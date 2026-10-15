  • Новость часаВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    Маск призвал Зеленского уйти в отставку
    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    Украина атаковала Рязанский НПЗ четырьмя ракетами и 69 дронами
    ФСБ задержала гражданина Швеции за подготовку диверсий в Псковской области
    Следственный комитет завел 172 дела о пытках российских военнопленных
    США решили смягчить санкции против «теневого» флота танкеров
    В Германии возникла угроза дефицита авиатоплива
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    8 комментариев
    15 октября 2026, 06:51 • Новости дня

    Полиция арестовала военных США на Окинаве за нарушение комендантского часа

    Kyodo: На Окинаве задержали двух военных США за нарушение комендантского часа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная полиция Соединенных Штатов и японские правоохранители задержали на острове Окинава двух американских военнослужащих, которые покинули базу в период действия жестких ограничений.

    Американские военнослужащие были обнаружены в одном из кварталов питейных заведений с нуля до пяти часов утра, когда им запрещено покидать базы, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

    Жесткие ограничения для американских военных, включая запрет на употребление алкоголя, были введены на Окинаве 9 октября сроком на 30 дней. Поводом стал арест в городе Наха морского пехотинца США, которого подозревают в убийстве и ограблении местной жительницы. Мужчина не признает вину.

    В связи с преступлением премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила протест и потребовала от военного командования Соединенных Штатов навести порядок. На Окинаву приходится всего 0,6% японской территории, однако там сосредоточено более 70% площади всех объектов американских войск в стране, инциденты с военными происходят там регулярно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили об аресте на Окинаве более 770 американских военных с 1972 года. Кроме того, убийство местной жительницы морпехом США осложнило положение премьера Японии. До этого эксперты назвали Соединенные Штаты живущим на японской территории гангстером.

    12 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    У России с Японией может появиться сухопутная граница

    Южная часть острова Кунашир выросла в сторону Японии почти на 500 метров

    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южная часть Весловского полуострова на курильском острове Кунашир за последние годы выдвинулась в сторону Хоккайдо почти на 500 метров из-за намываемого течениями песка.

    Как пишет Shot, в результате таких изменений в будущем у России может появиться сухопутная граница с Японией. На данный момент расстояние между государствами в этом районе составляет около 16 км, передает РИАМО.

    В проливе Измены уже образовались большие песчаные отмели и мелководье. Намытый песок мешает судоходству, поскольку глубина сложного фарватера местами уменьшилась до нескольких метров, из-за чего через пролив могут проходить лишь малые суда.

    Специалисты отмечают увеличение площади и других Курильских островов. Так, после извержения вулкана в 2019 году остров Райкоке вырос примерно на 15%, а остров Матуа после извержения 2009 года стал больше на 2–3%. Кроме того, на Итурупе также находили новые сформированные морем береговые валы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах.

    Комментарии (16)
    14 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    SCMP: Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Игорь Иножарский

    Делегация чиновников и представителей бизнеса из китайской провинции Хэйлунцзян прибыла на остров Итуруп для обсуждения совместных экономических проектов, что вызвало официальные протесты со стороны Японии.

    Китайская бизнес-делегация посетила остров Итуруп для изучения возможностей совместных экономических проектов, пишет South China Morning Post. Представители власти и деловых кругов провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Дальним Востоком, прибыли для оценки инвестиционного потенциала. Как сообщили в правительстве Сахалинской области, делегаты проявили особый интерес к аквакультуре, переработке морепродуктов и туризму, в частности к выращиванию морских ежей и трепангов.

    Токио, оспаривающий принадлежность южной части Курильских островов, выразил решительный протест. Глава японского МИД Тосимицу Мотэги подчеркнул, что Япония строго отвергает инвестиции и визиты третьих стран, осуществляемые по российским правилам. Японская сторона довела свою позицию до Москвы и Пекина по дипломатическим каналам.

    В ответ на японскую реакцию официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: «Победоносный исход антифашистской войны следует уважать и защищать». При этом она отказалась комментировать деятельность частных китайских компаний на островах.

    Интерес китайских инвесторов может быть связан с созданием Россией в 2022 году специальной экономической зоны на Курилах. Режим предоставляет инвесторам освобождение от ряда налогов на 20 лет в рамках развития Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп с рабочей поездкой. Министерство иностранных дел Японии выразило решительный протест в связи с этим событием. В ответ официальный Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Комментарии (13)
    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах

    ФСБ: Задержанный японский журналист собирал на Курилах данные об участниках СВО

    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные о жителях Курильских островов, участвующих в специальной военной операции.

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные об участниках СВО из числа жителей Курильских островов, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    «В результате кропотливой работы нами достоверно установлено, что японец, прикрываясь своим журналистским статусом, вышел далеко за его рамки», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    По его словам, действуя по заданию национальной разведки, иностранец осуществлял сбор и хранение сведений о количестве мобилизованных и добровольных участников спецоперации. Эту информацию он намеревался передать соответствующим структурам Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Сахалине задержали журналиста японской газеты по подозрению в шпионаже.

    При этом весной в самой Японии решили принять законы о борьбе со шпионажем и о внешней разведке. Ранее Генпрокуратура отменила реабилитацию десяти японских военных преступников.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 11:54 • Новости дня
    Премьер Японии заявила о тратах на макияж, ванну и мытье посуды по четыре часа в день
    Премьер Японии заявила о тратах на макияж, ванну и мытье посуды по четыре часа в день
    @ AAP Image/Lukas Coch/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в парламенте заявила, что тратит на бытовые дела на три–четыре часа в день больше, чем ее предшественники-мужчины, поскольку лично готовит завтрак, моет посуду и ухаживает за собой.

    Санаэ Такаити, ставшая в прошлом году первой женщиной на посту премьер-министра Японии, рассказала депутатам, что на фоне и без того плотного графика берет на себя значительную часть домашних обязанностей. «По утрам я принимаю ванну, готовлю завтрак, а потом мою посуду, не говоря уже о нанесении макияжа», – сказала она, добавив, что чувствует, будто тратит на такие дела на три–четыре часа в день больше, чем ее предшественники-мужчины, передает South China Morning Post.

    Такаити назвала себя трудоголиком и ранее признавалась, что спит всего по два–четыре часа в сутки, а иногда проводит совещания с сотрудниками в три часа ночи. Поводом для обсуждения ее расписания стал вопрос депутата правящей коалиции о том, как японские премьеры выдерживают марафонские часы присутствия на заседаниях парламента.

    Издание отмечает, что главы японского правительства обычно ежедневно проводят в парламенте по пять–семь часов, отвечая на вопросы оппозиции или просто находясь в зале. По данным исследования, на которое сослался депутат партии «Инновации Японии» Фумитакэ Фудзита, в 2022 году премьер Японии присутствовал на заседаниях 72 дня, тогда как премьер Британии – 50 дней, а канцлер Германии – 13 дней.

    На фоне высказываний Такаити издание напоминает о жестких гендерных ролях в Японии и хронической недопредставленности женщин в политике. На последних выборах в нижнюю палату парламента в феврале из 465 мандатов женщины получили лишь 68, что подчеркивает уникальность прихода Такаити к власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Британии призвали премьер-министра Японии Санаэ Такаити договориться с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Японии Такаити направила подношение в храм Ясукуни, вызвав критику соседних стран. Японский премьер также заявила о сохранении безъядерного статуса страны.

    Комментарии (19)
    13 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    МИД: Токио пытается использовать журналистов для подрыва безопасности России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Токио пытается использовать работающих в России японских корреспондентов для сбора информации в целях подрыва безопасности страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, подобные случаи происходят не впервые и становятся дополнительным фактором ухудшения российско-японских отношений.

    Япония задействует журналистов, работающих в России, для сбора информации для подрыва безопасности страны, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в России и имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации в целях подрыва безопасности нашего государства вызывают сожаление», – заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что это не единичный случай.

    По ее словам, двустороннее сотрудничество деградирует из-за антироссийского курса японских властей и нежелания Токио прислушиваться к озабоченностям Москвы по поводу ремилитаризации Японии, затрагивающей безопасность на Дальнем Востоке. Произошедшее, отметила она, станет дополнительным фактором, омрачающим отношения стран.

    Захарова призвала Токио одуматься, изменить подход и отказаться от враждебных шагов в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине за шпионаж.

    Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    А ФСБ показала видео задержания японского журналиста.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    Журналист японской газеты задержан на Сахалине за шпионаж

    ФСБ: На Сахалине за шпионаж задержан японский журналист

    Журналист японской газеты задержан на Сахалине за шпионаж
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники ФСБ задержали в Сахалинской области корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун» по подозрению в сборе секретных данных об обороноспособности России.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли противоправную деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» в Южно-Сахалинске. Иностранец был задержан накануне вылета за пределы страны, после чего его доставили в Москву, передает РИА «Новости».

    «В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что он осуществлял сбор и хранение сведений, имеющих отношение к обороноспособности страны, в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности Российской Федерации», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Румынии по подозрению в шпионаже задержали россиянина.

    Летом парижский суд оставил в тюрьме обвиняемую в шпионаже гражданку России.

    В марте власти Австралии не предъявили обвинений в шпионаже арестованным россиянам.

    Комментарии (2)
    15 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии

    Востоковед Маслов: Китайские инвесторы на Курилах стали поражением для Японии

    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российско-китайские проекты на Курилах могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные инициативы и даже взаимодействие в военной сфере. Япония расценит расширение подобной деятельности как свое поражение, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее Токио выразил возмущение визитом бизнесменов из КНР на Итуруп.

    «Частный бизнес из КНР совершил визит на Итуруп совершенно законно. Представители китайских предпринимательских кругов и ранее наслаждались российским гостеприимством на островах Курильской гряды, правда – в частном порядке», – рассказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

    Спикер отметил: идея России заключается в привлечении на Курилы совместных инвестиций для обоюдовыгодных проектов. «Кроме того, подобная деятельность может стать для Пекина значимой с точки зрения политического престижа, учитывая его противоречия с Токио по поводу острова Дяоюйдао», – продолжил аналитик.

    При этом, по словам эксперта, китайские компании опасаются вторичных санкций. «Поэтому они будут очень аккуратно, что называется, прощупывать почву. Если Китай убедится в отсутствии рестрикций в первую очередь со стороны США и ряда других стран, то Москва и Пекин могут запустить обсуждение весьма серьезных и широкомасштабных инициатив», – спрогнозировал собеседник.

    Маслов отметил: совместные программы могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные проекты и даже взаимодействие в военной сфере, касающееся коллективной защиты территорий и обеспечения безопасности в регионе.

    Политолог также указал на схожесть позиций Москвы и Пекина относительно Второй мировой войны. «Убежденность в недопустимости пересмотра итогов этого конфликта является одним из главных тезисов китайского политического нарратива», – подчеркнул аналитик.

    Причем, заметил он, Пекин объединяет в единое комплексное антифашистское противостояние Вторую мировую войну и японо-китайский конфликт 1937–1945 годов. «Также Китай не приемлет пересмотра территориальных реалий, возникших по итогам этих событий», – акцентировал китаист.

    «Что касается японской реакции на потенциальную совместную российско-китайскую деятельность на Курилах, то Токио будет разъярен. Япония сама была бы не против развивать проекты на островах. При этом она не хочет отменять санкции против России, чтобы не утратить доверие Вашингтона. Теперь она воспримет происходящее как свое поражение», – резюмировал эксперт.

    Ранее МИД Японии вызвал российского посла в Токио Николая Ноздрева из-за визита китайских бизнесменов на Курилы, а также задержания журналиста Имаи Юки, говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

    В ходе встречи гендиректор бюро по европейским делам японского МИД Хитоши Накамура заявил российскому дипломату, что якобы «Северные территории являются исторически и юридически неотъемлемой частью Японии».

    «Неприемлемо, чтобы представители правительства и бизнеса из третьих стран въезжали на Северные территории и вели там деятельность таким образом, который бы указывал на принадлежность их России», – заявил Накамура. Он также настоятельно призвал к принятию соответствующих мер.

    Напомним, делегация КНР посетила Курильские острова для изучения возможностей реализации совместных проектов. Представители органов власти и предприниматели провинции Хэйлунцзян заинтересовались развитием гостиничного бизнеса и выращиванием морских биоресурсов, сообщает правительство Сахалинской области.

    «Наша задача – создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Для этого мы внедряем специальные меры поддержки, упрощаем взаимодействие с органами власти и сопровождаем проекты на всех этапах», – отметил Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

    Комментируя реакцию Токио на произошедшее, Мао Нин, представитель МИД КНР, указала: «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы в мировой антифашистской войне».

    Дипломат отметила, что предприниматели из Хэйлунцзяна находились в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. Она добавила, что не будет комментировать коммерческую деятельность частных компаний, представители которых вошли в китайскую делегацию.

    Что касается задержанного сотрудниками ФСБ Имаи Юки, то корреспондент южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» подозревается в сборе информации об участниках СВО из числа жителей Курильских островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил Итуруп с рабочей поездкой. МИД Японии выразил решительный протест. В ответ Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала

    Bloomberg: Министр сельского хозяйства Японии ушел в отставку из-за скандала

    Глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр сельского хозяйства Японии Казуо Яна сообщил об отставке после обвинений в возможной скупке голосов и сокращении финансирования дорожных работ для округов, не поддержавших его на февральских выборах в правительстве премьера Санаэ Такаити.

    Министр сельского хозяйства Японии Казуо Яна в среду подал прошение об отставке на фоне обвинений в возможном подкупе избирателей и злоупотреблении бюджетными средствами, что делает его первым членом кабинета премьер-министра Санаэ Такаити, уходящим из-за скандала, пишет Bloomberg.

    «Я приношу извинения за то, что доставил такую огромную неприятность всем, кто был вовлечен», – заявил Яна журналистам после подачи прошения об отставке, добавив, что сделал этот шаг из опасения затормозить работу парламента и министерства. При этом он отказался раскрывать, как отреагировала на его решение Санаэ Такаити.

    Скандал вокруг министра разгорелся после сообщений, что он хвастался сокращением финансирования дорожных работ в муниципалитетах, которые, по его словам, не поддержали его на февральских парламентских выборах, а также после обвинений в организации бесплатного транспорта для избирателей на стартовый митинг, что в Японии может считаться нарушением строгого избирательного законодательства.

    Яна настаивает, что закона не нарушал и что оплачивал транспорт как часть расходов на аренду площадки, а не как пожертвование, позднее он публично отказался от своих слов о сокращении дорожного финансирования и принес извинения. Такаити сначала защищала министра, но затем заявила в парламенте, что при признаках незаконности «не станет колебаться с кадровым решением», и назвала его высказывания о дорожном бюджете «действительно не крутыми», на фоне чего позиции Яны в кабинете ослабли.

    Кабинет Такаити до этого выдерживал череду публикаций о скандалах: таблоиды сообщали о внебрачной связи тогдашнего министра образования Ёхэя Мацумото и возможных нарушениях избирательных правил министром экономической безопасности Кими Онода и министром финансов Сацуки Катаямы, однако эти истории не привели к немедленным отставкам. По данным последнего опроса национальной телекомпании NHK, рейтинг поддержки Такаити составляет 51%, что выше показателей ее предшественников, но новый скандал может осложнить положение правящей Либерально-демократической партии накануне весенних местных выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила возможность отставки главы Минсельхоза из-за обвинений в шантаже избирателей. Премьер-министр Японии также заявила о больших затратах времени на уход за собой и домашние дела, что вызвало дискуссию в обществе. В июле жители Токио потребовали отставки премьер-министра Японии из-за роста военных расходов.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж журналисте

    Kyodo: Япония запросила у Москвы данные о задержанном за шпионаж журналисте

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Японии запросило у России информацию о задержании по подозрению в шпионаже корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи, сообщает Kyodo.

    В Kyodo подчеркнули, что в издании, на которое Юки Имаи работает, выясняют обстоятельства произошедшего и считают приоритетом безопасность своего сотрудника, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва уже предупреждала Токио о недопустимости разведдеятельности под прикрытием прессы.

    «О недопустимости подобных действий, о несовместимости двух жанров, о невозможности, нелегитимности, незаконности, деструктивности использования журналистики в качестве прикрытия вот такой деятельности», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Во вторник в Сахалинской области по подозрению в шпионаже в интересах японских спецслужб задержали журналиста японской газеты.

    Подозреваемый собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    ФСБ показала видео поимки иностранца.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 08:42 • Новости дня
    Такаити опровергла причастность властей Японии к шпионажу в России

    Премьер Японии Такаити прокомментировала задержание японца за шпионаж в России

    Такаити опровергла причастность властей Японии к шпионажу в России
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что японские власти не причастны к шпионажу на территории России.

    «Таких фактов нет», – заявила Такаити журналистам в Токио на фоне задержания гражданина Японии в Сахалинской области по подозрению в шпионаже, передает «Интерфакс».

    Премьер отметила, что детали дела пока остаются неясными, так как у каждой страны свое внутреннее законодательство.

    «Тем не менее Япония будет твердо отстаивать свою позицию», – добавила она.

    Такаити также подчеркнула, что считает крайне важной защиту японских граждан, и заверила, что японские власти намерены сосредоточить на этом свои усилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание японского журналиста.

    В тот же день Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж.

    Во вторник ФСБ показала видео задержания японского журналиста на Сахалине.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж

    ФСБ опубликовала видео задержания журналиста «Хоккайдо Симбун» за шпионаж

    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже.

    Центр общественных связей ФСБ России обнародовал видеозапись задержания корреспондента южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже, пишет ТАСС.

    На опубликованных кадрах запечатлены задержание журналиста, проведение обыска и его допрос, а также процесс этапирования подозреваемого в Москву.

    По данным ФСБ, задержанный собирал информацию об участниках спецоперации на Украине из числа жителей Курильских островов. Лефортовский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    В феврале ФСБ задержала жителя Запорожской области за шпионаж и госизмену.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков прокомментировал задержание японского журналиста

    Песков: ФСБ выполняет свои функции и ловит шпионов

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности России выполняет свои функции по поимке шпионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя задержание японского журналиста в Южно-Сахалинске.

    Песков прокомментировал задержание японского журналиста в Южно-Сахалинске, передает РИА «Новости».

    «Были соответствующие заявления Федеральной службы безопасности. Федеральная служба безопасности выполняет свои функции. Если есть шпионы – их ловят», – сказал Песков.

    Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что на Сахалине по подозрению в шпионаже задержан корреспондент японской газеты «Хоккайдо Симбун». По данным ведомства, он собирал и хранил сведения, касающиеся обороноспособности России, и планировал покинуть страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Япония запросила у России информацию о задержанном журналисте.

    Во вторник ФСБ показала видео его задержания. В тот же день стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Украине на Курилах.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики Японии

    МИД Китая ответил на протест Японии из-за визита китайского бизнеса на Курилы

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на недовольство Японии визитом китайской бизнес-делегации на Курильские острова заявила о необходимости отстаивать итоги победы во Второй мировой войне.

    Власти Китая выступают за отстаивание итогов победы во Второй мировой войне на фоне недовольства Токио визитом китайских предпринимателей на Курилы, передает РИА «Новости».

    «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы во Всемирной антифашистской войне», – заявила Мао Нин, отвечая на просьбу оценить слова главы МИД Японии Тосимицу Мотэги о неприемлемости деятельности третьих стран на Курильских островах.

    Дипломат отметила, что делегация из провинции Хэйлунцзян находилась в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. При этом она отказалась комментировать коммерческую деятельность частных предприятий во время поездки.

    Ранее правительство Сахалинской области сообщило, что китайские бизнесмены впервые посетили остров Итуруп для обсуждения потенциального сотрудничества в рыбной отрасли и туризме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Устав ООН помешал планам Японии на Курильские острова.

    Летом японские власти пообещали дать ответ на визит российского руководства на Итуруп.

    Китай призвал Токио соблюдать послевоенный порядок в отношении Курил.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 07:28 • Новости дня
    Япония решила создать единый центр разработки и экспорта оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское правительство подготовило план создания объединенной структуры из представителей государственных ведомств и частного бизнеса для управления разработкой, выпуском и поставками вооружений за рубеж.

    Новый орган заработает с 1 октября 2027 года. В Токио учли опыт США и стран Евросоюза, которые столкнулись с нехваткой производственных мощностей из-за низкого уровня инвестиций в военную индустрию, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

    Японское правительство намерено заранее сформировать потенциал для длительного ведения боевых действий, опираясь на новые военные технологии, в первую очередь беспилотные аппараты.

    Изначально в структуру войдут 300 представителей министерства обороны, МИД, министерства экономики, торговли и промышленности, а также сотрудники частных корпораций. К 2031 году штат планируется увеличить до 600 человек, включив туда специалистов из ведущих торговых компаний с опытом зарубежных сделок.

    Кроме того, Токио рассчитывает наладить экспорт вооружений через единый централизованный механизм переговоров с иностранными заказчиками. Соответствующие законопроекты поступят в парламент в первой половине следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Кремль заявил о реваншистской милитаризации Японии. Глава МИД России Сергей Лавров указал на стремление новых японских лидеров к милитаризации страны. Летом Пекин перекрыл экспорт десяткам японских компаний из-за милитаризации.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    В Японии нашли неизвестные кадры последствий бомбардировки Хиросимы

    В библиотеке Хиросимы нашли вырезанные американцами кадры последствий взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    В Библиотеке визуальной культуры японского города Хиросима обнаружили ранее неизвестные кинопленки, на которых запечатлены последствия американских атомных бомбардировок 1945 года.

    Найденные материалы были отсняты по указанию американских оккупационных властей в сентябре 1945 года в Хиросиме и Нагасаки для фиксации последствий атомных ударов, передает ТАСС.

    На основе этих пленок был подготовлен документальный фильм, который вывезли в США в 1946 году и вернули в Японию в 1967 году. Оказалось, что в финальную версию ленты не вошел существенный массив исходников, которые сейчас обнаружили в библиотеке.

    В частности, на неизданных пленках зафиксированы пострадавшие от атомных ударов, чьи лица были обрезаны при монтаже фильма в 1945 году. Сотрудники библиотеки полагают, что эти материалы помогут более точно установить круг жертв ядерных бомбардировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что премьер-министру Японии не хватило мужества назвать виновных в бомбардировке Хиросимы.

    Премьер Японии Санаэ Такаити на церемонии памяти жертв не упомянула США.

    В прошлом году Дональд Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом».

    Комментарии (0)
    Главное
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве
    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине
    Слабость Макрона и Мерца сорвала прорыв по бюджету ЕС
    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»
    СК расследовал дело экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова
    Сын иноагента Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции
    «АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Niva Bronto

    Цены на газ душат Европу

    Европа снова получила 1000 долларов за тысячу кубометров. В предыдущий газовый кризис цены зимой поднимались даже выше 2000 долларов. Повторить прошлый исторический рекорд сейчас вряд ли получится. Но это мало радует. Потому что уже сейчас цены выросли почти в три раза от начала года, и это скажется на всем. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев

    В украинской политике вновь разгорается старый конфликт: Владимир Зеленский обвиняет мэра Киева Виталия Кличко в недостаточной подготовке столицы к зиме, а тот требует от президента отчитаться о миллиардах, выделенных на ПВО. За взаимными упреками эксперты видят не только спор об ответственности за состояние города, но и борьбу за политическое будущее Украины. Чем закончится это противостояние и смогут ли Зеленский и Кличко сойтись на президентских выборах? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации