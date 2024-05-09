Путин после инаугурации встретился с военными

Стало известно о встрече Путина с военными после инаугурации

Tекст: Елизавета Шишкова

Всего на мероприятии присутствовали 12 командиров, а также и. о. министра обороны Сергей Шойгу, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин заявил, что хотел видеть на церемонии инаугурации всех, кто участвует в спецоперации на Украине.

«Мне бы очень хотелось, чтобы на этой церемонии присутствовали все наши боевые товарищи, которые решают задачи в рамках специальной военной операции, не жалеют своего здоровья, а если нужно, и жизнь отдают», – сказал он.

Глава государства отметил, что в СВО участвуют сотни тысяч человек. Всем им Путин пожелал побед.

7 мая Путин в пятый раз вступил в должность президента России.