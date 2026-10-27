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    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    13 комментариев
    27 октября 2026, 08:36 • Новости дня

    Японский провайдер призвал клиентов отсоединить кабели от ПК из-за хакеров

    Японский интернет-провайдер GMO попросил клиентов выключить ПК из-за хакеров

    Tекст: Мария Иванова

    Японская компания GMO Internet Group обратилась к пользователям с призывом выключить компьютеры и отсоединить все кабели на фоне угрозы масштабной хакерской атаки.

    Японская компания GMO Internet Group, предоставляющая услуги интернет-провайдера, рекомендовала пользователям обесточить устройства из-за риска кибератаки, передает ТАСС.

    Ранее злоумышленники взломали облачный сервис дочерней структуры компании, используемый для онлайн-торговли валютой, и совершили несанкционированные операции на счетах части клиентов. Хакеры потребовали выкуп в обмен на отказ от публикации украденных данных. Руководство GMO Internet Group платить отказалось, после чего информация появилась в открытом доступе.

    Позже компания получила предупреждение о новой атаке, намеченной на полдень вторника. В связи с этим провайдер попросил клиентов выключить компьютеры и отсоединить кабели. Местные издания предполагают, что преступники могут получить прямой доступ к устройствам пользователей.

    На фоне регулярных сообщений о взломах японских компаний правительство страны провело специальное заседание по кибербезопасности. Премьер-министр Санаэ Такаити потребовала принять срочные меры, допустив шаги по нейтрализации угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник японская компания Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей.

    В пятницу глава Минэкономики страны Рёсэй Акадзава заявил о создании группы «белых хакеров» для защиты от кибертерроризма.

    На прошлой неделе полицейское управление префектуры Сайтама объявило о вероятном хищении хакерами личных данных 13 тыс. сотрудников.

    24 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Маск заявил о нарушении ВСУ условий использования связи Starlink

    Маск обвинил ВСУ в условиях использования связи Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применив ее для наступательных атак беспилотников.

    Вооруженные силы Украины нарушили условия эксплуатации системы спутниковой связи, применив терминалы для координации наступательных ударов беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для нанесения наступательных ударов дронов для убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», – заявил Илон Маск.

    При этом он заявил, что Starshield – совершенно другая система, контролируемая правительством США, которое и решает, что с ней делать.

    Предприниматель также указал на критическую зависимость Киева от предоставляемых им услуг спутникового интернета.

    «Если Starlink будет отключен, украинская линия фронта немедленно рухнет. Это не угроза, а лишь констатация факта», – написал Маск в Х.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал Илону Маску отправиться на Марс из-за введенных ограничений в работе спутниковой сети.

    В пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Дональда Трампа об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    В среду газета The Wall Street Journal сообщила о распоряжении Илона Маска ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для Вооруженных сил Украины.

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    26 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    «Яндекс» перенес уцелевшие после атак беспилотников суперкомпьютеры
    «Яндекс» перенес уцелевшие после атак беспилотников суперкомпьютеры
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суперкомпьютеры «Яндекса» не пострадали в результате недавних атак беспилотников и в настоящее время разворачиваются на новых вычислительных площадках, сообщили в компании.

    «Яндекс» перенесет не пострадавшие после атак беспилотников суперкомпьютеры на новые площадки, сообщили в компании РИА «Новости».

    «Суперкомпьютеры «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненскис» не пострадали в результате атак на дата-центры «Яндекса»», – заявили в компании.

    Устройства уже разворачиваются на новых вычислительных площадках.

    Отмечается, что три суперкомпьютера представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры и будут разнесены по разным местам. Они по-прежнему будут использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов компании и для обучения фундаментальных языковых моделей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в компании сообщили о восстановлении работы основных функций сервиса «Яндекс Директ» после атак беспилотников на центры обработки данных. В середине месяца Минцифры помогло компании найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем. В начале месяца часть сервисов «Яндекса» начала работать с перебоями из-за остановки центра обработки данных в городе Сасово под Рязанью.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Система спутниковой связи Starlink на территории Украины начала функционировать на скорости, превышающей 161 км/ч.

    Украинские военные утром в субботу зафиксировали работу систем Starlink и Starshield на скорости более 161 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    «Продолжаем мониторить и проводить проверки на высших скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи», – рассказал источник агентства в министерстве обороны Украины.

