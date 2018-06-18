Приговор за вовлечение детей в «группы смерти» вынесен в Петербурге

За вовлечение подростков в «группы смерти» в соцсетях Невский райсуд Петербурга приговорил к одному году лишения свободы условно несовершеннолетнюю девушку, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Как передает ТАСС, подсудимая признала себя виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на аналогичный период.

По версии следствия, в 2017 году девушка, используя в соцсети «ВКонтакте» аккаунт под именем «Дмитрий Чайка» (он же «Дмитрий Максимов»), начала переписываться с другой несовершеннолетней, воздействуя на ее психику, «склоняя ее в ночные часы к изучению суицидального контента», а также «вовлекла ее в игру «Синий кит».

В суде было установлено, что аналогичные действия девушка совершила и в отношении другого подростка.

Кроме условного срока наказания подсудимой назначены принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об игре «Синий кит» и «группах смерти» в соцсетях, а так же о том, как они стали проверкой для государства и общества в России.