Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

Запрет экспорта бензина стал опасен Минэнерго предлагает вернуть экспорт бензина, чтобы избежать его дефицита на нашем рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. Притом вводили этот запрет с аналогичной целью – чтобы не допустить дефицита и следом роста цен. Как так получается, что для борьбы с дефицитом бензина нужен то запрет, то разрешение на его экспорт? Подробности Перейти в раздел

Путин поставил себе цели на новый президентский срок Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. В ходе инаугурации российский лидер дал присягу народу и выступил с речью, где озвучил ключевые приоритеты своей работы. Церемония также включала смотр Кремлевского полка и благодарственный молебен в Благовещенском соборе. Эксперты считают, что инаугурация показала, какие ценности Россия будет отстаивать и продвигать в будущем. Подробности Перейти в раздел

Россия строит туристический суверенитет Растущая в России популярность внутреннего туризма выходит за рамки только отдыха, развлечений и даже экономического развития. Внутренний туризм требует собственного удобного транспорта, комфортных гостиниц и качественных услуг – и в итоге оказывается одним из условий государственного суверенитета России. Подробности Перейти в раздел

Зеленского хотят устранить свои СБУ заявила о срыве попытки покушения на Владимира Зеленского. Задержаны два полковника управления госохраны. По версии СБУ, они якобы были завербованы ФСБ. Однако версия о причастности российских спецслужб вызвала вопросы даже внутри Украины. Как полагают эксперты, в Киеве началась ожесточенная борьба в ближайшем окружении Зеленского, и эта ситуация все больше напоминает заговоры против Адольфа Гитлера в фашистской Германии. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел

Британия против России: обострение вражды Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

Инаугурация президента Владимира Путина

Зеленский в розыске. Что это значит? МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России. Перейти в раздел