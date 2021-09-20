Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе

Президент Владимир Путин глубоко соболезнует родным, потерявших близких в результате стрельбы в университете в Перми, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенту было доложено о происходящем в Перми, в университете. Он дал поручение председателю правительства Мишустину направить министров (Валерия) Фалькова и (Михаила) Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он подчеркнул, что президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии.

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, пострадали 19. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.