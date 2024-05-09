Женщина получила ранение в результате сброса с дрона ВСУ в Донецке

Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.5 комментариев
Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.5 комментариев
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Таким образом Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в ответ на вопрос о том, почему Вашингтон не осуждает проявления нацизма на Украине, заявила, что 79 лет назад США и их «украинские союзники объединили силы для борьбы против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина».
Жан-Пьер «зачитала это все по бумаге», это говорит о том, что это «не только ее личная безграмотность, но официальная версия Второй мировой войны от либерально-демократической администрации Байдена», отметила дипломат.
«Эти, прости Господи, люди представляют угрозу в первую очередь для граждан США своим искаженным сознанием и желанием разрушать сознание других», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Такой страшной лжи о событиях 80-летней давности я еще не слышала. Чудовища Байдена оскорбили память миллионов жертв Второй мировой. И сделали это в дни, когда мир отмечает День Победы!» – подчеркнула она.
Согласно информации, опубликованной в New York Times, Кеннеди-младший обратился к врачам из-за проблем с памятью и замутненностью сознания. МРТ-снимки показали затемнения, которые изначально были приняты за опухоль, передает РИА «Новости».
Однако после тщательного обследования нейрохирурги пришли к выводу, что в мозге политика находится личинка свиного цепня.
Сам Кеннеди-младший рассказал, что врач, проводивший обследование, предположил, что «аномалия, наблюдаемая на его снимках, была вызвана червем, который проник в мозг, съел его часть, а затем умер».
Стоит отметить, что Кеннеди-младший страдает и от других серьезных заболеваний. Так, ему диагностировали отравление ртутью из-за употребления в пищу рыбы, а также его несколько раз госпитализировали с эпизодами фибрилляции предсердий. Врачи отмечают, что как паразитарные инфекции, так и отравление ртутью могут нанести необратимый вред функционированию мозга.
Тем не менее Кеннеди-младший, который в прошлом десятилетии говорил о проблемах с памятью, утверждает, что сейчас полностью избавился от этих проблем и готов к президентской кампании. Представитель его предвыборного штаба назвала вопросы о его способности баллотироваться в президенты на фоне сообщений о проблемах со здоровьем «смешными», «учитывая соперников».
Ранее сообщалось, что по уровню поддержки избирателей бывший президент США Дональд Трамп опережает нынешнего главу государства на 10 п. п. Участникам опроса предложили выбрать из трех кандидатов на президентский пост. Трампа поддержали 46%, Байдена – 36%, еще 9% предпочли Роберта Кеннеди–младшего.
СВР: Идет поиск причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом
Слова Нарышкина передает РИА «Новости».
Ранее и. о. директора ФСБ Александр Бортников заявил, что основной организатор теракта в «Крокус сити холле» находится за границей.
Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек.
Лукьянов: Встреча Путина и Пашиняна не приведет к развороту политики Армении
«Евразийский экономический союз сталкивается с военно-экономическими последствиями и находится под сильным давлением того кризиса, который продолжается в связи с развязанной Западом санкционной кампанией против России», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».
«На этом фоне позиции участников ЕАЭС понятны: для Москвы в приоритете сохранение интеграционных форматов и направлений развития. Другим этот аспект также важен, но не стоит забывать про тех, кто опасается вторичных санкций со стороны США», – уточнил он. По мнению собеседника, лидеры стран – участниц международной организации будут продолжать придерживаться политики «лавирования».
Лукьянов считает, что наибольшее внимание будет приковано к Николу Пашиняну. «Он, как и другие официальные лица Еревана, стал редким гостем мероприятий, организованных по российской линии. Этот саммит стал исключением. Более того, премьер Армении будет председательствовать на заседании», – указал политолог.
Также стоит следить за двусторонними переговорами Пашиняна и Путина. Дело в том, что в отношениях Армении и России сложилась довольно парадоксальная ситуация, заметил спикер. «Официально все остается как прежде – мы союзники и партнеры по интеграционному блоку. При этом курс, который открыто и демонстративно в последнее время проводит официальный Ереван, ровно противоположный», – детализировал Лукьянов. Он сомневается, что встреча приведет к развороту политики Армении. «Но, возможно, сторонам удастся прояснить позиции», – добавил собеседник.
Кроме того, Лукьянов обратил внимание, что в заседании Высшего совета в расширенном составе будут принимать участие главы государств-наблюдателей – Узбекистана и Кубы. Присутствие Мигеля Диас-Канеля на саммите он называет «символическим жестом». При этом, как считает политолог, говорить об углублении отношений пока трудно. «Куба слишком далеко и находится в другой реальности», – уточнил спикер.
