В Курской области с помощью РЭБ перехвачен украинский беспилотник

Tекст: Денис Тельманов

«Ночью в Кореневском районе средствами радиоэлектронной борьбы был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа, который взорвался на земле. Пострадавших и разрушений нет», - написал он в своем Telegram-канале.



Ранее сообщалось, что в небе над Подольском сбили беспилотник, летевший на Москву.

Как сообщил столичный мэр Сергей Собянин, разрушений и пострадавших нет.

Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.