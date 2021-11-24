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Российских детей и пенсионеров атакуют из Днепропетровска

Украинские сетевые террористы избрали своими жертвами российских подростков Сергей Коньков/ТАСС
ФСБ предотвратила очередную школьную стрельбу в Казани. Установлено: готовивший расправу подросток действовал по указанию из-за границы. Через соцсети преступление курировал житель Днепропетровщины. В этом же регионе обосновались и кол-центры телефонных аферистов, ворующих деньги с карт российских пенсионеров. Эксперты уверены: атаки на молодежь и пожилых – элементы гибридной войны против России. Подробности...
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Национальность преступников вызвала спор между Чечней и Госдумой

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    Российских детей и пенсионеров атакуют из Днепропетровска

    Украинские сетевые террористы избрали своими жертвами российских подростков
    		   24 ноября 2021, 08:20
    Фото: Сергей Коньков/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    ФСБ предотвратила очередную школьную стрельбу в Казани. Установлено: готовивший расправу подросток действовал по указанию из-за границы. Через соцсети преступление курировал житель Днепропетровщины. В этом же регионе обосновались и кол-центры телефонных аферистов, ворующих деньги с карт российских пенсионеров. Эксперты уверены: атаки на молодежь и пожилых – элементы гибридной войны против России.

    Во вторник Федеральная служба безопасности сообщила о том, что в Казани было предотвращено массовое убийство – нападение на школу, подобное тому, что в мае совершил Ильназ Галявиев. В квартире, где живет подросток, готовивший стрельбу, были изъяты пневматическая винтовка и материалы с историей других вооруженных нападений на школы.

    По сведениям Telegram-канала Mash Iptash, несостоявшийся стрелок – 14-летний житель Казани Дамир (имя изменено). Школьник состоит на учете в психоневрологическом диспансере и относится к категории трудных подростков – употребляет алкоголь и склонен к хулиганству. Дамир вступил в переписку с админом некоего «канала с мемами* о расстрелах» – жителем Украины с ником «Белая роза». Тот предложил казанскому подростку 5 тыс. рублей, если парень устроит стрельбу в школе, сообщил источник Mash Iptash. По его словам, украинский заказчик преступления даже приложил координаты тайника в Казани, с одеждой «для дня убийства» – это была футболка с надписью Hate («ненависть») и изображением окровавленной белой розы «в стиле американской субкультуры». В выходные Дамир вместе с приятелем пошел забирать одежду, и в этот момент подростков задержали оперативники, передал источник Telegram-канала.

    Чуть позже ФСБ обнародовала видеозапись задержания школьника, подозреваемого в подготовке к нападению на школу. На видео демонстрируется оружие, подготовленное к стрельбе – и, что пожалуй, более важно, фотография человека, который подстрекал подростка к кровавой бойне. «Согласно полученным показаниям задержанного к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера «Телеграм» некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», – говорится в сообщении ФСБ.

    Можно предположить, что Овсюк и был пользователем «Белая роза», который обещал 5 тыс. за массовое убийство. Отметим, что в точности та же фотография молодого человека, которого называют Ярославом Овсюком, циркулировала в соцсетях за несколько месяцев до едва не случившейся массового убийства в Казани. Telegram-канал «Опер слил» приводит ссылку на публикацию анонимной группы Digital Angels, датированную 16 марта 2021 года.

    По словам авторов публикации, 16-летний Ярослав Овсюк, житель Кривого Рога (город в Днепропетровской области, малая родина президента Владимира Зеленского) ведет некий «чат по стрельбе в школе».

    Кроме того, он причастен к «группам смерти», также известным как «Синие киты». Предположительно, речь идет о некоей игре, в которой участвуют подростки и дети, и где конечной целью серии заданий становится самоубийство игрока.

    Утверждается, что Овсюк выступает в роли куратора, раздающего задания. Если верить авторам сообщения, куратор из Кривого Рога уже подталкивал другого молодого человека, 15-летнего Михаила «к совершению главной в жизни ошибки». Как бы то ни было, можно предположить, что Овсюк пока действует безнаказанно. Во всяком случае, из Днепропетровской области  не поступало сообщений о задержании подростка за доведение до самоубийства.  

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, волна интереса молодых людей к «группам смерти» – пиком которой должен был стать массовый суицид 3 марта этого года – перекинулась в Россию именно с Украины.  

    Нынешний случай – когда дело могло дойти не до самоубийства, но до массового убийства детей, вновь подтвердил тот факт, что провокаторы и «вербовщики» действуют из-за рубежа, сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. «Это означает, что против нашей молодежи объявлена информационная война», – подчеркнул собеседник.

