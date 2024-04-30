29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Телеведущая на Украине назвала Зеленского главной проблемой страны
Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны
Президент Украины Владимир Зеленский является «главным злом» страны, выразила мнение на youtube-канале Walk&Talk украинская телеведущая Снежана Егорова.
По ее словам, Зеленский «всех обманул, не садится на стол переговоров, бросая все в топку», просит больше оружия, «грабит и наживается на вооруженном конфликте», передает Ura.ru.
Телеведущая назвала украинского президента «тупорылым чертом», который «убивает людей тоннами».
«Зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит», – напомнила Егорова о своих предупреждениях.
Тем временем Зеленский продолжает просить Запад ускорить поставки оружия Украине.