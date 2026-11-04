По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Звезда мирового футбола Рональдиньо стал батумцем
Звезда мирового футбола Рональдиньо стал первым обладателем апартаментов люксового комплекса Cipriani в Батуми, сообщила грузинская компания-партнер итальянского бренда «Орби», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Генеральный директор «Орби» Ираклий Квергеладзе заявил business-media.ge, что «отныне Рональдиньо становится батумцем».
По его словам, «футболист стал первым покупателем в новом комплексе».
Cipriani – это знаменитая семейная империя недвижимости, ресторанов, баров и кулинарных традиций, берущая свое начало в Венеции в 1931 году.
46-летний Рональдиньо выступал за такие клубы, как ПСЖ, «Милан», «Барселона».
В составе бразильской сборной он выиграл ЧМ-2002.