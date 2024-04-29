29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.5 комментариев
НАТО увидело на фронте «последствия невыполнения обещаний» по поставкам оружия Киеву
Столтенберг: НАТО видит на фронте последствия невыполнения странами альянса обещаний по поставкам оружия Украине
НАТО видит на фронте последствия невыполнения странами альянса обещаний по поставкам оружия Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время необъявленного визита в Киев.
По его словам, страны НАТО не поставили обещанное, при этом США потратили месяцы на одобрение пакета помощи, а союзники в Европе не поставили обещанное количество снарядов, и сейчас заметны серьезные последствия этого на фронте, передает ТАСС.
Как сообщило украинское издание «Общественное. Новости», Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым обсудил подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне и инициативу о создании специального фонда финансовой поддержки Украины в размере 100 млрд евро сроком на пять лет.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом.