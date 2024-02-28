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    28 февраля 2024, 11:56 • Экономика

    Россия создает топливную подушку безопасности

    Россия создает бензиновую подушку безопасности

    Россия создает топливную подушку безопасности
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    С 1 марта Россия неожиданно вводит запрет на экспорт бензина. Дизель под раздачу не попал, однако при необходимости и его экспорт могут остановить. Власти действуют на опережение, чтобы избежать повторения энергетического кризиса и разгона инфляции. Получится?

    С 1 марта экспорт бензина из России будет запрещен на полгода, то есть с марта по август. Это решение подтвердили в пресс-службе правительства. Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. По экспорту дизеля запрета нет, но принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

    Основанием для такого решения стало повышение оптовых цен на бирже в среднем на 10% в феврале этого года, считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Промедление с введением запрета на экспорт могло привести к отражению оптовых цен в розничных и дополнительному инфляционному давлению на экономику РФ. Поэтому власти ввели данный запрет своевременно. Президент России еще в прошлом году просил их превентивно реагировать на кризисы на внутреннем топливном рынке», – говорит Чернов.

    С конца апреля – начала мая в России начнется активный автомобильный сезон, и спрос на бензин и на дизель начинает расти. Почему же запрет ввели на экспорт именно бензина, а на дизель – нет?

    «Баланс между объемами производства и объемами потребления хрупкий именно по бензину. Обычно в среднем по году 90% произведенного бензина идет на внутренний рынок, а только 10% экспортируется. Тогда как по дизелю на внутренний рынок идет 50%, столько же – экспортируется. То есть дизеля мы в любом случае производим больше, чем потребляем, и можно нефтяников убедить поставлять больше на внутренний рынок», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Баланс на рынке бензина хрупкий потому, что, с одной стороны, постоянно повышаются объемы потребления бензина на внутреннем рынке, так как автомобилей становится больше, сам автомобильный сезон становится более выраженным, и россияне еще со времен коронавируса начали ездить по нашей стране больше, в том числе с туристическими целями, отмечает эксперт.

    С другой стороны, фиксируются атаки украинских беспилотников на российскую инфраструктуру. Так, был поврежден один из крупнейших производителей именно бензина в стране – Нижегородский НПЗ, который как раз производит 10% бензина в стране (именно столько мы и экспортируем). Были повреждены также перерабатывающий комплекс в Усть-Луге «Новатэка» и НПЗ в Туапсе, которые заточены на экспортные поставки.

    Если не удастся починить оборудование и запустить атакованные НПЗ на полную мощность к маю, как планируется, то это создает риски, что мы будем производить бензина столько же, сколько потребляем, считает Юшков. При росте спроса на бензин в летний автомобильный сезон это может привести к дефициту и росту цен.

    «Поэтому есть смысл заранее придержать экспорт, чтобы излишки бензина в марте и апреле пошли не на экспорт, а на наполнение топливных хранилищ. Когда начнется автомобильный сезон, у нас уже будет создана подушка безопасности в виде заполненных хранилищ»,

    – предполагает эксперт.

    При этом переизбытка бензина внутри России Юшков не ждет, даже если хранилища вдруг окажутся полностью забиты бензином, а Нижегородский НПЗ заработает вовремя. Потому что в любой подходящий момент власти могут отметить введенный запрет на экспорт. «Предполагаем, что вместо шести месяцев запрет на экспорт бензина отменят уже через два-три месяца на фоне затоваривания терминалов хранения», – говорит Чернов.

    Аналогичный запрет на экспорт нефтепродуктов из России в прошлом году тоже вводили на шесть месяцев с 21 сентября, но уже в начале октября правительству пришлось отменить запрет на экспорт трубопроводного дизельного топлива из-за затоваривания систем хранения «Транснефти».

    «В 2023 году Россия экспортировала в среднем 2,7 млн баррелей в сутки или 300 тыс. тонн в сутки нефтепродуктов. Из них на бензин приходится около 10%, то есть около 30 тыс. тонн в сутки. Соответственно, за полгода Россия недопоставит около 5,5 млн тонн. Покупатели, в основном это страны Азии», – отмечает Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

    «Впрочем, весь этот экспортный объем на внутренний рынок не пойдет, так как часть уйдет в виде темных нефтепродуктов, дизеля и нефти на экспорт, но условно 2-3 млн тонн может прийти на внутренний рынок, а это 6-8% от внутреннего потребления, что как минимум поможет сдержать цены, а при должном уровне контроля за отраслью – даже несколько снизить их», – считает Гришунин.

    «Стоимость бензина – это социально болезненная тема, которая всегда была политизирована. Запрет вряд ли снизит, но сдержит рост цен на бензин как на бирже, так и на российских АЗС», – считает эксперт ФНЭБ.

    Чернов ожидает снижения оптовых цен на топливо на бирже примерно на 5% уже на этой торговой неделе, так как такой запрет экспорта уже показал свою эффективность на практике в прошлом году.

    При этом правительство в любой момент, в зависимости от ситуации на рынке, может как досрочно отменить запрет на бензин, так и, наоборот, продлить его после августа. При необходимости может быть введен запрет и на экспорт дизеля.

    Запрет на дизель сразу вводить не стали, чтобы было время оценить эффект от увеличения нормативов продаж дизеля на биржевых торгах, считает Владимир Чернов.

    Кроме того, цены на дизель после зимы и так идут вниз, так как все переходят на летний дизель, но если цены на дизтопливо пойдут вверх, правительство вынуждено будет повторить маневр осени прошлого года и ввести запрет в том числе и на дизель, отмечает Гришунин. Придержать этот запрет выгодно для всех.

    «Все-таки дизель – это более важная статья экспорта, чем бензин, так как дизеля уходит на внешние рынки примерно в четыре раза больше, чем бензина. Лишать нефтяников и бюджет экспортной выручки сейчас несвоевременно», – считает Гришунин.

    «К августу станет понятно, повторяется прошлогодний топливный кризис или нет и нужно вводить дополнительный запрет или нет. В прошлом году в августе больше проблем было с дизельным топливом, потому что август и сентябрь – это уборка урожая», – говорит Юшков.

    Рост цен на топливо – это мощный катализатор ускорения инфляции, так как он сразу отражается в конечной стоимости товаров, поэтому в случае необходимости правительство примет дополнительные меры, заключает Чернов.

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