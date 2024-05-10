Пять индийских моряков освобождены с задержанного Ираном судна

Tекст: Денис Тельманов

«Пятеро индийских моряков MSC Aries были освобождены и вылетели из Ирана сегодня вечером. Мы ценим иранские власти за их тесную координацию с посольством и консульством Индии в Бендер-Аббасе», - говорится в сообщении дипмиссии, которое приводит ТАСС.



На борту судна находились 25 членов экипажа, включая 17 индийцев. Ранее власти Ирана разрешили гражданке Индии покинуть судно. По информации МИД Индии, остальные индийские моряки здоровы и поддерживают связь со своими семьями.

По данным иранских властей, на борту также находится российский гражданин. Посольство РФ в Тегеране сообщило, что он, скорее всего, сможет покинуть судно при смене экипажа.

Контейнеровоз MSC Aries ходит под флагом Португалии и принадлежит компании Zodiac Maritime, входящей в Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Судно направлялось из порта Халифа в ОАЭ в индийский порт Нава-Шева.