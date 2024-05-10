Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
ПВО России уничтожили пять украинских беспилотников над тремя областями
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили за ночь пять украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Московской и Белгородской областями. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.
По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских беспилотников: три над территорией Брянской области, один над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области.