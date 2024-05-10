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    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    24 комментария
    10 мая 2024, 08:47 • Новости дня

    В Италии предупредили об опасности политики НАТО в отношении России

    IL Fatto Quotidiano: Макрон и Кеэмерон предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, высказывая воинственные предложения, предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией, что очень опасно, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

    СМИ отмечает, что регулирующая деятельность НАТО должна учитывать «красные линии», которые нельзя пересекать под страхом глобального столкновения с Россией, передает РИА «Новости».

    По мнению авторов статьи, Франция и Британия станут полноценными участниками конфликта с Россией, если предложения политиков этих стран будут реализованы.

    Это будет означать, что военные объекты на французской и британской территориях превратятся в законную цель для российской армии.

    Также направленные на эскалацию действия Макрона и Кэмерона повлекут катастрофические последствия для других европейских стран НАТО.

    «Это пугающее развитие событий: только вспомните ответные действия России в виде «ядерных учений» – и перед нами встанет ряд вопросов», – отмечают итальянские журналисты.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ оставляет за собой право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами, если угрозы Кэмерона об ударах Киева британским оружием по российской территории будут реализованы.

    7 мая 2024, 21:11 • Новости дня
    Французский политик рассказал об униженном Си Цзиньпином Макроне

    Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече в Париже

    Французский политик рассказал об униженном Си Цзиньпином Макроне
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в унизительном положении в ходе трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Си Цзиньпин игнорировал французского президента, отдавая предпочтение общению с фон дер Ляйен, написал Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает «Московский комсомолец».

    Макрон «продемонстрировал свое подчиненное положение», пригласив главу ЕК на встречу, и этот «дух подчинения» наносит ущерб интересам Парижа, считает политик.

    Ранее китаист Алексей Маслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил итоги визита Си Цзиньпина к Макрону.

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    8 мая 2024, 08:48 • Новости дня
    В НАТО подготовили решение относительно ввода войск на Украину

    CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину

    В НАТО подготовили решение относительно ввода войск на Украину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО может отказаться от прямого военного вмешательства в конфликт на Украине, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на проект декларации, которая будет обсуждаться на саммите альянса 9-11 июля в Вашингтоне.

    «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз проекта, передает РИА «Новости» сообщение издания.

    Также на саммите планируется передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

    Стратегия США в украинском конфликте останется прежней, однако западные лидеры готовы к смене курса, говорится в публикации итальянского издания.

    Ранее Министерство иностранных дел России выразило крайнюю обеспокоенность заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и других контингентов НАТО.

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    8 мая 2024, 00:14 • Новости дня
    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова призвала «забыть про свои мелкие обиды» и поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за «олимпийское перемирие» в украинском конфликте.

    Оценивая предложение объявить перемирие на время Олимпиады, Тарасова заявила, что на это надо идти всегда. По ее словам, когда происходят «такие крупные события, как Олимпийские игры», следует «забыть про свои мелкие обиды», пишет «Московский комсомолец».

    Тарасова подчеркнула, что выступает не только за «олимпийское перемирие» на Украине, но и за то, чтобы все жили в любви. Она признала, что «многие посчитают это перемирие лицемерием». « Но я – не многие », – сказала Тарасова.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон захотел предложить России объявить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что Москва и Париж не обсуждают эту идею.

    Отметим, что в январе 2023 года российская сторона объявила рождественское прекращение огня, но ВСУ продолжили обстрелы. Тогда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что перемирие является попыткой России выиграть время на перегруппировку сил.

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    7 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог оценил итоги визита Си Цзиньпина к Макрону

    Китаист Маслов: Макрон не смог убедить лидера Китая надавить на Россию

    Политолог оценил итоги визита Си Цзиньпина к Макрону
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Визит главы КНР Си Цзиньпина в Париж может привести к расширению экономического сотрудничества Китая и Франции. Однако Пекин негативно относится к попыткам партнеров диктовать ему условия, поэтому отрицательно воспринял попытку использовать его для давления на Москву, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в Париже.

    «Во время визита во Францию Си Цзиньпин подтвердил, что точка зрения Китая на украинский конфликт не меняется. Страна убеждена, что переговоры должны вестись между заинтересованными сторонами. Кроме того, КНР поддерживает идею диалога без предварительных условий», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

    «Кроме того, следует понимать, что Китай очень негативно относится к попыткам диктовать, каких партнеров ему выбирать. Это касается применимо не только в контексте партнерства с Россией, но и в вопросе других регионов, например, Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии», – подчеркивает собеседник.