    На прошлой неделе в Киеве жаловались на срыв ряда военных операций из-за ограничений скорости работы терминалов SpaceX на отметке 160 км/ч.

    Президент США Дональд Трамп 22 октября сообщил о восстановлении доступа украинской армии к военной связи Starshield, не уточнив автора распоряжения.

    В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск подчеркивал, что сеть применяется исключительно для обороны и гражданских целей, а любые ограничения устанавливаются американским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи для украинских военных.

    Издание The Wall Street Journal назвало Илона Маска инициатором замедления военной версии сети.

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    24 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Глава МИД Польши пожелал Маску улететь на Марс из-за ограничений Starlink

    TVP Info: Сикорский пожелал Маску отправиться на Марс из-за ограничений Starlink

    Глава МИД Польши пожелал Маску улететь на Марс из-за ограничений Starlink
    @ Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал американскому бизнесмену Илону Маску отправиться на Марс из-за введенных ограничений в работе спутниковой сети Starlink на Украине.

    «Смешивание бизнеса с политикой обычно заканчивается плохо, особенно когда речь идет об Илоне Маске. <…> Я желаю Маску всего наилучшего – он великий изобретатель, и я надеюсь, что однажды он полетит на Марс», – заявил Сикорский на конференции в городе Лодзь, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TVP Info.

    На прошлой неделе власти в Киеве сообщили о введении компанией SpaceX ограничений на работу терминалов Starlink для украинских военных при скорости движения выше 160 км/ч. Из-за этого решения был сорван ряд операций Вооруженных сил Украины.

    В ответ основатель SpaceX Илон Маск подчеркнул, что спутниковая система предназначена исключительно для обороны и гражданских целей, а не для ведения наступательных действий. Он добавил, что системы Starshield контролируются правительством США, поэтому любые ограничения устанавливаются американскими военными. При этом газета The Wall Street Journal отмечала, что распоряжение об ограничении доступа к Starshield отдал лично предприниматель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу система спутниковой связи Starlink на территории Украины начала функционировать на скорости выше 161 км/ч.

    Европейская комиссия подтвердила факт развала украинской обороны из-за введенных ограничений на работу терминалов Starlink.

    В пятницу основатель SpaceX Илон Маск обвинил киевские власти в масштабном обогащении за счет поступающих в страну во время вооруженного конфликта миллиардов долларов.

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    24 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Reuters: Белый дом неоднократно использовал SpaceX в интересах внешней политики

    Reuters: Белый дом просил SpaceX включать и отключать спутниковый интернет

    Tекст: Мария Иванова

    Власти США неоднократно просили руководство компании SpaceX включать или отключать сервис спутникового интернета в разных странах мира для продвижения своих внешнеполитических приоритетов, пишет Reuters со ссылкой на источники.

    Американские власти неоднократно обращались к руководству компании SpaceX с просьбами ограничить или, напротив, предоставить доступ к сервисам спутникового интернета в различных странах для продвижения приоритетов внешней политики Вашингтона, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Ранее Киев заявлял об ограничении работы терминалов, используемых украинскими военными. Несмотря на отрицание этих мер американскими чиновниками, 22 октября президент Дональд Трамп сообщил о восстановлении доступа к военной связи Starshield, не уточнив инициатора снижения скорости соединения. В ответ часть политиков из Демократической партии потребовала провести расследование. При этом еще в 2022 году после начала спецоперации на Украине администрация Джо Байдена добивалась от SpaceX расширения доступа к Starlink для ВСУ.

    В 2023 и 2024 годах команда Байдена просила лишить доступа к интернету проиранские силы в Йемене и Ливане, к которым, по данным американской разведки, попали терминалы. Одновременно с этим осенью 2022 года Белый дом настаивал на обеспечении работы сервиса в Иране во время массовых протестов. Аналогичные действия в рамках операций против страны предпринимала и администрация Трампа в 2025 и 2026 годах.

    Кроме того, в 2024 году SpaceX направила в Министерство торговли США документы, в которых подтвердила тесное сотрудничество с властями в сфере лицензирования экспорта и безопасности технологий ради защиты национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу офис Владимира Зеленского опроверг снятие ограничений скорости Starlink для украинских военных.

