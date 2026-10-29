Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Путин назвал Россию и Африку естественными партнерами в многополярном мире
Россия и Африка являются естественными партнерами в становлении более справедливого многополярного мира, заявил президент Владимир Путин.
Путин совместно с действующим председателем Африканского союза, лидером Бурунди Эваристом Ндайишимийе выступил с заявлением для прессы по итогам саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости».
«Наши страны – естественные партнеры в процессе формирования нового, более справедливого многополярного мира», – сказал российский лидер.
Кроме того, президент указал на близость или полное совпадение позиций Москвы и африканских государств по большинству актуальных проблем глобальной и региональной повестки.
«Вместе мы всячески способствуем укреплению роли африканских государств в мировых делах, выступаем за обеспечение более справедливого представительства африканцев в глобальной системе принятия решений, включая Совет Безопасности ООН», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин вышел к представителям СМИ для подведения итогов третьего саммита Россия – Африка.
Ранее Путин призвал аккуратно реформировать Совет Безопасности ООН и не разрушить существующие механизмы организации.
В среду президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании саммита назвал Путина братом.