    «Устойчивую позицию Китая в отношении России можно объяснить и рядом других причин. Несмотря на то, что КНР выигрывает экономически от сотрудничества с Европой, он заметно проиграет в политической устойчивости в случае разрыва с нашей страной, так как Москва является для Пекина важным партнером. У двух государств единое видение по решению ряда глобальных проблем, а также общее стремление к многополярному миру», – отмечает он.

    «Точка зрения Китая на происходящие в мире процессы отражается и на его позиции в отношении Палестины. КНР экономически невыгоден конфликт на Ближнем Востоке. В Пекине считают, что создание самостоятельного государства является единственным способом урегулирования ситуации, так как подобное решение облегчит заключение соглашений между противоборствующими сторонами», – акцентирует эксперт.

    «Данная позиция противоречит точке зрения США, которые заинтересованы в сохранении напряженности на Ближнем Востоке. Однако Макрон пытается сделать из Франции один из центров европейской силы. Поэтому он старается вести самостоятельную политику, в том числе и делать заявления о Палестине, идущие вразрез позиции Вашингтона. В Пекине это чувствуют. Поэтому Си Цзиньпин посетил именно Париж», – поясняет он.

    «Если Франция будет вести самостоятельную политику, то данная встреча может привести к улучшению отношений с Китаем. Мы пока не знаем точные результаты переговоров, однако обе стороны заинтересованы в улучшении экономических отношений. Париж хочет развивать технологическое сотрудничество с Пекином, заменив США и Германию. КНР, в свою очередь, рассматривает республику в качестве «входных ворот» на европейский рынок», – заключил Маслов.

    Ранее газета The New York Times (NYT) писала, что стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам.

    В издании отмечают, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики КНР за дружеские отношения с Россией. Председатель подчеркнул, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны. Кроме того, китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта и не является одной из его сторон, что в издании трактовали, как «сердитое замечание» США.

    The NYT пишет, что хоть в ходе переговоров в Париже лидеры Франции и Китая поддержали призыв к олимпийскому перемирию, однако никакого конкретного прогресса по вопросу оказания давления на Россию со стороны Пекина не последовало.

    Также Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает проведение конференции по урегулированию кризиса на Украине, в которой примут участие и Россия, и Украина. Это, по его мнению, необходимо, чтобы обеспечить справедливое обсуждение всех мирных инициатив.

    Кроме того, на встрече Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон сделали заявление, в котором призвали к созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года. Пекин и Париж отметили необходимость возобновления политического диалога на основании плана «два государства для двух народов». Также Китай выступил за полноценное членство Палестины в ООН.

    Китайский и французский лидеры также высказались за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы с помощью дипломатии и политических мер. Они заверили, что будут прилагать усилия к дальнейшему дипломатическому разрешению ситуации.

    Также Си Цзиньпин заявил, что Евросоюз и Китай должны продвигать здоровое и стабильное развитие отношений и углублять сотрудничество. Он призвал ЕС к партнерству, углублению стратегического взаимодействия и продвижению взаимного доверия с Китаем.

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    8 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Британия решила лишить дипломатического статуса часть российской недвижимости
    Британия решила лишить дипломатического статуса часть российской недвижимости
    @ I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Британии снимают дипломатический статус с ряда объектов недвижимости, принадлежащих России, заявил британский министр внутренних дел Джеймс Клеверли.

    «Мы снимаем дипломатический статус с некоторых российских объектов недвижимости в Великобритании», – сказал Клеверли на слушаниях в палате общин, передает РИА «Новости».

    Кроме того, принято решение ужесточить визовый режим для российских дипломатов и сократить срок их пребывания на территории Британии, сообщил министр. По его словам, это является ответом Лондона на «враждебные действия» России.

    Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.

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    8 мая 2024, 13:16 • Новости дня
    Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину

    Политолог Рар: Последнее слово о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине скажут США

    Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Макрон, говоря о возможном вводе войск на Украину, стремится сделать Францию лидером Европы и отомстить России за потерю Мали. Однако в НАТО осознают последствия такого шага, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали о планах альянса отказаться от прямого вмешательства в украинский конфликт.