Если говорить об Узбекистане, то переговоры о вступлении Ташкента в ЕАЭС идут давно, напомнил политолог. «Ташкент признает выгоды, но оглядывается на издержки. То, что Мирзиеев будет участвовать в юбилейном заседании, – хороший знак, но не стоит ожидать шагов по сближению. Полагаю, что пока все останется как есть», – отметил Лукьянов.
В среду в Москве состоится юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о ЕАЭС. Предстоящее мероприятие – знаковое сразу по нескольким причинам. Для Владимира Путина это будет первая международная встреча в рамках нового, пятого президентского срока. Церемония инаугурации, ознаменовавшая вступление в должность, состоялась накануне.
Символизм есть и в том, что в преддверии Дня Победы в Москве собираются лидеры из стран бывшего Советского Союза – почти 80 лет назад их народы совместно победили фашизм. Как ожидается, 9 мая они вместе будут присутствовать на параде, передает ТАСС.
На саммит ЕАЭС приедут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Председательствовать на заседании будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к встрече лидеров ЕАЭС в расширенном составе также присоединятся главы государств-наблюдателей при Евразийском союзе, а именно Узбекистана и Кубы Шавкат Мирзиеев и Мигель Диас-Канель.
Планируется, что участники саммита обсудят итоги десятилетней работы ЕАЭС и перспективы дальнейшего укрепления интеграционных процессов. Кроме того, армянская сторона должна предложить место и время проведения очередного саммита ЕврАзЭс. В ходе заседания в расширенном составе будет принят ряд документов, в том числе о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией. По итогам саммита пройдет «традиционный дружеский обед» для участников мероприятия.
Ожидается, что в среду Владимир Путин также проведет личную встречу с Николом Пашиняном. По словам Ушакова, двусторонний контакт будет весьма содержательным и важным, потому что накопилось много вопросов для обсуждения. Он отметил, что в России придают важное значение этой встрече, «которая поможет расставить многие точки над i».
Свитер представительницы Украины на Евровидении с надписью Banderaciaga разгневал поляков
Соответствующее видео было опубликовано еще в октябре, но привлекло внимание польской общественности только сейчас, передает RT. В комментариях они называют украинцев фашистами, которые «плюнули в лицо» Варшаве.
Так, в Сети появились комментарии возмущенных пользователей: «И мы этим ублюдкам помогаем?», «И мы, как эти придурки, дадим Украине 12 очков в финале (они точно пройдут), ведь это наши самые большие друзья. Блевать хочется».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что удар нанесен в ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб объектам российской энергетики.
Сообщается, что цели ударов были достигнуты, поражены все назначенные объекты.
Возможности Украины по выпуску продукции военного назначения и переброске западного вооружения и военной техники на передовую значительно снижены в результате российского удара, говорится в заявлении МО РФ.
Марочко: Киев тайно вывозит тела погибших солдат ВСУ из Часова Яра, чтобы скрыть потери
По его словам, в Часовом Яре две ночи подряд на семи грузовиках вывозили более 100 тел военнослужащих ВСУ, чтобы общее количество безвозвратных потерь для сослуживцев оставалось неизвестным, передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр.
«Мы снимаем дипломатический статус с некоторых российских объектов недвижимости в Великобритании», – сказал Клеверли на слушаниях в палате общин, передает РИА «Новости».
Кроме того, принято решение ужесточить визовый режим для российских дипломатов и сократить срок их пребывания на территории Британии, сообщил министр. По его словам, это является ответом Лондона на «враждебные действия» России.
Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.
Политолог Рар: Последнее слово о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине скажут США
«Разумные политики на Западе понимают последствия ввода войск на Украину. Бои между российской армией и французскими легионерами приведут к Третьей мировой войне», – убежден германский политолог Александр Рар. Он отметил, что милитаристские призывы Эммануэля Макрона не разделяют большинство стран НАТО. Исключением, по его мнению, является Великобритания.
При этом Макрон выступает с подобными заявлениями неслучайно. «Во-первых, он стремится сделать Францию лидером Европы в вопросах безопасности. Но я думаю, что в НАТО ему объяснят, что таким образом он свои амбиции не реализует. Во-вторых, у Макрона имеется личная обида на Россию за то, что та «выдавила» французов из Мали. Там Париж получал нужный для атомной промышленности уран», – пояснил Рар. По его информации, в Германии предполагают, что президент Франции хочет предложить России сделку: он не посылает французские войска на Украину, а Москва не нарушает критические интересы Франции в Африке.
