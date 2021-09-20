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Уточнено число погибших при стрельбе в Перми
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Жертвами стрельбы в Пермском государственном университете, по уточненным данным, стали шесть человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что погибли восемь человек, ранены 28 человек.
Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне
В понедельник в Москве может выпасть треть нормы осадков, такого ливня не было в столице последние 73 года, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более», – написал синоптик в своем Instagram.
Тишковец отметил, что сопоставимые ливни фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах, но они были меньшей интенсивности – 13 миллиметров.
Он также предупредил москвичей о «балтийском» синдроме, когда погода может казаться холоднее, чем на самом деле.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре Европейской России до конца следующей рабочей недели продержится холодная и дождливая погода, которая испортится уже в понедельник.
Выяснилось, из каких стран шли атаки на российские выборы
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Во время выборов в России на системы онлайн-голосования велись кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак происходила из США, еще 25% – из Германии, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Мы знаем только место регистрации «айпишников». 50% «айпишников» – США, 25% – Германия, дальше – там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного», – приводит РИА «Новости» ответ Шадаева на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
В «Единой России» сообщили о болезни Медведева
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приболел, поэтому не смог приехать в штаб партии после выборов, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
«Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», – приводит слова Турчака РИА «Новости».
Напомним, 14 сентября, когда зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву исполнилось 56 лет, президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в своем окружении.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, «Новые люди» – 6,86%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
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«Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам онлайн-голосования в шести регионах
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Партия «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам дистанционного электронного голосования в шести регионах, не считая результатов в Москве, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.
«Единая Россия» – 54,25%, КПРФ – 11,65%, «Справедливая Россия – За правду» – 8,25%, ЛДПР – 7,86%, «Новые люди» – 7,66%», – приводит слова Булаева ТАСС.
Согласно решению Центризбиркома, дистанционно проголосовать смогли избиратели в Москве и еще в шести регионах России – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома.
Число погибших в Пермском госуниверситете выросло до восьми человек
В результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) погибли восемь человек, еще несколько получили ранения, сообщает Следственный комитет России.
«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибло, несколько пострадало», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
Там уточнили, что данные о погибших и пострадавших могут обновиться.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты самостоятельно начали эвакуироваться из вуза, в том числе выпрыгивали из окон. Позже сообщалось о задержании стрелка, в то же время в ряде СМИ появились сообщения о его ликвидации.
Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан
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Человек, открывший в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) задержан, сообщает пресс-служба вуза.
«Неизвестный задержан! Началась эвакуация восьмого корпуса (где велась стрельба – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщает официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте».
Тем временем региональный Минздрав сообщает, что в результате стрельбы пострадали более десяти человек, передает ТАСС.
В МВД также подтвердили задержание неизвестного, устроившего стрельбу в университете. В то же время в ведомстве сообщают, что в результате нападения есть погибшие.
«Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые... В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже это число увеличилось до четырех. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.
Студенты описали первые минуты стрельбы в университете Перми
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Студенты Пермского государственного университета (ПГНИУ) рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
«Мы были в первом корпусе, о стрельбе узнали только из бесед «ВКонтакте», стрельбу я не слышал. Спокойно забаррикадировались и легли на пол за парты», – рассказал Lenta.ru один из учащихся.
Студент уточнил, что стрельба, по слухам, началась в курилке рядом с восьмым корпусом, после чего стрелявший направился в здание университета. Учащиеся вуза после начала стрельбы в панике прыгали из окон аудиторий.
По словам студентов, в геологическом корпусе ПГНИУ преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.
«У нас лекция, преподу ***** [все равно]. Он даже не закрыл дверь. И он такой: «У нас лекция, не отвлекаемся». Мы уже сами закрыли [двери], выключили свет», – рассказала одна из студенток.
Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, также есть пострадавшие. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Американские СМИ: Иранского ученого-ядерщика убили из роботизированного пулемета
Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит с помощью роботизированного пулемета, дистанционно управляемого специалистами израильской спецслужбы «Моссад», сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских, израильских и иранских чиновников.
