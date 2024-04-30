Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после «победы»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, конфликт продолжается из-за того, что Украину не приняли в блок раньше, передает телеканал 360 со ссылкой на «Украинская правда».

Зеленский отметил, что вступление в альянс стало политическим вопросом, решение по которому принимает большинство государств объединения.

Ранее украинская телеведущая Снежана Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны, заявив, что «тупорылый черт грабит и наживается на вооруженном конфликте».