При этом в НАТО разворачивается еще один внутренний спор. Сторонами конфликта выступают Берлин и Лондон. «Немецкое правительство четко определило: ракеты и другое оружие, которое поступает на Украину, не должно быть использовано против России. Германия не хочет прямого столкновения с Москвой. В то же время Британия готова поставлять ракеты Киеву, чтобы украинская армия обстреливала российскую территорию», – детализировал спикер.
Рар убежден: последнее слово о том, насколько допустимо Североатлантическому альянсу вмешиваться в украинский конфликт, на саммите блока в июле скажут США.
Ранее стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз документа. Она используется применительно к украинскому конфликту и означает, что страны альянса не будут отправлять свои войска на помощь Киеву, уточняет издание.
В то же время блок продолжит укреплять свой восточный фланг и намерен увеличить кадровый состав в регионе до 300 тыс. военных, которые могут быть задействованы на территориях вдоль хребта, идущего от Прибалтики до Болгарии.
Кроме того, ожидается, что на саммите председательство в контактной группе по обороне Украины перейдет от главы Пентагона Ллойда Остина к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как отмечает издание, помимо практической причины в виде более эффективного управления помощью, у этого шага есть и политическое объяснение. В этом случае действия группы будут выглядеть «более демократичными» в глазах общественного мнения.
На этом фоне на сайте украинского президента появилась петиция о приглашении войск стран – членов ЕС, Британии и США на Украину. Кремль расценил это как «опасную провокацию». «Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией – не менее», – сказал Дмитрий Песков, добавив, что Москва следит за развитием событий. При этом он подчеркнул, что киевские власти достаточно непредсказуемы. Пресс-секретарь президента также указал – Москва неоднократно напоминала, что непосредственное вмешательство на земле в украинский конфликт потенциально несет огромную опасность.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью изданию The Economist подчеркнул, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, для чего Франция прибегает к милитаристской риторике.
Кроме того, лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон не может позволить Украине проиграть, поскольку в таком случае в противостояние с Москвой придется вступить американским военным. В Киеве пообещали «быть очень благодарными» в случае отправки западных войск.
В ответ на агрессивную риторику западных чиновников Москва начала подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях учений.
Infotrans Media Belarus: Китай резко поднял тарифы на поставки в Россию и Белоруссию
По данным портала, рост стоимости связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими задержками на границах, передает РИА «Новости».
Тарифы выросли на 500-800 долларов в зависимости от конечного пункта, а плата за перевозку морским путем поднялась от 800-1000 до 1,3-1,5 тыс. долларов в зависимости от порта отправления.
При этом большая часть свободных мест на судах в мае уже забронирована.
Между тем, по словам управляющего партнера российского ООО «Инфра Проекты» Алексея Безбородова, рост тарифов на железнодорожные перевозки из Китая в Россию исключен самим фактом существования рынка.
«По морю все просто – можно смотреть на шанхайскую фрахтовую биржу, там спотовые ставки все понятны. По долгосрочным ставкам, естественно, никаких изменений также не происходило», – сказал эксперт.
Безбородов добавил, что рынок контейнерных перевозок свободный и по морю, и по железной дороге.
«То есть можно выбрать десятки точек отправления в Китай. Как минимум один шести железнодорожных погранпереходов, один из двадцати автомобильных погранпереходов для доставки собственного груза в Россию или в Белоруссию, или даже в Европу. Поэтому вариаций миллион», – пояснил он.
Также существует множество разных операторов и владельцев подвижного состава.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто навредил торговле России и Китая.
Сенатор Долгов: Высылка военного атташе – это шаг Британии к тотальной конфронтации с Россией
«Британия рубит последние каналы связи с Россией. Их уже практически нет. Военный атташе выполняет специфические функции поддержания контактов между силовыми ведомствами. Этим шагом Лондон подчеркивает стремление к еще большей конфронтации с Москвой, я бы сказал – к тотальной конфронтации», – пояснил Константин Долгов, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший зампостпреда РФ при ООН.
«Эта инициатива едва ли соответствует интересам Британии. Ну а мы переживем, но обязательно ответим на основе принципа взаимности. Интересно, что президент РФ Владимир Путин только вчера в своей речи во время инаугурации сказал: мы готовы к диалогу с Западом по вопросам безопасности и стабильности на основе взаимного уважения. Такие контакты были бы полезны для предотвращения серьезной конфронтации. Но Лондон пошел в обратном направлении», – посетовал сенатор.
