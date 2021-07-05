В России создадут цифровой генетический паспорт пациента

Министерство здравоохранения создает цифровой генетический паспорт пациентов, начиная с новорожденных, в него войдет информация о геномном секвенировании, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В целом система здравоохранения движется по пути профилактической направленности и раннего выявления. ... Сейчас у нас стартует еще один проект, когда, в том числе у новорожденного, делаем генетический профиль, делаем геномное секвенирование. С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт – оцифрованный генетический паспорт человека», – сказал Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета в Екатеринбурге, передает ТАСС.

Министр также рассказал, что пациенты, которые перенесли коронавирус, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр. «Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации», – сказал он.

Мурашко добавил, что переболевшим будут направлять приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли пациенту помощь или, возможно, госпитализация.

По словам министра, власти Свердловской области должны доработать функцию записи на вакцинацию через интернет. «Звонить – это малоэффективно, это затраты времени. ... Сегодня уже в рамках вакцинации функционал записи на вакцинацию в Свердловской области не полностью реализован, надо его «допилить», – сказал он, уточнив, что через «Госуслуги» можно получить сертификат о вакцинации и воспользоваться помощью по ряду других направлений.

Министр также указал, что людям необходимо адаптироваться к неопределенности, сложившейся из-за пандемии. «Как бы то ни было, мы находимся сегодня в так называемом мире VUCA. Мир VUCA - это когда идет нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность. Потому что вы видите, как меняются правила: сегодня наденьте маски, завтра давайте чуть-чуть снимем требования. Сегодня мы не собираемся все вместе, завтра мы через одно кресло начинаем собираться и так далее. ... Для того, чтобы находиться в мире VUCA, мы должны иметь систему быстрого информирования, быстрого сбора данных и быстрого изменения правил», – сказал Мурашко.

Министр добавил, что в мире неопределенности главная задача – это перевод неуправляемой инфекции в управляемую и создание механизма ее профилактики и лечения.