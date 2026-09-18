Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Истребители ВВС Чехии подняли по тревоге из-за дрона у Польши
Военно-воздушные силы Чехии подняли сверхзвуковые самолеты из-за появления неизвестного беспилотника у восточных границ соседней Польши, сообщило агентство CTK.
Сверхзвуковые боевые машины JAS 39 Gripen чешских военно-воздушных сил были направлены к восточным польским границам из-за обнаружения беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС со ссылкой на CTK.
Экипажи провели контрольное патрулирование воздушного пространства соседнего государства. После прибытия на смену польских самолетов чешские военные вернулись на место постоянной дислокации в город Пардубице.
Боевой вылет состоялся по прямому распоряжению командования Североатлантического альянса. Государства блока совместно обеспечивают безопасность неба над странами восточного фланга НАТО.
Двумя днями ранее Польша закрыла два аэропорта из-за полетов военной авиации.
В начале сентября Эстония подняла в воздух истребители НАТО из-за подозрительных летательных аппаратов.
Месяцем ранее румынские военные заметили группу беспилотников вблизи речной границы с Украиной.