    В среду Пентагон сообщил о неизменности подхода Соединенных Штатов к предоставлению Украине систем спутниковой связи Starlink и Starshield.

    В минувшее воскресенье Белый дом отверг причастность к ограничению работы спутниковой связи на Украине.

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    26 октября 2026, 11:00 • Новости дня
    Япония впервые задействовала ракету дальностью 1000 км на учениях с США

    Япония испытала новую дальнобойную ракету на маневрах с США

    Япония впервые задействовала ракету дальностью 1000 км на учениях с США
    @ Yasunari Itayama/The Yomiuri Shimbun/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство обороны Японии впервые применило пусковую установку для противокорабельной ракеты Type-25 с дальностью около 1000 км в ходе совместных военных учений с США.

    Силы самообороны Японии отработали развертывание ракетного комплекса на полигоне Онохара на границе префектур Нагасаки и Сага, пишет Kyodo News.

    Ракета Type-25 отечественного производства запускается с мобильной установки и способна поражать цели на расстоянии около тысячи километров, в том числе на материковой части Китая. Токио рассматривает это вооружение как средство нанесения контрударов. Сами комплексы разместили на военной базе Кенгун в префектуре Кумамото в марте этого года.

    Масштабные маневры Keen Sword с участием 45 тыс. японских военнослужащих и 12 тыс. солдат армии США продлятся до четверга. К учениям также присоединились представители семи других государств, включая Австралию.

    Япония приняла решение о приобретении оружия для контрударов в 2022 году. Местные власти заявляли о готовности применить такие ракеты еще до нанесения реального ущерба стране, если станет известно о подготовке нападения со стороны противника. Подобный подход вызывает опасения экспертов из-за риска нанесения превентивного удара, запрещенного международным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военным США запретили употреблять спиртные напитки в ходе совместных американо-японских учений Keen Sword. В июле около тысячи военнослужащих Австралии, США и Японии приняли участие в совместных маневрах с привлечением истребителей F-35. В июне на юге Японии стартовали военные маневры Resolute Dragon-26 для отработки тактики защиты территорий.

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    26 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Газета ВЗГЛЯД заняла четвертое место в рейтинге цитируемости интернет-СМИ

    Газета ВЗГЛЯД вошла в четверку самых цитируемых интернет-СМИ в III квартале

    Tекст: Олег Исайченко

    Газета ВЗГЛЯД заняла четвертое место в рейтинге цитируемости среди федеральных интернет-СМИ по итогам третьего квартала 2026 года. Издание поднялось на три позиции по сравнению со вторым кварталом, следует из данных системы медиамониторинга «ПрессИндекс».

    Первые два места в рейтинге цитируемости российских федеральных интернет-СМИ занимают NEWS.ru и Lenta.ru. На третьей строчке расположилась «Газета.Ru». Газета ВЗГЛЯД – на четвертой.

    Индекс цитируемости рассчитывается по собственной формуле «ПрессИндекса». Показатель учитывает количество оригинальных публикаций, объем прямых перепечаток другими изданиями, открытые и скрытые гиперссылки, среднесуточную аудиторию и активность за анализируемый период. Для формирования рейтинга система проанализировала сообщения от более чем 120 тыс. источников, включая электронные СМИ, новостные и специализированные интернет-ресурсы.

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    24 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Захарова напомнила Токио о работе японских журналистов на спецслужбы

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны, прежде чем отрицать возможность совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    Захарова заявила, что возмущение задержанием японского корреспондента следует адресовать властям Японии и их западным кураторам.

    «Окончательную правовую оценку обстоятельствам дела предстоит дать суду. Японским комментаторам, столь уверенно заявляющим, будто журналистская профессия сама по себе исключает возможность разведывательной деятельности, стоило бы для начала ознакомиться с собственной историей», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Она привела в пример книгу японского исследователя спецслужб Бунтаро Курои, в которой описывается случай бывшего журналиста газеты Nikkei. Этот сотрудник был задержан в КНДР в 1999 году и официально сотрудничал с Управлением расследований общественной безопасности Японии.

    Кроме того, Захарова напомнила об уголовном деле руководителя сеульского бюро Fuji Television Масато Синохары в 1993 году, который передавал секретные военные материалы японскому военному атташе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Захарова заявила о контактах российского внешнеполитического ведомства с посольством Японии в Москве по вопросу задержанного корреспондента.

