Запрет экспорта бензина стал опасен

Tекст: Ольга Самофалова

Министерство энергетики РФ обратилось к правительству с просьбой временно разрешить экспорт бензина, чтобы впоследствии избежать дефицита, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас топливный рынок страны перенасыщен. Поэтому правительство готово рассмотреть временную отмену запрета.

Запрет на экспорт бензина ввели с 1 марта 2024 года на шесть месяцев, чтобы предотвратить возникновение его дефицита и рост цен на бензин. Угроза такая возникла, потому что Россия столкнулась с атаками украинских беспилотников на российские НПЗ и вынужденным уходом заводов на ремонт. А еще до атак в конце декабря сломался Нижегородский НПЗ «Лукойла», а это крупнейший завод по производству бензина в России, на котором производилось 10% от всего производства бензина в стране. Примерно столько же – 10% – шло на экспорт.

Нижегородский НПЗ еще не заработал, и когда это произойдет, точно не ясно. Однако были сообщения, что это может случиться в мае или до конца июня.

«В заявлении Новака можно найти аппаратную логику. Новаку важно было продемонстрировать успешную работу предыдущего состава правительства в перспективе переназначения. А сообщение о переизбытке на топливном рынке и возможной отмене запрета экспорта доказывает, что ситуация стабилизирована, а значит, правительство сработало успешно», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Однако эксперт не исключает, что правительство заговорило об отмене запрета на бензин также на фоне того, что на рынок скоро должны вернуться из ремонтов Нижегородский НПЗ и ряд других заводов.

«Возможно, сейчас запрет на экспорт бензина является сдерживающим фактором для возобновления работы Нижегородского НПЗ. Потому что если топливный рынок уже профицитный, значит, топливные хранилища заполнены, и запускаемому крупнейшему заводу некуда будет девать собственные объемы выпуска бензина.

Плюс запускаются ряд других НПЗ, например Туапсинский НПЗ, который пострадал от атаки беспилотника», – рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Переизбыток предложения, по его мнению, мог возникнуть из-за того, что в марте-апреле не было повышенного спроса на бензин: даже с учетом неработающего Нижегородского НПЗ излишки могли образоваться просто из-за того, что еще не начался автомобильный летний сезон.

«Введенный в марте запрет на экспорт бензина позволил относительно быстро насытить внутренний рынок после внеплановой остановки некоторых НПЗ. Помог также рост импорта бензина из Белоруссии и использование уже имеющихся запасов топлива. Сейчас статистика показывает, что производство бензина достаточно быстро восстанавливается. Это подтверждается и соответствующим снижением оптовых цен на бензин», – говорит старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Цены на бензин продолжают снижаться на бирже. АИ-92 во вторник снизился на 0,87%, до 45 686 рублей за тонну. АИ-95 снизился на 0,20%, до 51 722 рубля за тонну.

Если на рынке возникает ситуация, когда бензин некуда девать, то возникает необходимость либо сокращать объем переработки нефти, либо разрешать экспорт бензина.

С одной стороны, переизбыток предложения бензина выгоден потребителям-автомобилистам, так как приводит к снижению цен на бензин на бирже и сдерживанию цен на заправках. Однако, с другой стороны, сильный профицит тоже может быть опасным.

«Нефтяники не просто понесут убытки, а им придется перенастраивать свою работу НПЗ, если не будет новых атак и повреждений заводов и девать бензин будет некуда. А доходить до этого сценария никто на самом деле не хочет – ни сами нефтяники, ни власти. Потому что непонятно, насколько заводы закроются для перенастройки производства, все ли пройдет нормально, не пострадает ли выпуск других нефтепродуктов? Нефтяники понесут экономические потери, а значит, в итоге и государство. Поэтому проще снять запрет на экспорт бензина», – объясняет Игорь Юшков.

«Падение внутренних оптовых цен на бензин ниже определенного уровня способно сделать невыгодным его производство и может спровоцировать переключение НПЗ на выпуск нефтепродуктов, чей экспорт не запрещен. Чтобы избежать рукотворного дефицита бензина, правительство и рассматривает возможность снятия запрета на экспорт»,

– объясняет Мурадян.

Если действительно есть основания полагать, что может сформироваться серьезный переизбыток предложения, то власти поддержат предложение Минэнерго о снятии запрета. «Правительство опробовало инструмент введения запрета на экспорт еще в 2023 году и теперь наверняка будет им пользоваться регулярно по мере необходимости. Правительство и дальше будет мониторить ситуацию на топливном рынке. И если вдруг будет снова поврежден какой-то НПЗ и возникнет хотя бы только угроза возникновения дефицита, то правительство тут же вернет запрет на экспорт бензина», – полагает Юшков.

Он не исключает, что в более отдаленной перспективе власти могут автоматизировать вопрос запрета или отмены запрета на экспорт топлива, привязав его к рыночным индикаторам, например к темпам роста стоимости бензина на бирже: если на бирже сильно подорожал бензин, то, значит, в следующем месяце вводится запрет экспорта. Как, например, сейчас, если топливо за месяц дорожает на 25%, то государство не выплачивает нефтяникам в рамках демпферного механизма, так как компании и так заработали на высоких ценах. Но пока этот вопрос с экспортом бензина будут решать в ручном режиме.