    Добавим, что та же Днепропетровская область, откуда пришел заказ на стрельбу в Казани, стала местом возникновения другой крайне опасной молодежной субкультуры, которая с 2017 года активно распространяется через соцсети. Речь идет о сообществе неонацистского толка «Маньяки: культ убийства» (МКУ).

    Хотя в 2020 году лидер автономных ячеек МКУ, житель города Днепр (бывший Днепропетровск) Егор Краснов был арестован украинскими правоохранителями и помещен в СИЗО, группы последователей этого «борца за расовую чистоту» продолжают активно действовать, в том числе распространяя свое влияние на Россию. В июле ФСБ обезвредила в Белгороде ячейку сторонников украинского неонацизма, планировавших вооруженные нападения. С начала года аналогичные группы МКУ были выявлены в Воронеже, Геленджике, Ярославле и Саратове. В качестве демонстрации приверженности неофашистской идеологии, члены геленджикской группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили кураторам на Украину.

    Провокаторы из ближнего зарубежья «бьют по молодежи», как по одной из наиболее уязвимых социальных групп – подверженной пропаганде как экстремистских идей, так и смертельно опасных субкультур,  отмечают эксперты. «Проекты «Синих китов», поддержка всех этих движений, «скул-шутеров» – школьных стрелков, идиотские «челленджи» для подростков – они бьют по нашим детям», – констатировал Александр Малькевич, первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

    Другим объектом внешней атаки стали люди старшего возраста, констатировал Малькевич. По совпадению или нет, но все  тот же Днепропетровск стал «столицей» телефонного мошенничества, жертвой которого оказываются российские пенсионеры. «Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры – наши эксперты насчитывали около тысячи колл-центров», – сообщил в октябре зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. В сентябре независимое украинское издание «Страна.Ua» сообщило о том, что крупный мошеннический колл-центр, в котором вынуждают клиентов банков из России переводить деньги на чужие счета, располагается в Киеве по соседству с офисом Службы безопасности Украины.

    Добавим, что  в декабре 2020 года в ТАСС опубликовали данные исследования, проведенного компанией BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ. Согласно им, в прошлом году из-за действий телефонные аферисты и онлайн-мошенников россияне потеряли до 150 млрд рублей. Из них 66 млрд рублей приходится на столь распространенную на Украине схему «звонок сотрудника службы безопасности банка». «Грабят наших пенсионеров, заодно приводят их в состояние полной паники, – констатировал Малькевич. – Добавлю, что с Украины идет поток фейковой информации о коронавирусе и об «угрозе» вакцинации.

    Задача – чтобы общество находилось под давлением, в постоянном треморе».

    «Для меня в этом, к сожалению, нет ничего удивительного, – отметил Малькевич. – Об этом много раз говорили: против нашей страны ведется гибридная война. Экономическая – санкции, информационная, включая бесконечное число фэйков, которые распространяются как внутри страны, так и во внешнем мире в иностранных СМИ про нас, и кибератаки. В данном случае это часть этой самой войны, атака идет по нескольким фронтам». Вполне объяснимо, почему в этой гибридной войне, жертвами в которой оказывается молодежь и пожилые люди, на передовой оказывается Украина. «Там люди с русским языком, отчасти понимающие наш менталитет», – отметил Малькевич.

    «Наша молодежь стала объектом информационного воздействия, поэтому необходимо принимать жесткие меры как в отношении конкретных персоналий – я уверен, их в любом случае ждет закономерный конец, они предстанут перед судом или по-другому расплатятся за свои злодеяния, – так и против тех стран, из которых эти подонки действуют», – в свою очередь подчеркнул Данюк.

    В свете этой ситуации необходимы ужесточение законодательства и активная работа в интернет-пространстве по выявлению материалов запрещенного характера и людей, втягивающих молодежь в противоправные действия, отметил собеседник. «Но лекарством от проблемы может быть только ее профилактика», – добавил Данюк.

    «Объективно, любая психика человека, если будет постоянно подвергаться попыткам манипуляции, все равно не сможет выдержать такого напора, если она не подготовлена, – отметил эксперт. – Именно поэтому, на мой взгляд, в молодежной среде необходимо, в первую очередь, заниматься работой и научно-просветительской деятельностью в контексте того, как существовать в информационном пространстве. Нужно проводить уроки информационной гигиены, рассказывать о самых последних инструментах манипуляции и, опять же, втягивания той же молодежи во всевозможные противоправные действия и акции».

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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