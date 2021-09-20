|
|
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Владимир Путин глубоко соболезнует родным, потерявших близких в результате стрельбы в университете в Перми, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президенту было доложено о происходящем в Перми, в университете. Он дал поручение председателю правительства Мишустину направить министров (Валерия) Фалькова и (Михаила) Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он подчеркнул, что президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии.
Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, пострадали 19. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Песков объяснил дату на часах Путина во время голосования
Президент Владимир Путин не пользуется календарем, встроенным в часы, поэтому во время электронного голосования у главы государства была установлена другая дата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», – сообщил Песков РИА «Новости».
Ранее в СМИ обратили внимание на то, что в ходе электронного голосования у президента на часах установлено 10-е число, сам глава государства проголосовал 17 сентября онлайн.
Путин не будет участвовать в созванной Байденом встрече по климату
Президент России Владимир Путин не будет участвовать во встрече по энергетике и климату, организованной президентом США Джо Байденом, согласование участника от России идет по дипканалам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Там по дипломатическим каналам идет согласование, но в планах у президента нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на встрече.
Ранее в Белом доме сообщили, что Байден созывает 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия.
Песков также заявил, что в планах президента пока нет участия в Генассамблее ООН, но исключать ничего нельзя. «Пока в планах нет. Но, собственно, там же быстро разные инициативы появляются, поэтому я бы ничего не исключал», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
В Кремле объяснили, как Путин проголосовал онлайн без телефона
Президент Владимир Путин проголосовал удаленно в первый день выборов, воспользовавшись гаджетом помощников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», – сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва».
На сайте Кремля опубликовано видеообращение главы государства по поводу проведения выборов в России.
«Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате», – сказал президент.
-
Он отметил, что система электронного голосования применяется во многих странах мира, она применялась и в Москве. На этот раз ей могут воспользоваться уже жители семи российских регионов.
Напомним, Путин ранее признавался, что у него нет мобильного телефона. Он пояснял, что у него есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами.
Песков рассказал о здоровье Путина
Президент Владимир Путин, который ушел на самоизоляцию, чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Хорошо, как обычно, чувствует себя», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Путин на выборах в Госдуму проголосует электронно.
«Президент будет голосовать на электронном голосовании», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет голосовать президент.
На вопрос о дате Песков ответил: «Как решит, мы сразу вас проинформируем».
Ранее Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Женева оценила траты на встречу Путина и Байдена в 10 млн долларов
Расходы на проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могли превысить 10 млн долларов, сообщил глава пресс-службы швейцарского кантона Женева Эммануэль Куэно.
Куэно пояснил, что «окончательный расчет затрат кантона завершается». В ближайшее время его отправят федеральным властям, с которыми кантон «тесно сотрудничает по этому вопросу», передает РИА «Новости».
Как указал Куэно, ранее госсовет Женевы озвучил предварительные данные о тратах в ответ на срочный запрос депутата от партии социалистов Сильвана Тевоза. На обеспечение безопасности (работу, проживание и транспорт полиции и служб безопасности без учета военных и служб гражданской защиты) потратили 5,176 млн франков (5,5 млн долларов), на протокольные службы – 222658 франков (23,8 тыс. долларов). Еще 518 тыс. (555 тыс. долларов) потратили на компенсацию простоя организациям, которым пришлось приостановить работу в периметре безопасности.
Часть трат возьмут на себя федеральные власти, например, Федеральная полиция. МИД страны намерен выплатить 3 млн франков (3,2 млн долларов) за перевозку и кейтеринг для журналистов. При этом Куэно сообщил, что «итоговые данные могут вполне увеличиться на 10–15%»
Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что диалог между Россией и США после женевских переговоров начался, но пока идет нелегко.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
|
|
Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин проголосовал онлайн», – передает его слова ТАСС.
«Дорогие друзья! Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг в онлайн, в электронном формате», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Президент призвал граждан также отдать свой голос на выборах. «В целом рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор», – сказал Путин, обращаясь к россиянам.
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
Путин заявил об оставленном США в Афганистане открытом ящике Пандоры
США и их союзники после завершения операции в Афганистане оставили там открытый ящик Пандоры, наполненный проблемами терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма, заявил президент Владимир Путин на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организациии сотрудничества (ШОС).
Он обратил внимание, что все входящие в эти объединения государства разделяют схожие подходы к реагированию на угрозы, «исходящие с территории Афганистана после того, как оттуда поспешно ушли американцы – если не сказать сбежали – вместе со своими союзниками по НАТО». «Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом», – констатировал российский лидер, передает ТАСС.
Он добавил, что Афганистан оказался в состоянии разрухи и его жители бегут со своей родины. «Страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи. От отчаяния многие афганцы бегут со своей родины. Да, мы надеемся, что массового, многомиллионного исхода не будет, но все-таки это факт: многие стараются покинуть страну, переезжают в соседние государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
На этом фоне он призвал к налаживанию устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества. «Особое значение имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех групп афганского общества, всех этнических, религиозных и политических», – сказал Путин.
Он также отметил, что перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий.
Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
Путин поддержал инициативу лидера Финляндии о саммите в Хельсинки
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинисте поддержал идею саммита по случаю 50-летия проведения совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который запланирован на 2025 год, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что при обмене мнениями по европейской проблематике президент Финляндии акцентировал важность реализации инициативы созыва в городе Хельсинки в 2025 году саммита по случаю 50-летия проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Владимир Путин высказался в поддержку такого рода шагов, способствующих возрождению «духа Хельсинки».
Ранее сообщалось, что Саули и Путин обсудили Арктику, Афганистан и европейскую безопасность.
Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса
Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обратил внимание на важность своевременной ревакцинации от коронавируса.