    «Разумные политики на Западе понимают последствия ввода войск на Украину. Бои между российской армией и французскими легионерами приведут к Третьей мировой войне», – убежден германский политолог Александр Рар. Он отметил, что милитаристские призывы Эммануэля Макрона не разделяют большинство стран НАТО. Исключением, по его мнению, является Великобритания.

    При этом Макрон выступает с подобными заявлениями неслучайно. «Во-первых, он стремится сделать Францию лидером Европы в вопросах безопасности. Но я думаю, что в НАТО ему объяснят, что таким образом он свои амбиции не реализует. Во-вторых, у Макрона имеется личная обида на Россию за то, что та «выдавила» французов из Мали. Там Париж получал нужный для атомной промышленности уран», – пояснил Рар. По его информации, в Германии предполагают, что президент Франции хочет предложить России сделку: он не посылает французские войска на Украину, а Москва не нарушает критические интересы Франции в Африке.

    При этом в НАТО разворачивается еще один внутренний спор. Сторонами конфликта выступают Берлин и Лондон. «Немецкое правительство четко определило: ракеты и другое оружие, которое поступает на Украину, не должно быть использовано против России. Германия не хочет прямого столкновения с Москвой. В то же время Британия готова поставлять ракеты Киеву, чтобы украинская армия обстреливала российскую территорию», – детализировал спикер.

    Рар убежден: последнее слово о том, насколько допустимо Североатлантическому альянсу вмешиваться в украинский конфликт, на саммите блока в июле скажут США.

    Ранее стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз документа. Она используется применительно к украинскому конфликту и означает, что страны альянса не будут отправлять свои войска на помощь Киеву, уточняет издание.

    В то же время блок продолжит укреплять свой восточный фланг и намерен увеличить кадровый состав в регионе до 300 тыс. военных, которые могут быть задействованы на территориях вдоль хребта, идущего от Прибалтики до Болгарии.

    Кроме того, ожидается, что на саммите председательство в контактной группе по обороне Украины перейдет от главы Пентагона Ллойда Остина к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как отмечает издание, помимо практической причины в виде более эффективного управления помощью, у этого шага есть и политическое объяснение. В этом случае действия группы будут выглядеть «более демократичными» в глазах общественного мнения.

    На этом фоне на сайте украинского президента появилась петиция о приглашении войск стран – членов ЕС, Британии и США на Украину. Кремль расценил это как «опасную провокацию». «Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией – не менее», – сказал Дмитрий Песков, добавив, что Москва следит за развитием событий. При этом он подчеркнул, что киевские власти достаточно непредсказуемы. Пресс-секретарь президента также указал – Москва неоднократно напоминала, что непосредственное вмешательство на земле в украинский конфликт потенциально несет огромную опасность. 

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью изданию The Economist подчеркнул, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, для чего Франция прибегает к милитаристской риторике.

    Кроме того, лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон не может позволить Украине проиграть, поскольку в таком случае в противостояние с Москвой придется вступить американским военным. В Киеве пообещали «быть очень благодарными» в случае отправки западных войск.

    В ответ на агрессивную риторику западных чиновников Москва начала подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях учений.

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    8 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    Сенатор: Британия рубит последние каналы связи с Россией

    Сенатор Долгов: Высылка военного атташе – это шаг Британии к тотальной конфронтации с Россией

    Сенатор: Британия рубит последние каналы связи с Россией
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Лондон высылкой российского военного атташе сделал шаг к тотальной конфронтации с Россией. Это инициатива британцев, но такой шаг обернется проблемами для Лондона. Москва ответит Лондону на основе принципа взаимности, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Британия заявила, что военный атташе РФ является «тайным офицером военной разведки».

    «Британия рубит последние каналы связи с Россией. Их уже практически нет. Военный атташе выполняет специфические функции поддержания контактов между силовыми ведомствами. Этим шагом Лондон подчеркивает стремление к еще большей конфронтации с Москвой, я бы сказал – к тотальной конфронтации», – пояснил Константин Долгов, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Эта инициатива едва ли соответствует интересам Британии. Ну а мы переживем, но обязательно ответим на основе принципа взаимности. Интересно, что президент РФ Владимир Путин только вчера в своей речи во время инаугурации сказал: мы готовы к диалогу с Западом по вопросам безопасности и стабильности на основе взаимного уважения. Такие контакты были бы полезны для предотвращения серьезной конфронтации. Но Лондон пошел в обратном направлении», – посетовал сенатор.