«Может ли это быть ответом Лондона на заявления Москвы о том, что мы вправе бить по британским объектам за пределами Украины? Не берусь судить, но замечу: Россия таким образом отвечала на объявленные планы наших оппонентов по поставкам дальнобойного оружия ВСУ. И Лондон дал официальное добро на удары по российской территории. Так что инициатива по эскалации тут принадлежит именно британской стороне», – резюмировал парламентарий.
В среду Британия заявила о высылке российского военного атташе, который, как утверждает Лондон, является «тайным офицером военной разведки». Об этом сообщает The Guardian. Также министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о закрытии нескольких российских дипломатических зданий. По его словам, пакет мер призван «дать понять России, что Лондон не потерпит такой очевидной эскалации».
«Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько принадлежащих России объектов недвижимости в Великобритании, в том числе дом Seacox Heath House, принадлежащий России объект в Сассексе, а также торгово-оборонную недвижимость в Хайгейте, которая, по нашему мнению, использовалась в разведывательных целях», – указал он.
«Также мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, в том числе ограничиваем продолжительность пребывания российских дипломатов в Великобритании», – подчеркнул чиновник, добавив, что санкции стали реакцией Лондона на «вредоносную деятельность России по всей Британии и Европе».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в комментарии ТАСС, что Лондону будет дан «адекватный ответ» на высылку военного атташе.
До этого глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.
И.о. главы МИД на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании министерства отметил, что Россию хотят «подчинить своим узкокорыстным, гегемонистским интересам», передает ТАСС.
В нашем народе происходит, по его словам, необычайный подъем на еще одну «священную битву» против новых «властителей мира», которые пытаются взять реванш за свои многовековые попытки подчинить себе нашу Родину. Для этого они используют откровенно нацистский режим на Украине, добавил Лавров.
Лавров заявил ранее, что Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим. Он, по словам врио министра иностранных дел, использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России.
Суд удовлетворил иск о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных компаний
Как говорится в сообщении, в Центральном районном суде Челябинска в закрытом режиме завершилось судебное заседание по иску Генпрокуратуры об обращении активов АО «Макфа» и связанных с нею компаний в доход государства, передает ТАСС.
Там добавили, что принято судебное решение о немедленном исполнении, в соответствии с которым федеральная группа компаний «Макфа» национализирована «в нарушение правил о подсудности, с грубым нарушением процесса и правил состязательности».
Ранее по иску об изъятии имущества «Макфы» были арестованы активы на 100 трлн рублей.
Напомним, в Центральный райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры, в котором ведомство добивается обращения активов ряда компаний, в том числе «Макфы», «Смака» и «Челябинскоблгаза», в доход государства в связи, как считает надзор, с их коррупционным происхождением.
МВД: Украинцы могут находиться в России без ограничения срока пребывания и работать
Отмечается, что для оформления законного пребывания в РФ необходимо лишь пройти дактилоскопическую регистрацию, сделать фото и пройти медосмотр. После прохождения этих процедур гражданам выдается документ, оформленный на специальном бланке («зеленая карта»), передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что гражданам Украины, обратившимся за получением «зеленой карты» до 31 декабря 2024 года, депортация не грозит.
В МВД отдельно добавили, что для зарегистрированных по месту жительства в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области до 27 августа 2022 года граждан Украины и лиц, ранее являвшихся гражданами ДНР и ЛНР, действует бессрочный запрет на административное выдворение, депортацию, а также сокращение срока временного пребывания.
В пресс-центре подчеркнули, что данный запрет не распространяется на граждан, представляющих угрозу государственной или общественной безопасности.
МВД России рекомендует указанным категориям граждан обратиться в территориальные органы внутренних дел РФ по месту своего фактического нахождения в стране для получения помощи и содействия в вопросах оформления российского паспорта или приема в гражданство РФ.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия стала самой безопасной страной для украинцев.
С российским дипломатом планируется обсудить проблему помех сигналу GPS, которые в том числе создают трудности для безопасности полетов, передает РИА «Новости».
Эстонские власти, как и ранее Финляндия и страны Прибалтики, утверждают, что эти помехи вызваны преднамеренными действиями России. Москва же отрицает свою причастность к происходящему. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал властям прибалтийских стран обратиться в Минтранс РФ, так как именно там отвечают за авиабезопасность.