29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.5 комментариев
Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность темпами поставок западного оружия, заявив, что они не соответствуют необходимой скорости.
«Поставки есть, но их нужно ускорить», – подчеркнул он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.
Зеленский отметил, что от своевременности поставок вооружений зависит стабилизация ситуации в зоне боевых действий, перехват инициативы на поле боя и возможное контрнаступление украинской армии. «Для нас очень важно, что за эти деньги мы получим», – заявил он, добавив, что речь идет о «самом главном».
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО видит на фронте последствия невыполнения странами альянса обещаний по поставкам оружия Украине.
Напомним, в понедельник генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом.