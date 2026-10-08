Убийство жительницы Окинавы морпехом США осложнило положение премьера Японии

Kyodo: Арест морпеха США за убийство на Окинаве ударил по премьеру Японии

Tекст: Мария Иванова

Инцидент с американским военным создал угрозу массовых выступлений против баз США и поставил японского премьера перед сложным выбором в диалоге с Вашингтоном, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Токио не стал заявлять протест непосредственно президенту США Дональду Трампу, ограничившись обращением к американскому послу Джорджу Глассу и командующему войсками США в Японии Стивену Джосту. Сама глава правительства выразила возмущение случившимся на заседании парламента.

Губернатор Окинавы Гэнта Кодзя прибыл в столицу для заявления протеста, однако власти назвали эту встречу визитом вежливости. В канцелярии правительства пояснили, что постарались избежать впечатления объединения усилий премьера и губернатора для осуждения Вашингтона.

Двадцатилетнего американца задержали по подозрению в убийстве и ограблении женщины в городе Наха. Тело обнаружили в гостинице, а предполагаемого преступника вычислили по камерам наблюдения. Военнослужащий свою вину отрицает.

На Окинаву приходится менее процента японской территории, при этом там находится более 70% площади американских военных объектов в стране и большая часть контингента войск США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Японии заявили протест США из-за убийства женщины на Окинаве.

В воскресенье полиция арестовала американского морского пехотинца по этому делу.

В марте при протестах у базы США в Японии погибли два человека.