В публикации сообщается, что для операции была выбрана модель бельгийского пулемета калибра 7,62 мм FN MAG, которая прикреплялась к роботизированной аппаратуре, передает RT.
Уточняется, что роботизированное оружие поместили в кузов грузовика Zamyad, широко распространенного в Иране. Установка весила порядка тонны, поэтому по частям была ввезена контрабандой в Иран, отмечается в публикации. Также в автомобиль были встроены несколько камер для контроля обстановки на месте из командного пункта.
Напомним, 27 ноября 2020 года в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля.
Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль убийством Фахризаде хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке. Москва осудила убийство ученого.
ФОМ опубликовал итоговый экзитпол по выборам губернатора Хабаровского края
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На выборах губернатора Хабаровского края в первом туре побеждает врио главы региона Михаил Дегтярев от ЛДПР с 61,6% голосов, свидетельствуют результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного фондом «Общественное мнение».
На втором месте – Марина Ким, кандидат от партии «Справедливая Россия – За правду» с 24,4% голосов. Кандидат от «Партии пенсионеров» Владимир Парфенов, по данным exit-poll, набирает 8,2%, Бабек Мамедов от партии «Родина» – 3,2%.
Отказались отвечать – 43,7%.
Источник данных: опрос на выходе с избирательных участков на выборах губернатора Хабаровского края. 17–19 сентября 2021 года. 57 населенных пунктов, 200 избирательных участков, 22 934 респондента. Статпогрешность не превышает 1,9%. По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
Помимо депутатов Госдумы, жители Дальнего Востока избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора.
«Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано», – отметил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко в комментарии журналистам после закрытия участков.
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
Военный самолет в США упал на жилые дома
В США в штате Техас разбился военный самолет, он повредил два дома, сообщила пожарно-спасательная служба города Форт Уорт.
«Два дома получили серьезные повреждения. Помощь оказывается двум-трем пациентам», – приводит сообщение службы РИА «Новости».
По их данным, в городке Лейк Уорт, который примыкает к Форт Уорт и вместе с ним образует западное предместье Далласа, потерпел аварию военный учебно-тренировочный самолет.
Местная медиакомпания WFAA со ссылкой на полицейских и медиков передает, что оба летчика катапультировались и были госпитализированы.
Ране на базе Уайтмен в штате Миссури совершил аварийную посадку стелс-бомбардировщик B-2.
Командование армии США поздравило летчиков открыткой с российскими Су-27
Южное командование армии США поздравило военных летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27, что вызвало насмешки в соцсетях.
Поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства. ВВС США были основаны 18 сентября в 1947 году. Поздравительная надпись «С днем рождения, ВВС США» сопровождается изображением трех самолетов, чьи силуэты очень похожи на российские Су-27. В соцсетях на это отреагировали с иронией.
«Когда ВВС США получили самолеты Сухого? <...> С днем рождения, российские ВКС! <...> Военно-воздушные силы США выглядят так, словно их раздавили российские самолеты», – прокомментировали пользователи.
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Советско-российский истребитель Су-27 относится к 4-го поколению боевых самолетов. У него имеется множество модификаций, включая наиболее современную – Су-35С из поколения 4++. Характерной чертой Су-27 и его модификаций является особая форма, которая делает планер аэродинамически неустойчивым, при этом обеспечивая ему сверхманевренность и возможность выполнять различные фигуры высшего пилотажа, такие как, к примеру, знаменитая «кобра Пугачева».
Ранее российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено.
Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов
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Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков.
Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, «Новые люди» – 5,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков.
«Партия пенсионеров» набирает 2,59%, «Коммунисты России» – 1,35%, партия «Яблоко» – 1,08%, РЭП «Зеленые» – 0,84%, партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия роста» – 0,39%, «Гражданская платформа» – 0,14%.
Кроме того, по данным ЦИК после обработки 70,12% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 196 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 14 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в семи. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа».
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Саакашвили назвал пуск «Северного потока – 2» «геополитической катастрофой»
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Глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» крупной дипломатической геополитической катастрофой.
