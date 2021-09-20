Напавшего на вуз в Перми ранил и обезвредил сотрудник ДПС

Студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, ранил и обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к вузу экипажа, после чего оказал ему первую помощь, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В понедельник утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов, есть погибшие и раненые. Первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС, передает ТАСС.

«Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега, старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», – сообщила Волк.

Сейчас обстановка на территории вуза контролируется органами правопорядка.

Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, ранены 28 человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.