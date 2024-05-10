Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
В Калужской области беспилотник упал на нефтяной завод
На нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области произошел пожар из-за падения беспилотника
На территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ООО «Первый завод» в Калужской области произошло возгорание из-за падения беспилотника.
На территории завода горят три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Отмечается, что объем емкостей составляет 50 кубометров, они заполнены не полностью.
Причины падения беспилотника и другие подробности происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Курской области с помощью РЭБ перехвачен украинский беспилотник, который взорвался на земле.