От отравления неизвестным веществом в Астрахани умерли пять человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в Советском и Трусовском районах города в ночь с 8 на 9 мая, указало ведомство на своем сайте.

В различных местах, в том числе в транспортном средстве, нашли тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Согласно предварительным данным, они употребляли наркотические вещества.

Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В медицинские учреждения Астрахани с диагнозом «отравление неизвестным веществом» поступило 14 горожан и жителей ближайших районов Астраханской области. 11 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Проведены осмотры мест происшествий, назначены экспертизы, опрошены свидетели, изъяты мобильные телефоны потерпевших.

В 2023 году в России суррогатным сидром отравился 101 человек, из них 31 умер.