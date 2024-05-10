Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
В Курской области с помощью РЭБ перехвачен украинский беспилотник
В Кореневском районе Курской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Ночью в Кореневском районе средствами радиоэлектронной борьбы был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа, который взорвался на земле. Пострадавших и разрушений нет», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в небе над Подольском сбили беспилотник, летевший на Москву.
Как сообщил столичный мэр Сергей Собянин, разрушений и пострадавших нет.
Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.