    «Может ли это быть ответом Лондона на заявления Москвы о том, что мы вправе бить по британским объектам за пределами Украины? Не берусь судить, но замечу: Россия таким образом отвечала на объявленные планы наших оппонентов по поставкам дальнобойного оружия ВСУ. И Лондон дал официальное добро на удары по российской территории. Так что инициатива по эскалации тут принадлежит именно британской стороне», – резюмировал парламентарий.

    В среду Британия заявила о высылке российского военного атташе, который, как утверждает Лондон, является «тайным офицером военной разведки». Об этом сообщает The Guardian. Также министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о закрытии нескольких российских дипломатических зданий. По его словам, пакет мер призван «дать понять России, что Лондон не потерпит такой очевидной эскалации».

    «Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько принадлежащих России объектов недвижимости в Великобритании, в том числе дом Seacox Heath House, принадлежащий России объект в Сассексе, а также торгово-оборонную недвижимость в Хайгейте, которая, по нашему мнению, использовалась в разведывательных целях», – указал он.

    «Также мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, в том числе ограничиваем продолжительность пребывания российских дипломатов в Великобритании», – подчеркнул чиновник, добавив, что санкции стали реакцией Лондона на «вредоносную деятельность России по всей Британии и Европе».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в комментарии ТАСС, что Лондону будет дан «адекватный ответ» на высылку военного атташе.

    До этого глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.

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    8 мая 2024, 15:57 • Новости дня
    Британия объявила о высылке российского военного атташе
    Британия объявила о высылке российского военного атташе
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный атташе России будет выслан из Британии, заявил министр внутренних дел королевства Джеймс Клеверли, выступая в палате общин.

    Эта мера является ответом британской стороны на «вредоносную деятельность России в Великобритании и Европе», заявил Клеверли, передает Reuters.

    По его словам, новые рестрикции должны ограничить возможности российских спецслужб действовать на территории королевства, передает ТАСС.

    Ранее Британия объявила об ужесточении визового режима для российских дипломатов и лишении дипломатического статуса части недвижимости России.

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    7 мая 2024, 14:43 • Новости дня
    Российский посол в Париже вызван в МИД Франции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава российской дипмиссии в Париже Алексей Мешков вызван в МИД Франции, сообщило агентство AFP со ссылкой на ведомство.

    МИД республики намерен обратить внимание посла на «российскую кампанию дезинформации», передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность».

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    7 мая 2024, 21:38 • Новости дня
    Американский разведчик Риттер посоветовал Макрону «заткнуться»

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия «сотрет с лица земли» французских военных

    Tекст: Вера Басилая

    В случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии, Эммануэлю Макрону лучше «заткнуться» и не заниматься эскалацией», заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Риттер предупредил, что Россия уничтожит все французские войска на Украине, и высмеял браваду французских генералов, которые заявляли, что Москва не ударит по их объектам из-за наличия у Франции ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, у России тысячи единиц ядерного оружия, и она сотрет с лица земли все французские войска и объекты, которые больше не будут существовать. Разведчик считает, что Макрону следует заткнуться, а США заставить его перестать заниматься эскалацией.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо сначала проверить на достоверность, чем и занимаются российские военные.

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    8 мая 2024, 07:32 • Новости дня
    СМИ: Солдаты НАТО получили ранения при прыжках с парашютом в Швеции

    Tекст: Александра Юдина

    Солдаты из США, Венгрии и Италии в количестве 11 человек получили ранения во время учений НАТО Swift Response в провинции Смоланд, пишет газета Aftonbladet.

    По данным издания, военные получили переломы и раны различной степени тяжести при прыжках с парашютом, передает РИА «Новости».

    Известно, что девять человек были эвакуированы вертолетом, двое доставлены в больницу.

    Aftonbladet указывает, что в данный момент причины инцидента не известны.

    Ранее МИД России прокомментировал учения НАТО Steadfast Defender 2024, подчеркнув, что они демонстрируют серьезную подготовку альянса к возможному противостоянию с Россией.

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    7 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Экс-офицер разведки США назвала ложью заявления о «планах» России напасть на НАТО

    Экс-офицер разведки США Коффлер назвала ложью заявления о «планах» России напасть на НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские лидеры либо заблуждаются, либо осознанно лгут, говоря о том, что Россия якобы планирует напасть на НАТО, заявила бывшая сотрудница Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Ребекка Коффлер.

