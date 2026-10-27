Российский военный Мар: Бойцы ВСУ под Горловкой шли под пули из-за наркотиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Для нас в 2022 году под Горловкой это было дико. Видишь попадание – пуля легкого калибра пробивает тело украинского военнослужащего насквозь, а он продолжает двигаться и проходит еще несколько метров после попадания, словно живой мертвец… После экспертизы было доказано, что все «мертвецы» употребляли сильные наркотические вещества», – заявил военный.

Инструктор уточнил, что речь идет об автоматчиках прикрытия, которые участвовали в штурмах. По его словам, он работал из крупнокалиберного оружия, после попадания которого противник уже не мог двигаться, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы при атаке со стороны Вооруженных сил Украины.

Также число раненых при ударе украинского беспилотника по автозаправочной станции в Горловке возросло до десяти человек.

Кроме того, украинские военнослужащие продемонстрировали неестественную реакцию на ранения и атаки дронов.