Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, Зеленский «всех обманул, не садится на стол переговоров, бросая все в топку», просит больше оружия, «грабит и наживается на вооруженном конфликте», передает Ura.ru.

Телеведущая назвала украинского президента «тупорылым чертом», который «убивает людей тоннами».

«Зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит», – напомнила Егорова о своих предупреждениях.

Тем временем Зеленский продолжает просить Запад ускорить поставки оружия Украине.