    В статье для журнала Newsweek Коффлер раскритиковала решение Вашингтона о поддержке Украины за счет американских налогоплательщиков и арсеналов армии США якобы для защиты НАТО, передает ТАСС.

    Она считает, что это решение указывает на отсутствие у американских политиков понимания стратегии России, а также свидетельствует о некомпетентности ведомств, которые отвечают за безопасность США. «В худшем случае это ложь, которую пропагандируют американскому народу по какой-то другой причине», – отметила она.

    Коффлер подчеркнула, что американские спецслужбы идут на контролируемые утечки секретных данных через некоторые СМИ, если это выгодно властям. Поэтому, если бы планы атаки России на НАТО действительно существовали, они «были бы обязательно опубликованы», полагает она. По словам Коффлер, за всю свою карьеру в американской разведке она ни разу не получала сведений о том, что Россия вынашивает агрессивные планы в отношении НАТО.

    Она также указала на то, что многие страны НАТО так и не повысили расходы на оборону до рекомендованных 2% ВВП, что, по ее мнению, свидетельствует об отсутствии у альянса достоверных данных о подготовке Россией нападения.

    «Если вашингтонские элиты одержимы идеей продолжать финансировать еще одну вечную войну, приводящую к обнищанию простых американцев, в то время как на нашей родине бушует инфляция, им следует выбрать более убедительное оправдание», – заключила Коффлер.

    Ранее в МИД заявили о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией.

    Коментарии (0)
    8 мая 2024, 05:54 • Новости дня
    AstraZeneca начала отзывать вакцину от COVID-19

    AstraZeneca приступила к отзыву разрешений на продажу и использование вакцины от COVID-19

    Tекст: Антон Антонов

    По всему миру британская фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID-19, сообщили СМИ.

    В марте было принято решение, что с 7 мая использование векторной вакцины Vaxzevria прекратится в странах ЕС. В ближайшие месяцы это решение коснется других стран, включая Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Компания утверждает, что отзыв связан исключительно с коммерческими соображениями – препарат перестал быть востребованным, его вытеснили более эффективные.

    Напомним, СМИ со ссылкой на документы из коллективного судебного иска сообщили, что AstraZeneca признала, что ее вакцина против коронавируса может вызывать тромбоз.


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    9 мая 2024, 23:23 • Новости дня
    Британский суд объявил рассмотрение дела о поджоге в Лондоне украинского склада

    Британский суд объявил рассмотрение дела о поджоге в Лондоне украинского склада, в котором обвиняют российские спецслужбы

    Tекст: Денис Тельманов

    В центральном уголовном суде Олд-Бейли 10 мая начнется слушание по делу о поджоге склада украинской компании на востоке Лондона, в котором британцы усмотрели «русский след».

    Перед судом предстанут двое из пяти обвиняемых – Пол Инглиш и Нии Менса, сообщает ТАСС.

    Британская прокуратура связывает произошедший в марте поджог с деятельностью российских спецслужб.

    Одному из обвиняемых, 20-летнему Дилану Джеймсу Эрлу, помимо поджога, предъявлено обвинение в «содействии иностранной разведслужбе».

    Остальные фигуранты дела обвиняются в «поджоге с отягчающими обстоятельствами» и «получении материального вознаграждения от иностранной разведслужбы» (Джейк Ривс) и «несообщении о готовящемся теракте» (Дмитриюс Паулауска).

    Посол РФ в Великобритании Андрей Келин отверг обвинения в причастности России к преступлению, назвав их «абсурдными и бездоказательными».

    Тем не менее, британское правительство отреагировало на инцидент высылкой российского военного атташе и введением ряда ограничений, включая ужесточение правил получения дипломатических виз россиянами и снятие дипломатического статуса с некоторых объектов недвижимости РФ в Великобритании.

    Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли назвал эти меры «мощным сдерживающим сигналом» в ответ на действия России, направленные на «подрыв оказываемой Украине британской помощи». Посол Келин, в свою очередь, заявил о безответственности британских властей, прерывающих каналы связи с Москвой «под смехотворным предлогом».

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    9 мая 2024, 15:13 • Новости дня
    Залужный официально назначен послом Украины в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Британии.

    Залужный назначается чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии, говорится в указе, передает РИА «Новости».

    Напомним, бывший главком ВСУ Залужный ранее в четверг был уволен с военной службы «по состоянию здоровья».

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