Саакашвили выразил мнение, что в краткосрочной перспективе «Северный поток – 2» является «очень опасной штукой» для Украины, так как в случае «нападения» России весной 2022 года страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Киев, передает РИА «Новости».
При этом в долгосрочной перспективе «Северный поток – 2» может принести выгоду Украине, утверждает Саакашвили. «У Украины достаточно собственного газа… Это (завершение газопровода) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», – заявил Саакашвили в беседе с польским порталом Energetyka24.
Экс-президент Грузии добавил, что Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и даже начать его экспортировать в другие страны. «И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы», – считает Саакашвили.
В прошлую субботу на Украине представили план победы над «Северным потоком – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом в Европарламенте допустили превращение «Северного потока – 2» «в инвестиционную руину», если Еврокомиссия решит, что решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) нарушает энергетическое законодательство ЕС.
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СБУ заподозрили в создании фальшивого видео о выборах в России
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В Сети появился видеоролик, на котором мужчина через портал «Госуслуги» голосует якобы от имени жителей Луганской народной республики. В видеоролике присутствуют элементы монтажа и иные признаки фальшивки. Эксперты полагают, что фейковое видео могла разместить Служба безопасности Украины (СБУ).
В YouTube появился провокационый ролик, посвященный процедуре электронного голосования в России. На видео показаны списки людей, за которых злоумышленник якобы проголосовал на выборах. Но ролик содержит целый ряд признаков фальсификаций.
Например, адреса электронных почт созданы специально для данного фейкового видео. В аккаунтах и почтах пользователей содержатся только приветственные (стартовые) сообщения якобы с портала «Госуслуги». В таблице видно, что у большинства пользователей отсутствуют данные о пароле для «Госуслуг». Столбец практически пуст. Вход на портал тоже не демонстрируется.
Все пароли, представленные на видеозаписи, однотипны и созданы по единому алгоритму: 2 буквы от инициалов, 2 цифры год рождения, 2 буквы от инициалов, 4 цифры дата рождения. Автор фейк-видео проходит процедуру авторизации в аккаунтах «Госуслуг» через форму восстановления пароля, что само по себе является сомнительной процедурой.
Создать и запустить фейковое видео могла Служба безопасности Украины, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. «Впрочем, даже если это и не СБУ, то явно какие-то украинские люди или ведомство, потому что выборы в ЛНР интересны, прежде всего, Киеву», - полагает эксперт. В целом стилистика фальшивки имеет почерк украинского происхождения.
Аналитик также не исключает появление в ближайшие дни новых поддельных видео от тех же авторов, но касающихся уже российских регионов. «Подобные фейки готовит и российская оппозиция, которая таким образом подыгрывает своим западным партнерам», - подчеркнул политолог.
Эксперт объяснил слабый результат оппозиции феноменом Дональда Трампа
«Большой ошибкой оппозиции было ее сопротивление приходу прогресса – многие оппозиционеры агитировали своих сторонников не участвовать в электронном голосовании», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя предварительные данные ЦИКа о результатах выборов в Госдуму.
«Многие наши оппозиционеры немножко напомнили Дональда Трампа, который тоже проиграл выборы, – и он также призывал своих избирателей не участвовать ни в каких формах голосования, кроме очного. Но мы понимаем, что продолжается пандемия. То есть с одной стороны играет роль фактор медицинской безопасности. С другой, удобство дистанционного голосования: можно проголосовать дома, в два клика. Не надо ходить ни на какие избирательные участки. Это два главных преимущества», – пояснил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе марафона «Ночь выборов».
«Оппозиционные партии своей агитацией против электронного голосования сколько-то процентов потеряли: не всякий человек в воскресенье пойдет голосовать. Но они же не просто против электронного голосования, – они же и против трехдневного голосования агитировали, тем самым они собственными руками сузили для своих избирателей возможность поддержать свою партию. Это была тактическая ошибка», – считает Кузнецов.
Ранее стало известно о том, что «Единая Россия» лидирует в 189 одномандатных округах после обработки более 30% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в 6. В одном округе лидируют партия «Родина», «Гражданская платформа» и ЛДПР.
После обработки 30,25% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,86%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,4%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября.