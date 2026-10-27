Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.0 комментариев
Российский боец объяснил невосприимчивость бойцов ВСУ к пулям под Горловкой
Российский военный Мар: Бойцы ВСУ под Горловкой шли под пули из-за наркотиков
Украинские военнослужащие в 2022 году в боях под Горловкой продолжали двигаться после пулевых ранений из-за употребления сильных наркотических препаратов, рассказал инструктор Московского военного округа с позывным Мар.
«Для нас в 2022 году под Горловкой это было дико. Видишь попадание – пуля легкого калибра пробивает тело украинского военнослужащего насквозь, а он продолжает двигаться и проходит еще несколько метров после попадания, словно живой мертвец… После экспертизы было доказано, что все «мертвецы» употребляли сильные наркотические вещества», – заявил военный.
Инструктор уточнил, что речь идет об автоматчиках прикрытия, которые участвовали в штурмах. По его словам, он работал из крупнокалиберного оружия, после попадания которого противник уже не мог двигаться, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы при атаке со стороны Вооруженных сил Украины.
Также число раненых при ударе украинского беспилотника по автозаправочной станции в Горловке возросло до десяти человек.
Кроме того, украинские военнослужащие продемонстрировали неестественную реакцию на ранения и атаки дронов.