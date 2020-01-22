Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

Президент Владимир Путин рассказал о своей реакции на сообщения о существовании в социальных сетях «групп смерти» и назвал уродами людей, которые заманивают молодежь в такие организации.

«По поводу этих «групп смерти», просто потрясающе – как это? Что за уроды? Откуда они берутся? Молодых людей втаскивают во всякие суициды и так далее. Я когда впервые с этим столкнулся просто рот и глаза открыл (от удивления), даже не мог себе представить, что такие люди у нас существуют», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, как только полиция занялась этим вопросом и выявила организаторов этих групп, они сильно испугались. «Знаете, мразь такая, вот пришла к ним полиция – сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается», – добавил президент.

Путин также поддержал предложение представителя волонтерского движения по поиску пропавших детей о необходимости разработки учебников для младших и старших классов по безопасности.

«Надо детей защищать, причем разных возрастов: и подростков, и совсем маленьких, которые только в школу пошли. Должны педагоги поработать над такими если не учебниками, то методическими указаниями. Здесь нужен комплексный подход: специалисты разных направлений, но прежде всего, педагоги и детские психологи. Подумаем над этим, обязательно скажу об этом новому министру (просвещения Сергею Кравцову), тем более он у нас человек с опытом, он занимался надзором в области просвещения, поэтому все это ему знакомо, такой сигнал ему пошлю», – добавил президент.

В прошлом году Путин также выступил за ужесточение ответственности организаторов суицидальных и иных деструктивных групп в соцсетях, отметив, что уже поднимал эту тему на совещании Совбеза России.

Летом 2019 года в Петербурге был вынесен первый приговор за вовлечение подростков в «группы смерти» в соцсетях.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об игре для подростков «Синий кит» и «группах смерти» в соцсетях, а также о том, как они стали проверкой для государства и общества в России.