    Во вторник Госдеп США осудил задержание корреспондента японской газеты «Хоккайдо симбун» в России по подозрению в шпионаже.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал задержание журналиста выполнением функций Федеральной службы безопасности по поимке шпионов.

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    25 октября 2026, 04:19 • Новости дня
    Землетрясение произошло у побережья Японии

    Tекст: Антон Антонов

    У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщило метеорологическое управление страны.

    Подземный толчок магнитудой 5,3 был зафиксирован под дном океана у юго-восточного побережья японского острова Кюсю, очаг располагался неглубоко, однако угрозы цунами не возникло, передает ТАСС.

    Колебания почвы привели к раскачиванию домов в префектурах Кагосима и Миядзаки, но сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало, транспортная инфраструктура в регионе продолжает работать в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    36 человек погибли, еще 136 человек пострадали.

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    25 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Морпеху США в Японии предъявили обвинения в убийстве жительницы Окинавы
    Морпеху США в Японии предъявили обвинения в убийстве жительницы Окинавы
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японская прокуратура предъявила 20-летнему американскому морскому пехотинцу Дэвину Джейкобу Балларду обвинения в убийстве и ограблении жительницы острова Окинава.

    Согласно заключению следствия, 3 октября в одной из гостиниц города Наха он задушил женщину телефонным шнуром и похитил рюкзак с ее кошельком, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо».

    Баллард, служивший на авиабазе морской пехоты США Футэмма, был арестован полицией Окинавы 4 октября на основании данных видеонаблюдения. Как сообщается, его опознали по характерным татуировкам. Морпех отвергает предъявленные ему обвинения.

    В связи с этим преступлением на острове с 9 октября на 30 дней введены жесткие ограничения для американских военных, в том числе запрет на употребление алкоголя. Японские руководители, включая премьер-министра Санаэ Такаити, потребовали от США принятия мер по укреплению дисциплины.

    На Окинаву приходится всего 0,6% японской территории, однако там сосредоточено более 70% площади всех объектов американских вооруженных сил в стране. Инциденты с военными США на острове происходят практически постоянно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военная полиция Соединенных Штатов и японские правоохранители задержали на острове Окинава двух американских военнослужащих за нарушение комендантского часа. В начале месяца премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила преступление морского пехотинца США. Японская полиция арестовала 20-летнего американского военнослужащего по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы.

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    25 октября 2026, 11:25 • Новости дня
    Власти Японии объявили эвакуацию более 740 тыс. человек из-за тайфуна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В японской префектуре Кумамото более 740 тыс. человек получили извещения о желательности эвакуации из-за приближения крайне сильного тайфуна «Чампи».

    Для местных жителей в городе Кумамото оборудовали 20 крупных сборных пунктов. В первую очередь покинуть дома рекомендовали пожилым и физически слабым людям, передает ТАСС со ссылкой на национальное общественное телевидение.

    Ранее власти префектуры Вакаяма в центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю призвали эвакуироваться почти 13 тыс. человек из-за угрозы мощных ливней, которые способны вызвать наводнения и оползни. Город Вакаяма уже заливают дожди, на улицах вода практически покрывает колеса автомобилей.

    Тайфун «Чампи» движется к Японии со стороны китайского побережья со скоростью 20 км/ч. На Тайване из-за удара стихии погиб один человек, еще более 610 жителей пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Тайваня сообщил о гибели одного человека и 616 пострадавших в результате удара тайфуна «Чампи».

    В пятницу в китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за непогоды. В четверг тайваньские власти объявили о закрытии школ и приостановке работы фондовой биржи.

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    24 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Токио подготовил рекламу для оправдания роста военных расходов

    Киодо: Токио развернет кампанию по поддержке наращивания военных расходов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Японии готовят общенациональную рекламную кампанию для разъяснения необходимости увеличения военных расходов и перехода на новые методы ведения войны.

    Правительство Японии с конца октября планирует начать масштабную агитационную кампанию в поддержку качественного наращивания военного потенциала, сообщает Киодо.

    Кампания ориентирована на разные возрастные группы: молодежь будут агитировать через популярные соцсети, а людей среднего и старшего возраста – по телевидению. Реклама появится в метро, торговых центрах и на оживленных перекрестках, включая район Сибуя в Токио.

