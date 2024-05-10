Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Нарышкин усомнился во вступлении Украины в НАТО в обход правил
НАТО не будет принимать Украину в альянс в ускоренном темпе и в обход правил, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Думаю, что нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина находится на «необратимом пути» к вступлению в Североатлантический альянс.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вступит в альянс «после своей победы».