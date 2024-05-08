Николай Обухов, глубоко штатский человек, в миру – школьный учитель истории, как-то сказал за вечерним чаем где-то на Херсонском направлении, куда мы пригнали подготовленную «Ниву-Шевроле» для наших бойцов: «Понимаешь, есть много причин, почему я здесь волонтерю. Но не последняя в том, что когда будущие внуки спросят меня: «А что ты делал во время этой войны?», я найду ответ. И мне не будет стыдно перед моим дедом, воевавшим в этих же местах 80 лет тому назад. Может быть, так и оправдывается наше присутствие на земле».

Волонтерское движение на СВО выполняет важнейшую триединую задачу – военную, социальную и нравственную. В нравственном плане у волонтерства есть очень существенный аспект. Оно стало реакцией на самый насущный нравственный запрос для тысяч и тысяч русских мужиков, в силу возраста, профессии, по здоровью оставшихся в тылу, когда другие мужики воюют. В этом порыве соединилась необходимость настоящей работы на дело общей Победы и частное требование каждого к себе – не остаться в стороне от испытаний, которые выпали на долю страны и поколения.

Перед моими глазами – несколько ярчайших образов нынешнего волонтерского призыва.

Андрей Камаев, хозяин небольшой строительной фирмы, понял, что пришло его время, в 2014 году. Уехал добровольцем с Урала в Донбасс. Был ранен, лишился ноги. Его фронтовой товарищ Денис Шинкаренко, ныне муниципальный депутат, а десять лет тому назад – выпускник философского факультета СПбГУ, готовился к защите диплома по мужской военной инициации. Для него не было вопроса, где эта инициация происходит всерьез. Он тоже воевал с 2014 года.

Вернувшись домой с того, теперь уже легендарного, первого этапа большой украинской войны, Андрей, Денис и их друзья по донецкому ополчению основали ветеранское объединение. Их волонтерская и гуманитарная деятельность началась задолго до 24 февраля. И, разумеется, продолжается по сей день. В конце 2023-го еще один их боевой товарищ – Виктор – вновь ушел добровольцем на фронт, на сей раз на СВО. Служит под Донецком. И, разумеется, их боевое братство нерушимо.

Даниэль Орлов, прозаик из Петербурга, в 2022 году создал движение «Писатели – фронту». За плечами волонтеров уже 12 миссий в зону СВО. Орлов и его единомышленники работают с несколькими подразделениями от Херсона до Сватово, где воюют их друзья и коллеги, современные русские писатели-фронтовики. Сбор не прекращается ни на минуту. Товарищи шутят, что Даниэль давно уже мог бы стать первоклассным интендантом. Если бы, разумеется, у него не было другой профессии.

И таких примеров по России тысячи, если не десятки тысяч.

Волонтеры необходимы фронту. Два года украинской войны показали, что они быстро и точно откликаются на потребности действующей армии, причем, что чрезвычайно важно, реагируют не «вообще», в соответствии с определенными свыше, переформулированными как заказ или стандартная номенклатура, задачами (на что всегда уходит время), а непосредственно – по прямому и точечному запросу. То есть видят различия в каждой отдельной ситуации и откликаются на частности.

От классической гуманитарной помощи до удобной формы и обуви, противодроновых ружей, систем РЭБ и систем связи – общество выполняет свою часть военной работы. Самый яркий пример – автомобили. На фронте они расходный материал. Машины нужны везде и всюду – от классических «буханок» до выносливых внедорожников рубежа веков. Сборы «машина – фронту» стали одними из самых популярных в стране. И поток автомобилей, идущих совсем не пустыми к линии боевого соприкосновения, не прекращается ни на один день.

Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории. Очень часто это действительно прямая поддержка «от своих – своим». Землякам, сослуживцам, коллегам, родственникам, друзьям юности, мобилизованным и добровольцам. Для многих людей трасса «Дон» и пограничные КПП в ДНР и ЛНР давно уже стали так же знакомы, как улицы и перекрестки родных городов.

Волонтерская работа, где сочетаются индивидуальный выбор и общий порыв, дает, кроме всего прочего, ощущение осмысленности повседневного существования. У нас есть возможность предметно увидеть, что в судьбе своей страны мы не сторонние наблюдатели, а непосредственные участники. Не жертвы чьей-то сторонней воли, а творцы собственной участи.

У нас в крови – очень старая максима. В тяжелые времена, в дни судьбоносных испытаний и решительных сражений, мужчины – от мала до велика – поднимались и шли защищать свой мир, землю, женщин, родителей, дочерей, сыновей, настоящее и будущее. И не в последнюю очередь – честь поколения. В разных вариациях мы помним эту историю с детства. И сталкиваясь с современными вызовами, неминуемо примеряем ее на себя.