    Цель агитации – объяснить населению необходимость новых методов ведения войны, таких как массовое производство беспилотников и накопление боеприпасов, а также подготовить общество к росту финансового бремени из-за увеличения оборонного бюджета.

    По данным агентства, инициатива может столкнуться с противодействием из-за ассоциаций с пропагандой довоенной Японии. Источники в правящей Либерально-демократической партии отмечают необходимость избежать впечатления манипуляций с использованием налогов населения. Координацией кампании займутся аппарат премьер-министра и секретариат Совета национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле многотысячная толпа протестующих собралась у здания японского парламента, выступая против наращивания оборонного бюджета.

    Месяцем ранее уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до рекордных 55,8%.

    В конце прошлого года японские власти разместили новые ракетные подразделения на островах вблизи Тайваня на фоне спора с Китаем.

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    26 октября 2026, 18:50 • Новости дня
    МВД предупредило о вербовке детей мошенниками через мобильные игры

    МВД: Мошенники и вербовщики ищут жертв среди детей через мобильные игры

    Tекст: Денис Тельманов

    Телефонные мошенники и вербовщики активно используют социальные сети и мобильные игры для поиска жертв среди детей и подростков, сообщили в МВД.

    «Телефонные аферисты и вербовщики часто используют мобильные игры и соцсети для поиска жертв среди детей и подростков. Они играют на доверчивости и неумении ребенка критически мыслить в стрессовой ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы министерства в Max.

    Злоумышленники путем манипуляций склоняют детей к совершению преступлений. При этом они убеждают жертву в том, что ребенок якобы оказывает помощь государственным органам в поимке преступника.

    В ведомстве подчеркнули, что настоящие представители государственных органов никогда не просят граждан участвовать в операциях и тем более нарушать закон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД заявило о применении мошенниками многоступенчатых схем обмана детей.

    На прошлой неделе управление призвало родителей выстраивать доверительные отношения с детьми для их защиты от аферистов.

    В начале месяца ведомство предупредило о частом использовании угроз злоумышленниками при обмане несовершеннолетних.

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    26 октября 2026, 20:59 • Новости дня
    Минцифры предупредило о возможных сбоях интернета в Москве 27–29 октября

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы 27–29 октября могут ограничить работу мобильного интернета в связи с проведением саммита Форума стран – экспортеров газа и форума «Россия – Африка», сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

    Ограничения могут затронуть территорию в пределах Третьего транспортного кольца, сообщается на сайте Минцифры. Отмечается, что 27 и 28 октября перебои возможны с 11:30, а 29 октября – с 9:30. Мера продиктована необходимостью обеспечить безопасность участников восьмого саммита ФСЭГ и третьего саммита «Россия – Африка».

    При этом голосовая связь, домашний интернет, Wi-Fi и сайты из «белого списка» продолжат работу без сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил об участии Владимира Путина в саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве 27 октября.

    Офис президента Ирана Масуда Пезешкиана проинформировал о его отбытии в Москву для участия в форуме.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжающейся подготовке Путина к предстоящим саммитам.

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    26 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Японская Ymirlink предупредила о риске утечки данных более 51 млн пользователей

    Tекст: Денис Тельманов

    Японская компания по разработке облачных сервисов Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей из-за кибератаки на системы бронирования билетов.

    Злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам проживания и электронной почте зарегистрированных в системах клиентов, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News. Инцидент произошел 16 октября, атаке подверглись сервисы Smart Ex и Express Reservation для скоростных поездов.

    В настоящее время Ymirlink продолжает расследование, и число пострадавших может увеличиться.

    За девять месяцев 2026 года в Японии зафиксировали свыше 600 хакерских атак на предприятия и объекты государственных органов, что превышает показатель за весь прошлый год.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала принять срочные меры в связи с участившимися кибератаками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Минэкономики Ресэй Акадзава анонсировал создание специальной группы для защиты японских компаний от кибертерроризма.

    В начале месяца количество случаев несанкционированного доступа к системам местных предприятий достигло рекордного уровня.

    Инвестиционный фонд Daiwa Securities сообщил о похищении личной информации сотен тысяч своих клиентов.

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