В Общественной палате предостерегли от попадания цифровых данных детей к злоумышленникам

«Сначала нужно решить вопрос защиты детей, причем как в интернете, так и от педофилов и так далее, а уже потом выкладывать цифровые данные, не боясь, что они попадут в открытый доступ и кто-то этим воспользуется», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло, комментируя введение цифрового паспорта ребенка в Москве.

В рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения у детей появился электронный паспорт, доступ к которому имеют врачи детских московских поликлиник и медработники в столичных школах и детских садах. Там можно увидеть информацию о группе здоровья ребенка, наличии льгот, хронических заболеваний, в какую школу он ходит, контакты его представителей и многое другое.

«То, что меня часто беспокоит в интеллектуальных играх нашего государства, это то, что многие инициативы идут задом наперед. Что я имею в виду: мы реально начинаем бороться с педофилией, проводим серьезную большую работу, а потом просто облегчаем этим негодяям доступ, открывая более простые пути для получения информации. Кроме того, мы давно боремся со злоумышленниками в интернете, которые создают группы типа «Синий кит» («группа смерти» для подростков в социальных сетях, подталкивающая к суициду – прим. ВЗГЛЯД). С помощью новой информации им еще проще будет внедриться в доверие наших детей», – говорит Пожигайло.

Он объясняет, что цифровизация общества, безусловно, нужна, но все должно быть последовательным. То есть для начала в России необходимо создать жесткую систему безопасности, после чего возможно было бы раскрыть какую-то информацию для того, чтобы следить за здоровьем детей.

«Сначала нужно навести порядок, исключить практически риск взлома, а только потом делать данные граждан, тем более несовершеннолетних, цифровыми. Нужно вести себя последовательно и понимать, какого результата мы хотим добиться. А сейчас получается, что у нас хвост опережает голову: открывая данные детей, учитывая последние события в той же Перми или Кузбассе и не ограничивая доступ к интернету, мы идем на большой риск», – считает член ОП.

Напомним, утром 6 сентября в Кузбассе в городе Киселевске две девочки десяти лет отправились в школу и не вернулись. Позже Следственный комитет задержал 41-летнего мужчину, который ранее уже отбывал наказание за педофилию. Он сознался в изнасиловании и убийстве школьниц.

20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) неизвестный открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще 20 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии.

«Сначала нужно решить вопрос защиты детей, причем как в интернете, так и от педофилов и так далее, а уже потом выкладывать цифровые данные, не боясь, что они попадут в открытый доступ и кто-то этим воспользуется», – подытожил Пожигайло.

Летом министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в Минздраве создадут цифровой генетический паспорт пациентов, начиная с новорожденных, в который также войдет информация о геномном секвенировании.