Цифровой паспорт ребенка стал доступен детским поликлиникам Москвы

Цифровой паспорт ребенка запустили в рамках единой цифровой платформы столичного здравоохранения, теперь новый сервис доступен врачам всех детских поликлиник города, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Новый сервис – паспорт ребенка – запустился в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения и теперь доступен врачам всех детских поликлиник города. Он позволяет получить удобный свод всей важной информации о ребенке – как медицинского, так и немедицинского характера. Например, врач может сразу увидеть группу здоровья ребенка, группу крови, наличие льгот, хронических заболеваний и наблюдения по ним у других специалистов», – приводятся слова Раковой на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в сервисе содержатся самые актуальные данные, которые автоматически подгружаются из медицинских документов в режиме онлайн.

Кроме того, в цифровом паспорте можно посмотреть, какую школу или детский сад посещает ребенок, а также контакты его представителей для оперативной связи. Новый инструмент обеспечивает медицинских работников быстрым и удобным доступом к информации о здоровье пациентов и повышает качество оказания медицинской помощи детям.

Например, актуальная информация о социальном статусе позволяет определить меры дополнительной социальной поддержки, а также запланировать диспансеризацию детей в трудной жизненной ситуации.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что министерство здравоохранения создает цифровой генетический паспорт пациентов, начиная с новорожденных, в него войдет информация о геномном секвенировании.