«Вы говорили о мерах, предпринимаемых городскими властями по борьбе с ковид-инфекцией. Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться», – подчеркнул Путин, напомнив о том, что в его ближайшем окружении из-за поздней ревакцинации ряда сотрудников произошла вспышка коронавируса.
Президент уточнил, что в его окружении заразились коронавирусом некоторые сотрудники протокола, службы безопасности и пресс-службы, передает ТАСС.
«Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны их защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции», – сказал глава государства.
Тем не менее, по его словам, главное, что даже те, кому пришлось столкнуться с инфекцией, переносят ее достаточно легко, без серьезных осложнений. «Просто нужно иметь это в виду, конечно, не только в Петербурге, а по всей стране», – призвал президент.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Путин и лидер Финляндии обсудили Арктику и Афганистан
Арктику, Афганистан и европейскую безопасность обсудили в телефонном разговоре лидеры Финляндии и России Саули Ниинисте и Владимир Путин, сообщает канцелярия финского президента.
Указывается, что кроме двусторонних отношений между Финляндией и Россией, «президенты обсудили, в частности, ситуацию в Афганистане, арктические инициативы, европейскую безопасность и стратегическую автономию ЕС», передает РИА «Новости».
Лидеры также продолжили дискуссию о возможной конференции ОБСЕ в Хельсинки в 2025 году.
Ранее Россия решила провести военную инспекцию в Финляндии.
Песков отказался рассказать о быте Путина
Информация об устройстве быта президента Владимира Путина и количестве его помощников не является публичной, она не подлежит огласке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на просьбу журналистов рассказать о бытовой жизни президента, сколько людей занимаются этими вопросами, что он не может рассказать об этом, это «не публичная информация», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что заражение коронавирусом сотрудников из окружения президента России Владимира Путина никак не отразится на их работе.
«Слава богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого, у кого-то проходит бессимптомно, а у кого-то совсем в легкой форме, потому что так или иначе все были привиты», – добавил Песков.
Ранее Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Песков сообщал, что российский лидер чувствует себя хорошо.
Путин поздравил работников и ветеранов ОПК с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с Днем оружейника и отметил лидерство ОПК на мировом рынке вооружений.
«Важно, что нынешнее поколение работников оборонно-промышленного комплекса достойно продолжает замечательные традиции отрасли, настойчиво добивается поставленных целей. Во многом благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу ОПК обладает серьезным потенциалом развития и считается одним из признанных лидеров на мировом рынке вооружений», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
По его словам, страна по праву гордится выдающимися отечественными учеными, конструкторами, инженерами, организаторами производства, так как их трудом и талантом разрабатывались уникальные образцы вооружения и военной техники, создавалась история оружейного дела в России.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их уникальный вклад в индустриальный и энергетический потенциал страны.
Путин предложил выплатить по 50 тыс. рублей блокадникам и защитникам Ленинграда
Президент Владимир Путин предложил единовременно выплатить 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда, об этом он сказал на онлайн-встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
«Поддержка блокадников – это наш священный, нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни (единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, по которой снабжался блокадный Ленинград – прим. ВЗГЛЯД) предлагаю провести единовременную выплату гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Размер выплаты составит 50 тыс. рублей», – передает его слова ТАСС.
Путин попросил главу Петербурга вместе с федеральными ведомствами «уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди смогли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг».
Российский лидер напомнил, что 8 сентября 1941 года «сомкнулась блокада Ленинграда, а уже через несколько дней после того, как город был стиснут в смертельном кольце, открылась и легендарная Дорога жизни через Ладогу». По его словам, эта дата, как и 22 июня 1941 года, «всегда останется для всех нас святой».
«Не только в Петербурге, в России, но и во всем мире все знают о мужестве ленинградцев. Это поражает. Вся наша страна, весь народ будут всегда помнить о подвиге ленинградцев», – подчеркнул Путин.
Путин заявил об опасности распространения наркотиков и оружия новыми властями Афганистана
Есть вероятность, что отсутствие средств в государственной казне Афганистана может подтолкнуть новые власти страны начать заниматься наркоторговлей и продажей оружия, предупредил президент Владимир Путин в ходе совместного заседания ШОС и ОДКБ.
«По оценке ООН на сегодняшний день половина афганцев нуждается в гуманитарном содействии, чтобы просто выживать. Каждый третий лишен доступа к продуктам питания. Есть опасность, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня страну, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием, как это было, кстати говоря, все последнее время», – передает его слова РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что в Афганистане появилось оружие, которое бросили американцы, стоимостью в миллиарды долларов.
«Хотя официально «Талибан*» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) заявляет, что будет бороться и с наркотрафиком, и с другой преступностью», – отметил Путин.
По словам российского лидера, основную долю расходов по восстановлению Афганистана должны взять на себя США и страны НАТО.
«Исходим из того, что основную долю расходов, связанную с восстановлением (Афганистана) должны взять на себя США, страны НАТО, которые – это очевидная вещь - несут прямую ответственность за тяжелые последствия многолетнего присутствия в этой стране», – заявил Путин.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США и их союзники ответственны за ситуацию в Афганистане и должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению этой страны.
Президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана.
Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Анонсирована беседа Путина с Памфиловой по итогам выборов 20 сентября
Президент Владимир Путин 20 сентября, на следующий день после завершения выборов, собирается провести по видеосвязи встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «в понедельник президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы, которые начались сегодня», передает ТАСС.
По его словам, встреча пройдет в режиме видеоконференции.
Также ведется подготовка к экономическому совещанию у Владимира Путина, оно запланировано на следующую неделю, также пройдет заседание Совбеза, передает РИА «Новости».
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах.
Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
Представители СПЧ находятся в 11 регионах России и следят за чистотой проведения выборов, в первой половине дня проблемных сообщений не поступало.