и партнеры по интеграционному блоку. При этом курс, который открыто и демонстративно в последнее время проводит официальный Ереван, ровно противоположный», – детализировал Лукьянов. Он сомневается, что встреча приведет к развороту политики Армении. «Но, возможно, сторонам удастся прояснить позиции», – добавил собеседник.

Кроме того, Лукьянов обратил внимание, что в заседании Высшего совета в расширенном составе будут принимать участие главы государств-наблюдателей – Узбекистана и Кубы. Присутствие Мигеля Диас-Канеля на саммите он называет «символическим жестом». При этом, как считает политолог, говорить об углублении отношений пока трудно. «Куба слишком далеко и находится в другой реальности», – уточнил спикер.

Если говорить об Узбекистане, то переговоры о вступлении Ташкента в ЕАЭС идут давно, напомнил политолог. «Ташкент признает выгоды, но оглядывается на издержки. То, что Мирзиеев будет участвовать в юбилейном заседании, – хороший знак, но не стоит ожидать шагов по сближению. Полагаю, что пока все останется как есть», – отметил Лукьянов.

В среду в Москве состоится юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о ЕАЭС. Предстоящее мероприятие – знаковое сразу по нескольким причинам. Для Владимира Путина это будет первая международная встреча в рамках нового, пятого президентского срока. Церемония инаугурации, ознаменовавшая вступление в должность, состоялась накануне.

Символизм есть и в том, что в преддверии Дня Победы в Москве собираются лидеры из стран бывшего Советского Союза – почти 80 лет назад их народы совместно победили фашизм. Как ожидается, 9 мая они вместе будут присутствовать на параде, передает ТАСС.

На саммит ЕАЭС приедут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Председательствовать на заседании будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к встрече лидеров ЕАЭС в расширенном составе также присоединятся главы государств-наблюдателей при Евразийском союзе, а именно Узбекистана и Кубы Шавкат Мирзиеев и Мигель Диас-Канель.

Планируется, что участники саммита обсудят итоги десятилетней работы ЕАЭС и перспективы дальнейшего укрепления интеграционных процессов. Кроме того, армянская сторона должна предложить место и время проведения очередного саммита ЕврАзЭс. В ходе заседания в расширенном составе будет принят ряд документов, в том числе о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией. По итогам саммита пройдет «традиционный дружеский обед» для участников мероприятия.

Ожидается, что в среду Владимир Путин также проведет личную встречу с Николом Пашиняном. По словам Ушакова, двусторонний контакт будет весьма содержательным и важным, потому что накопилось много вопросов для обсуждения. Он отметил, что в России придают важное значение этой встрече, «которая поможет расставить многие точки над i».